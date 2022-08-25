Nam vũ công đã chia sẻ nỗi tiếc thương vô hạn vì mẹ ruột qua đời lúc di chuyển trên tàu hỏa.
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Trên trang Facebook cá nhân, Quang Đăng đã thương tiếc thông báo tin buồn này. Mẹ ruột của anh đã ra đi mãi mãi vào ngày 21/8 vừa qua. Anh cũng cho hay, vì lí do không may, khi bà di chuyển xuống tàu hỏa trong chuyến đi thăm bạn thì bất ngờ bị trượt ngã, sự cố trên đã khiến bà không qua khỏi.
Mẹ ruột Quang Đăng hiện đang sinh sống tại Pháp cùng người thân, họ hàng. Ngay sau khi nhận tin, Quang Đăng đã sắp xếp thủ tục, chuẩn bị visa để gặp mặt mẹ lần cuối. Tang lễ của mẹ nam vũ công vẫn chưa được xác định ngày.
Trên trang riêng, chị gái của Quang Đăng cũng đau xót chia sẻ thông tin buồn, chị cho hay cũng đã không đủ sức để gọi điện trực tiếp nên đã đăng dòng trạng thái để mong mọi người cảm thông. Hiện gia đình chờ Quang Đăng sẽ từ Việt Nam sang Pháp.
Ngay sau khi biết tin, nhiều sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, Lan Khuê, Văn Mai Hương, Trần Anh Huy, Đỗ Hoàng Dương, Phan Anh, Lân Nhã, Đỗ Phú Quí,... và đông đảo khán giả đã để lại bình luận chia buồn sâu sắc gửi đến Quang Đăng và gia đình. Những người theo dõi mong Quang Đăng sớm vượt qua nỗi đau tinh thần quá lớn và bất ngờ này.
Được biết, Quang Đăng là người con hiếu thảo, luôn tự hào về mẹ. Anh cho hay, mẹ luôn là hậu phương vững chắc, bà là người tuyệt vời, luôn dành tình cảm yêu thương, chăm sóc con cái. Bà từng tham gia một chương trình truyền hình cùng anh. Trên trang cá nhân, vũ công này cũng thường khoe ảnh cùng mẹ và các dì.
Nam vũ công cũng mong muốn mẹ có thể biết anh ngày càng trưởng thành hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. "Tôi có một người mẹ tuyệt vời, lúc nào cũng chăm lo cho con cái. Tôi chỉ mong mẹ nhìn tôi như một người đàn ông trưởng thành".
Cha anh từng mất vì bệnh nan y, hiện tại mẹ anh cũng ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình: "Bà là người má, người dì, người bạn đáng mến của nhiều bạn bè của Đăng và chị Vy. Mình không tiện báo tin sớm hơn do mọi thứ đến quá nhanh. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho Đăng", Quang Đăng tâm sự.