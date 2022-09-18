Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ

Hậu trường 18/09/2022 16:51

Đoạn clip thân mật giữa mỹ nhân VTV và đại gia 41 tuổi một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội.

Thời gian vừa qua, diễn viên Phương Oanh và shark Bình trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi công khai đang hẹn hò, bất chấp việc doanh nhân giàu có chưa ly hôn vợ là doanh nhân Đào Lan Hương. Dù nhận phải sự chỉ trích trên mạng xã hội nhưng Phương Oanh vẫn tỏ thái độ bình thản.

Mới đây, mạng xã hội TikTok lại tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh "tình bể bình" của Phương Oanh và Shark Bình tại một sự kiện. Trong đoạn clip, Phương Oanh diện đầm ôm body rất quyến rũ. Nữ diễn viên tay trong tay không rời người yêu và vui vẻ chụp ảnh trên thảm đỏ cùng nhau. 

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình công khai xuất hiện tại một sự kiện. Ảnh: Chụp màn hình

Xuyên suốt sự kiện, cặp đôi luôn dành cho nhau những hành động thân mật. Sợ bạn trai nóng, "Quỳnh búp bê" dùng bìa cứng để quạt mát, còn vị đại gia 41 tuổi cùng thể hiện sự ga-lăng với người yêu. Anh dùng khăn giấy lau mồ hôi, liên tục nhìn bạn gái. Tiếp đó, khi sự kiện gần kết thúc, Shark Bình còn nắm tay đưa Phương Oanh ra xe đầy tình tứ.

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 2
Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 3
Cặp đôi "tình bể bình" giữa sự kiện, thu hút sự chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

 

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 4
Vị đại gia 41 tuổi tỏ ra rất quan tâm bạn gái, Sau khi kết thúc buổi tiệc, anh đưa người yêu ra xe về nhà. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây 1 ngày, nhiều fanpage và cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại trong đêm nhạc của ca sĩ Trịnh Thăng Bình tổ chức ở Đà Lạt. Đáng chú ý, sự kiện này có sự góp mặt của cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh trên hàng ghế đầu tiên của khán giả.

Theo đó, vào cuối tiết mục Tâm sự tuổi 30, Trịnh Thăng Bình hào hứng mời fan cùng hòa giọng với mình. Anh nhiệt tình giơ mirco mời các khán giả góp vui bằng những câu hát quen thuộc. Khi đến gần “cá mập Shark Tank”, giọng ca Người ấy đưa micro mời Shark Bình cùng hát. Lúc đầu, Shark Bình tỏ ra ngượng ngùng trong khi Phương Oanh cười vui vẻ xen lẫn biểu cảm bất ngờ thích thú. Sau đó, Chủ tịch tập đoàn công nghệ đã hát câu hát “Nói chung là anh đã yêu em rất nhiều” trong tiếng vỗ tay rôm rả của khán giả xung quanh.

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 5
Phương Oanh và Shark Bình không để ý đến những lời bàn tán từ dư luận. Ảnh: Internet  

Trước đó 1 ngày, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh check-in ở sân golf: “Thấy bảo đây là sân golf đầu tiên tại Việt Nam”. Tiếp đó, một số clip của khán giả ở Đà Lạt cũng chia sẻ bắt gặp Chủ tịch tập đoàn triệu đô hướng dẫn bạn gái chơi golf rất tình tứ.

Trước động thái này của cả hai, dân tình lại nổ ra tranh cãi, một số cho rằng cả hai bất chấp dư luận để chứng minh hạnh phúc. Một số khác cho rằng đây là chuyện cá nhân của nữ diễn viên nên không ai có quyền có ý kiến.

Dưới phần bình luận trong bài đăng của Phương Oanh, một bộ phận cư dân mạng vẫn mỉa mai, "ném gạch đá" vào Phương Oanh. Thay vì đáp trả như những lần trước, nữ diễn viên "Hương vị tình thân" chọn cách im lặng. Cô chỉ tương tác với những bình luận của bạn bè, đồng nghiệp và fan.

Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở sự kiện: Không rời nhau nửa bước, quan tâm từng chút một mặc kệ thiên hạ - Ảnh 6
Phương Oanh và Shark Bình cho rằng họ không sai khi đến với nhau. Tuy nhiên, vợ của doanh nhân 41 tuổi lên tiếng cho rằng, bà và Shark Bình vẫn chưa chính thức ly hôn. Ảnh: Internet

Trước đó, drama của Shark Bình và Phương Oanh nổ ra khi họ khẳng định đến với nhau vì tình yêu khi cả 2 đều đang độc thân nên không việc gì phải xấu hổ. Thế nhưng, mọi diễn biến sau đó đều trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của cả 2.

Vợ Shark Bình từng lên tiếng cho hay cô và anh chưa ly hôn và đang tiến hành làm việc luật sư để kiện tụng đòi quyền lợi về cho các con. Về phía Phương Oanh cô cũng viết tâm thư "vạch mặt" chính thất có ý muốn lợi dụng tên tuổi cô để nổi tiếng và chiếm phần lớn tài sản sau ly hôn.

 

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Đào Lan Hương

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