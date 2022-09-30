Shark Bình lần đầu nhắc đến các con nhưng vẫn hết lòng vì Phương Oanh: 'Dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy'

Hậu trường 30/09/2022 15:52

"Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là 'tiểu tam, trà xanh, thứ ba'... sau này cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy", Shark Bình chắc nịch.

Chiều 30/9, trên trang cá nhân, Shark Bình có bài viết dài liên quan đến ồn ào tình cảm, mà ông tự thừa nhận là "drama Bình Búp Bê". Theo đó, vị doanh nhân 51 tuổi này cho rằng, đôi khi im lặng không phải là vàng và việc ông lên tiếng là vì chân lý. 

Trong bài viết dài, Shark Bình cho biết việc ly hôn với vợ - bà Đào Lan Hương kéo dài là vì vấn đề tài sản. Ông khẳng định việc mình hẹn hò không hề sai bởi cả hai đã có thỏa thuận sau khi ly thân.

Cũng trong bài đăng, Chủ tịch Tập đoàn NextTeᴄh lần đầu tiên nhắc đến các con, cảm thấy có lối với những đứa trẻ khi vô tình bị kéo vào ồn ào của bố mẹ. Tất nhiên, ông không quên nhắc đến người bạn gái hiện tại - diễn viên Phương Oanh, hứa sẽ bảo vệ cô đến cùng cho dù có chuyện gì xảy ra.

Shark Bình lần đầu nhắc đến các con nhưng vẫn hết lòng vì Phương Oanh: 'Dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy' - Ảnh 1
Shark Bình khẳng định Phương Oanh không phải là "tiểu tam" như nhiều người đồn đoán. Ảnh: FBNV

Dưới đây là toàn bộ bài đăng của Shark Bình:

Từ khi vụ “Bình Búp Bê” (xin gọi vui) nổ ra đến nay, nhiều bạn bè và đồng nghiệp khuyên tôi nên IM LẶNG, giống như cách của nhiều người nổi tiếng khác. Xin biết ơn họ vì đã lo lắng cho tôi, nhưng mỗi người một cá tính dẫn đến cách giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Nếu theo dõi hành trình lập nghiệp hơn 20 năm qua của tôi với không ít lần đối mặt thị phi, sẽ thấy tôi luôn chọn cách đối mặt để giải quyết vấn đề một cách trực diện & không bao giờ né tránh. Với tôi, im lặng không phải lúc nào cũng là vàng mà còn tuỳ thuộc tình hình thực tế. Vì sao vậy?

1. Vì chân lý luôn là quan trọng nhất

Im lặng đôi khi là sự ngầm thừa nhận một sự việc nào đó, dù có thể bị hiểu sai. Quan điểm của tôi là: bạn chỉ sống một lần (YOLO) nên phải được hạnh phúc, mà việc bị hiểu lầm có thể khiến ta dằn vặt suốt đời. Trong sự việc này, bản chất “hai năm rõ mười” khiến cuộc ly hôn của chúng tôi kéo dài đơn thuần chỉ là vấn đề tài sản. Tôi sẽ không chia sẻ và bình luận thêm về các diễn biến tiếp theo, nhưng xin tái khẳng định: tôi không sai khi hẹn hò sau khi đã thoả thuận rõ ràng với mẹ của các con mình trong giai đoạn ly thân.

“Cuối năm 2018 và đầu năm 2019 chúng tôi đã thỏa thuận, hoàn tất việc chia tài sản (bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này”.

2. Vì im lặng có thể gây oan sai cho người vô tội

Trong Drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi (may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện) và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là “tiểu tam, trà xanh, thứ ba” cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao VBiz, bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện (hoặc cố tình không muốn hiểu) thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh. Vậy nên sau này cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy (cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi), đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe SỐNG THẬT và bảo vệ chân lý!

"Tôi hẹn hò với Phương Oanh từ tháng 6, sau khi tôi ly thân vài năm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó. Vì vậy quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản mạng xã hội bình luận sai trái”.

3. Có lỗi thì xin, có sai thì sửa

Drama “Bình Búp Bê” vừa qua có lẽ là “vô tiền khoáng hậu” trong VBiz, tốn nhiều bàn phím của báo chí và cộng đồng mạng, cũng như gây tổn thương không đáng có cho những gia đình có liên quan. Tôi xin lỗi vì đã mang lại phiền toái cho mọi người, và sẽ khắc phục những sai lầm trong quá khứ của mình.

Napoleon từng nói: “Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không chỉ vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà cả vì sự im lặng của những người tốt”. Nhân đây tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng hiểu chuyện đã động viên, cũng như không ngại đối mặt với một bộ phận cố tình không hiểu chuyện và chửi đổng vu khống ẩn danh thiếu văn minh.

 

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

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