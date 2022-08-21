Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín lang thang trên đường phố khiến nhiều người xót xa?

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm, tiếc nuối đến với nam diễn viên một thời. Bên cạnh đó, cũng không ít dân mạng cho rằng, ông từng kiếm được nhiều tiền nhưng sống hoang phí, ăn chơi thả ga.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip quay lại hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đi lang thang trên một con phố, trong tay cầm một chai nước, trông rất thiếu sức sống. Nam tài tử diện quần áo đơn giản nhưng gọn gàng. Khuôn mặt lại trông bơ phờ, tiều tụy và khá thất thần như không biết mình nên đi đâu về đâu. Khó ai có thể nhận ra đâu là tài tử lừng danh một thời của màn ảnh Việt.

Sau khi đoạn clip Thương Tín lang thang trên đường phố Sài Gòn được chú ý, nhạc sĩ Tô Hiếu - bạn thân của Thương Tín đã lên tiếng đính chính trên Arttimes.vn: "Tôi và Thương Tín đã xem clip này nhưng đó chỉ là những hình ảnh cũ, được quay từ trước đó lâu rồi. Hiện tại tình hình sức khỏe của Thương Tín đã ổn định hơn nhưng không tránh được việc gầy gò vì anh đã có tuổi".

Mặc dù trách cứ lối sống buông thả trong quá khứ của Thương Tín, nhưng khi thấy hình ảnh nam tài tử một thời tụt dốc không phanh như hiện tại, nhiều người không khỏi xót xa.

Nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ Thương Tín trong thời gian ông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Internet

Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ hiện tại nam diễn viên đang ở nhờ nhà mình. “Thương Tín của hiện tại gầy gò, xanh xao lắm. Anh ấy xin ở lại nhà tôi và tôi đã đồng ý. Hiện giờ, Thương Tín đang ở nhà tôi”, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Tô Hiếu cũng phủ nhận chuyện đàn anh dùng chất kích thích: “Thương Tín tiền ăn, thuốc men còn không có huống gì sử dụng chất kích thích”. Nam nhạc sĩ này cũng tiết lộ tài tử Biệt động Sài Gòn chỉ xài chiếc điện thoại Nokia cũ, trị giá gần 200 nghìn đồng nên không thể đem bán.

Vì sức khỏe khá yếu nên hiện tại Thương Tín không làm việc gì. Về cuộc sống sau này, nhạc sĩ Tô Hiếu nói rằng anh có thể chăm lo cuộc sống gồm cơm ăn, chỗ ở cho Thương Tín nhưng không thể “bao” luôn tiền xài. Vì vậy, nhạc sĩ Tô Hiếu đang có kế hoạch tổ chức những đêm nhạc để Thương Tín hát vì “ông ấy hát rất hay”, Tô Hiếu nói.

Vẻ đẹp phong trần của Thương Tín thời trẻ. Ảnh: Internet

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956) tại Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh, ông đã thủ vai gần 200 bộ phim. Thương Tín là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa anh đóng trong một năm.

Nếu như thời trẻ, Thương Tín là tài tử Việt kiếm cát-sê bằng vàng thì ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nam diễn viên lại lao đao khổ sở và vướng nhiều ồn ào. Sau lùm xùm tiền nong với NSƯT Trịnh Kim Chi và một số đồng nghiệp khác, Thương Tín về quê ở ẩn, bỏ cả công việc giao hàng.

Khi đó, ông cho biết cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, được sự quan tâm của hàng xóm và được ở cạnh con gái. Nếu được mời đóng phim, nam diễn viên sẽ lên TP.HCM. Nửa năm gần đây, Thương Tín cũng không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.