Công khai đăng ảnh ôm ấp bạn trai, Phương Oanh bị vợ Shark Bình lập vi bằng đề nghị xử phạt

"Việc Phương Oanh khẳng định ông Bình độc thân khi 2 người đến với nhau là thông tin sai sự thật. Chúng tôi đã lập vi bằng các bài viết nhằm củng cố chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và đề nghị xử phạt nữ diễn viên này", người đại diện của bà Hương cho biết.

Ngày 26/9, theo thông tin từ Zing, người đại diện theo ủy quyền của doanh nhân Đào Lan Hương cho biết bà Hương đã làm việc với thừa phát lại để lập vi bằng các bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh về mối quan hệ tình cảm giữa nữ diễn viên này và ông Nguyễn Hòa Bình (chồng bà Hương, tức Shark Bình ).

Trong ảnh cô diện đầm hai dây khoe thân hình thon nuột gợi cảm hạnh phúc khi được Shark Bình tháp tùng và chụp ảnh trên thảm đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đăng ảnh cùng bạn trai doanh nhân sau khi scandal tình ái nổ ra. Tuy nhiên, mới đây, dân tình đã phát hiện ra điều kì lạ. Đó là vào chiều ngày 23/9, Phương Oanh đã xóa hoặc ẩn bài viết kèm ảnh dự sự kiện cùng Shark Bình trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, Phương Oanh từng gây xôn xao với động thái khẳng định chủ quyền với Shark Bình trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa tâm bão dư luận, cô thoải mái đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai đi dự sự kiện của một người chị thân thiết.

Phương Oanh công khai đăng ảnh tình tứ bên bạn trai, nhưng sau đó đã xóa đi. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, người đại diện của bà Hương cho biết các bài viết, hình ảnh này đã được chụp lại và lưu trữ trên các phương tiện truyền thông chính thống khác. Do đó, phía nữ doanh nhân vẫn sẽ lập vi bằng đối với các bài viết này.

Mới đây, Shark Bình công khai đăng ảnh ôm ấp Phương Oanh trong ngày sinh nhật và mùi mẫn gọi cô là "tình yêu của anh".

Shark Bình tổ chức sinh nhật cho bạn gái, không ngại đăng những hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước những hình ảnh ngọt ngào của Phương Oanh Shark Bình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, hôm 25/9 bà Đào Lan Hương - vợ Shark Bình đã viết trên trang cá nhân: "Những hình ảnh đả kích liên tiếp từ trước đến nay không dừng.... Các con tôi tủi thân vì nhiều năm sinh nhật chỉ được mẹ tổ chức, không đủ người thân trong gia đình...

Tôi vốn dĩ chỉ định tập trung vào việc gia đình mình nhưng những hành động đả kích này sẽ cần có sự đáp trả, tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con".

Trước đó, vào ngày 25/8, hình ảnh nữ diễn viên Phương Oanh hẹn hò cùng shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) gây xôn xao dư luận. Sau đó một ngày, người đẹp thủ vai Quỳnh búp bê lên tiếng xác nhận đang hẹn hò.

Nữ diễn viên Phương Oanh khẳng định khi đến với nhau, cô và shark Bình vẫn độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ.

Shark Bình cũng xác nhận với báo chí rằng ông đã độc thân hơn hai năm và Phương Oanh "không phải người thứ ba". Tuy nhiên, sau đó vợ Shark Bình - bà Đào Lan Hương - lên tiếng khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa".

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là cả những bình luận mang tính chất công kích, ném đá trên mạng xã hội, nhưng cặp đôi vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống.