Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội

Hậu trường 27/08/2022 00:31

Dưới bài viết chia sẻ về thuở hàn vi của vợ - bà Đào Lan Hương, Shark Bình đã có bình luận gây chú ý.

Chiếm sóng mạng xã hội những giờ qua là chuyện hẹn hò của diễn viên Phương Oanh và Chủ tịch NextTech - Shark Bình. Theo đó, nhiều hình ảnh thân mật của cặp đôi bị rò rỉ ra bên ngoài, ngay lập tức gây bão. Nhiều người nghi ngờ đây là mối quan hệ ngoài luồng, bởi Shark Bình đã có gia đình và cho rằng Phương Oanh là người thứ ba.

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Diễn viên Phương Oanh và Chủ tịch NextTech xác nhận đang hẹn hò. Ảnh: Internet

Không còn gì để giấu, cả vị doanh nhân 8X và mỹ nhân VTV đều xác nhận đang hẹn hò. Họ cho biết cả hai đều đang độc thân và việc đến với nhau là chuyện bình thường. Thông qua đây, cả Shark Bình và Phương Oanh phủ nhận đồn đoán chuyện ngoại tình - kẻ thứ 3. Bởi theo đại diện từ phía Shark Bình, ông và vợ đã ly hôn từ nhiều năm trước. Mối quan hệ giữa vị doanh nhân này và nữ chính Quỳnh búp bê mới khởi phát cách đây vài tháng, nên không có chuyện nữ diễn viên chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của Shark Bình.

Chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu chị Đào Lan Hương không lên tiếng phản bác lời Shark Bình. Theo đó, trong lời chia sẻ với tờ Dân Việt, chị Lan Hương khẳng định, chị và Shark Bình hoàn toàn chưa ly hôn, cả 2 chưa ra tòa. 

"Giấy kết hôn vẫn còn trong két tại ngôi nhà mà chúng tôi đang sống", chị Lan Hương nói.

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Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình. Ảnh: Internet

Sau khi lên mặt báo khẳng định "chưa hề ly hôn, chưa hề ra tòa" vào chiều 26/8, vợ Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương - có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân vào tối cùng ngày.

Nhìn lại bức ảnh cũ của các con, doanh nhân Đào Lan Hương không khỏi buồn rầu khi gia đình xảy ra câu chuyện như ngày hôm nay. "Ngắm 2 đứa từ thuở hàn vi mà buồn và thương, nhất là lúc này! Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để lóa mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế...", chị nặng lòng.

Doanh nhân Đào Lan Hương cũng một lần nữa nhấn mạnh "hiện mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa", đồng thời gửi lời xin lỗi nếu chưa sẵn sàng trả lời thêm lúc này.

Đáng chú ý, phía dưới bài chia sẻ này, Shark Bình cũng để lại lời thanh minh. Theo đó, vị doanh nhân này viết: "Các thông tin Hương đưa ra là chưa chính xác và có thể gây nhầm lẫn. Nên mình sẽ đính chính về mối quan hệ giữa 2 bên nhé!".

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 3
Chủ tịch NextTech bình luận ngay dưới bài viết của vợ. Ảnh: Chụp màn hình 

 

Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 4
Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 5
Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 6
Shark Bình vào tận chia sẻ của vợ để thanh minh chuyện hẹn hò, dân mạng tranh cãi dữ dội - Ảnh 7
Dân mạng tranh cãi việc về dòng bình luận của Shark Bình ngay trong bài viết của vợ. Ảnh: Chụp màn hình

Việc Shark Bình để lại bình luận phía dưới bài chia sẻ của vợ khiến nhiều dân mạng không đồng tình. Cho rằng dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, việc doanh nhân này thanh minh ngay trong chia sẻ của vợ là điều không nên. 

Sau đó, trên Zing.vn, Shark Bình có màn "quay xe" khi cho biết, ông và vợ đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. 

Cụ thể, Shark Bình cho hay, từ năm 2018, giữa 2 vợ chồng đã có nhiều trục trặc và mâu thuẫn trong đời sống, nên từ cuối năm đó cặp đôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn, đồng thời thoả thuận và thực hiện xong việc chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người có cuộc sống riêng.

Theo Shark Bình, tình trạng hôn nhân của ông có thể được xác nhận và làm chứng bởi bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên và hai người con. Ông nói thêm rằng giữa ông và bà Đào Lan Hương có thỏa thuận riêng.

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Từ khóa:   Shark Bình Đào Lan Phương Phương Oanh

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