Rầm rộ bức ảnh Shark Bình quây quần hạnh phúc bên vợ con, sau tất cả gia đình vẫn là nơi để về?

Giữa những rắc rối xoay quanh chuyện tình cảm của 3 nhân vật nổi tiếng, thì mới đây dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh gia đình của Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Trong đó, vợ chồng và con cái Shark Bình đang quây quần bên bữa cơm gia đình, các thành viên đều tràn ngập hạnh phúc.

Thời gian qua, lùm xùm tình cảm của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu người vợ hợp pháp của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương - không lên tiếng khẳng định vẫn chưa ly hôn Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Chính vì vậy, mối quan hệ của vị đại gia 41 tuổi và nữ chính phim Quỳnh búp bê bị dân mạng phản đối kịch liệt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bức ảnh này của gia đình Shark Bình đã chụp từ lâu. Bởi lúc đó các con của doanh nhân 8X vẫn còn nhỏ và trang phục mùa đông không hợp với thời tiết hiện tại. "Ảnh cũ thôi, mùa hè ai mặc áo ấm thế kia"; "Ảnh cũ, các con còn nhỏ kìa"; "Nhìn ảnh này cũ nhưng thấy nét mặt mọi người ai cũng vui và hạnh phúc rạng ngời, quá đáng tiếc"...

Bức ảnh sau đó được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, dấy lên nghi vẫn vị đại gia 41 tuổi đã quay về với vợ con. "Sau tất cả, gia đình vẫn là nơi để trở về"; "Chúc mừng, chúc gia đình anh chị hạnh phúc bên các con. Mọi thị phi tan biến"; "Không biết thật hay sao nhưng đó là sự lựa chọn sáng suốt. Hãy quý trọng người phụ nữ cùng mình đi qua khó khăn, giúp mình sống tốt hơn"... dân mạng bình luận.

Dân mạng bình luận về bức ảnh "một thời xa vắng" của gia đình Shark Bình. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Phương Oanh có một bài đăng được nhận xét là cực kỳ "táo bạo" khi chủ động khoe loạt ảnh đi dự sự kiện cùng bạn trai doanh nhân dù người này chưa ly hôn vợ. Đứng trên thảm đỏ cùng các khách mời, nữ diễn viên không ngại tạo dáng thân thiết, tình tứ bên Shark Bình như ngầm chứng minh mối quan hệ mới đang hạnh phúc ngập tràn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi scandal hẹn hò nổ ra, Phương Oanh chủ động đưa ảnh Shark Bình lên trang cá nhân của mình. Trước đó, nữ diễn viên chỉ chia sẻ về chuyện tình cảm chứ chưa từng đăng tải khoảnh khắc nào có sự xuất hiện của bạn trai. Những hình ảnh Phương Oanh - Shark Bình tình tứ ở sân golf, đêm nhạc, sự kiện… trước đấy đều là ảnh chụp lén sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Phương Oanh công khai ảnh sánh bước cùng Shark Bình trong một sự kiện. Ảnh: FBNV

Việc chủ động đăng ảnh thân mật với Shark Bình lên Facebook cá nhân giữa lúc bạn trai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn khiến Phương Oanh nhận "bão" chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang cố tình "trêu tức" doanh nhân Đào Lan Hương - người vợ hợp pháp của Shark Bình. Hành động "dắt chồng người khác" đi dự sự kiện của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê bị đánh giá là khó chấp nhận.

Trước đó, doanh nhân Đào Lan Hương cũng có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân, đề cập tới các con của mình và Shark Bình: "Về chuyện của những đứa trẻ, những giây phút hồn nhiên của con mà tôi chia sẻ là sự tự động viên tinh thần cho chính tôi, con, và gia đình. Trước những hình ảnh đầy đả kích của người lớn trong 1 tháng gần đây tới tận bây giờ, các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, khổ sở, lo lắng về tương lai".

Bà Đào Lan Hương khẳng định, hiện vẫn là vợ hợp pháp của Shark Bình. Ảnh: FBNV

Nữ doanh nhân nhấn mạnh, dù thế nào thì bản thân cũng sẽ sống tích cực, lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho con. "Tôi vẫn phải mạnh mẽ sống, làm việc để con và gia đình yên tâm, không thể độc ác mà xoáy sâu vào nỗi đau của những người thân yêu. Đặc biệt với riêng con gái mình, tôi muốn là tấm gương bản lĩnh, đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống, vì trong tương lai con cũng sẽ là một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ", vợ Shark Bình viết.

Hiện tại, ồn ào tình cảm của bộ 3 nhân vật này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với nhiều tình tiết mới phát sinh.