Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm

Hậu trường 22/09/2022 17:12

Ngoài được biết đến với việc "không có gì ngoài tiền", Shark Bình còn có nhiều bí mật mà nhiều người chưa biết.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình nhận được chú ý. Chuyện không có gì đáng nói nếu bà Đào Lan Hương không lên tiếng khẳng định mình và Shark Bình chưa ly hôn, vẫn trong mối quan hệ vợ chồng hợp pháp. Bất chấp phản đối từ dư luận, mỹ nhân VTV và đại gia 41 tuổi vẫn "tay trong tay" trong mọi sự kiện, thậm chí công khai trên mạng xã hội. 

Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình công khai bên nhau bất chấp dư luận. Ảnh: FBNV

Hẹn hò với mỹ nhân VTV, phong độ sắc vóc của Chủ tịch Tập đoàn NextTeᴄh được chú ý nhiều hơn, đặc biệt khi sánh đôi của bạn gái. Dù chiều cao của vị doanh nhân có phần khiêm tốn song khi đi bên cạnh người yêu xinh đẹp, vị đại gia giàu có vẫn tỏa ra sự tự tin và thần thái nhất định. Điều này có được không chỉ nhờ khối tài sản, hàng hiệu khủng của vị doanh nhân ướm lên người mà còn nhờ tinh thần thể dục thể thao.

Năm nay, vị doanh nhân đã bước sang tuổi 41, độ tuổi trung niên, gặp nhiều dấu hiệu về lão hóa. Nếu như hội chị em phải đối diện với việc tăng cân phi mã, da nhăn nheo, nam... thì đối với cánh mày râu thì bụng bia gọi tên. Song, vóc dáng của vị cá mập ở thời điểm hiện tại trông vô cùng phong độ.

Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 2
Có thể thấy, qua thời gian 20 năm nhưng doanh nhân này vẫn vô cùng phong độ. Ảnh: Internet

Soi trên trang cá nhân của vị đại gia, có thể thấy quý ông là "con nghiện" thể thao đích thực. Đâu chỉ có mình việc cày cuốc ở sân golf, ông bố đông con còn cần cù với nhiều bộ môn thể thao xứng tầm quý tộc khác. Ngoài ra, shark Bình còn yêu thích bộ môn khác là bắn súng. Và nếu như bắn súng trong đấu trường thì có vẻ tiêu hao ít năng lượng thì shark Bình còn xông pha ra "trận địa chiến hào".

Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 3
Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 4
Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 5
Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 6
Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 7
Bạn trai Phương Oanh đam mê thể thao và am hiểu nhiều bộ môn. Ảnh: FBNV

Thuộc thế hệ đầu 8X, bóng đá cũng là bộ môn nằm trong danh mục được nam doanh nhân yêu thích. Shark Bình trên sân xông pha và rất chiến. Dù chiều cao khá khiêm tốn nhưng vị cá mập vẫn giữ những vị trí quan trọng.

Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 8
Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 9
Việc là lãnh đạo của doanh nghiệp lớn, quản lý nhiều nhân viên nhưng shark Bình vẫn dành thời gian tập thể dục thể thao. Phải chăng chính điều này khiến Phương Oanh say như điếu đổ? Ảnh: FBNV

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, hiện giữ ᴄhứᴄ Chủ tịᴄh Tập đoàn NextTeᴄh, ѕở hữu nhiều thương hiệu tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo…

Ông Bình không ᴄhỉ đượᴄ biết đến ᴠới ᴠai trò là nhà đầu tư trong Shark Tank Việt Nam mà ᴄòn đượᴄ ᴄoi là "tri kỷ" ᴄủa ᴄáᴄ startup Việt ᴠới hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp thành ᴄông. Cũng từ ᴄhương trình nàу mà ᴄáᴄh gọi "Shark Bình" đượᴄ biết đến ᴠà ѕử dụng rộng rãi mỗi khi nhắᴄ về ông.

Từ khi 15 tuổi, ông Bình đã có niềm đam mê với công nghệ. Vì thế sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đã quyết tâm thi đỗ ngành công nghệ trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay khi còn là sinh viên, ông đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong cuộc thi công nghệ như trí tuệ Việt Nam, Vifotec, tài năng tin học trẻ… Ngoài ra, shark Bình cũng từng tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản) về ngành tin học đô thị.

Phương Oanh bất chấp bảo vệ tình yêu với Shark Bình, vén màn những sự thật về đại gia 41 tuổi khiến người đẹp say đắm - Ảnh 10
Ồn ào tình cảm khiến Shark Bình bị mất điểm trong mắt công chúng. ẢNh: FBNV

Thời gian qua, tên tuổi của Shark Bình liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội sau khi lộ ảnh hẹn hò diễn viên Phương Oanh, từ đây dấy lên nghi vấn vị CEO có mối quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con. Sau đó, Shark Bình lên tiếng cho biết đã ly hôn vợ, thế nên việc ông yêu Phương Oanh không có gì là sai. Tuy nhiên, vợ ông là bà Đào Lan Hương khẳng định vẫn chưa ly hôn chồng, hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. 

"Chặng đường 20 năm gây dựng, sẻ chia, đồng cam cộng khổ để có được ngày hôm nay, đủ để loá mắt nhiều người. Tâm tâm niệm niệm, dù giận thế nào thì vẫn luôn là người quan trọng của nhau và của các con, quan trọng cho tương lai con sẽ là một người tử tế" - bà Đào Lan Hương viết trên trang cá nhân.

Hiện tại, ồn ào tình cảm của 3 nhân vật này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với nhiều tình tiết mới phát sinh.

 

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Đoạn clip thân mật giữa mỹ nhân VTV và đại gia 41 tuổi một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội.

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