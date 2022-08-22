Sau những hình ảnh tiều tụy, gầy gò, nghệ sĩ Thương Tín gây bất ngờ với ngoại hình và thần sắc có phần ổn hơn

Những hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chiều 22/8, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Tô Hiếu có bài đăng gây chú ý. Cụ thể, Tô Hiếu chia sẻ loạt ảnh bên Cát Phượng và đàn anh Thương Tín kèm dòng trạng thái: "Đi show với Thương Tín, đi chơi với Cát Phượng. Hà Tiên nhiều cảnh đẹp lắm mọi người thân yêu ơi".

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ khoảnh khắc bên đàn anh Thương Tín và Cát Phượng - Ảnh: FBNV

Thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hơn cả là hình ảnh mới của nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn. Thương Tín cầm micro hát dưới ánh đèn màu, trông khá giống biểu diễn đám cưới. So với những hình ảnh gầy gò, tiều tụy trước đó, ngoại hình và thần sắc hiện tại của Thương Tín đã khởi sắc hơn.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thường Tín - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín với dáng vẻ ốm yếu, tiều tụy trên phố khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, qua hình ảnh trên, có thể thấy nghệ sĩ Thương Tín trông có vẻ đầy đặn, tinh thần tươi tỉnh hơn rất nhiều so với trước đây. Được biết nghệ sĩ Thương Tín đang ở cùng 3 bạn già tại nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam diễn viên "ăn ngon ngủ kĩ", vui vẻ lạc quan nên ngoại hình và thần sắc đã ổn hơn lúc trước.

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín lang thang trên đường phố khiến nhiều người xót xa? Hình ảnh Thương Tín cầm chai nước, lang thang vô định trên đường phố Sài Gòn như chính cuộc đời ông mang lại nỗi bi thương, xót xa cho công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhung-hinh-anh-tieu-tuy-gay-go-nghe-si-thuong-tin-gay-bat-ngo-voi-ngoai-hinh-va-than-sac-co-phan-on-hon-494703.html