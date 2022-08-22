Sau những hình ảnh tiều tụy, gầy gò, nghệ sĩ Thương Tín gây bất ngờ với ngoại hình và thần sắc có phần ổn hơn

Hậu trường 22/08/2022 22:24

Những hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chiều 22/8, trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Tô Hiếu có bài đăng gây chú ý. Cụ thể, Tô Hiếu chia sẻ loạt ảnh bên Cát Phượng và đàn anh Thương Tín kèm dòng trạng thái: "Đi show với Thương Tín, đi chơi với Cát Phượng. Hà Tiên nhiều cảnh đẹp lắm mọi người thân yêu ơi".

Sau những hình ảnh tiều tụy, gầy gò, nghệ sĩ Thương Tín gây bất ngờ với ngoại hình và thần sắc có phần ổn hơn - Ảnh 1
Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ khoảnh khắc bên đàn anh Thương Tín và Cát Phượng - Ảnh: FBNV

Thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng hơn cả là hình ảnh mới của nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn. Thương Tín cầm micro hát dưới ánh đèn màu, trông khá giống biểu diễn đám cưới. So với những hình ảnh gầy gò, tiều tụy trước đó, ngoại hình và thần sắc hiện tại của Thương Tín đã khởi sắc hơn.

Sau những hình ảnh tiều tụy, gầy gò, nghệ sĩ Thương Tín gây bất ngờ với ngoại hình và thần sắc có phần ổn hơn - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thường Tín - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín với dáng vẻ ốm yếu, tiều tụy trên phố khiến nhiều người xót xa. Hiện tại, qua hình ảnh trên, có thể thấy nghệ sĩ Thương Tín trông có vẻ đầy đặn, tinh thần tươi tỉnh hơn rất nhiều so với trước đây. Được biết nghệ sĩ Thương Tín đang ở cùng 3 bạn già tại nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam diễn viên "ăn ngon ngủ kĩ", vui vẻ lạc quan nên ngoại hình và thần sắc đã ổn hơn lúc trước.

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín lang thang trên đường phố khiến nhiều người xót xa?

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín lang thang trên đường phố khiến nhiều người xót xa?

Hình ảnh Thương Tín cầm chai nước, lang thang vô định trên đường phố Sài Gòn như chính cuộc đời ông mang lại nỗi bi thương, xót xa cho công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Thường Tí Thường Tín sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 58 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh