Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó?

Hậu trường 07/10/2022 19:48

Trước đó, Phương Oanh từng rất cứng khi đối đáp với dư luận chuyện cô "tay trong tay" với người đàn ông chưa ly hôn vợ.

Trước đây, đã có khá nhiều nghệ sĩ Việt vướng ồn ào tình cảm và khi đó, họ thường chọn cách im lặng, ở ẩn chờ sóng gió qua đi rồi mới tái xuất showbiz. Nhưng Phương Oanh, một nữ diễn viên cá tính mạnh thì không làm như vậy.

Ngay từ khi chuyện tình cảm giữa Phương Oanh và Shark Bình rò rỉ khiến cô bị chỉ trích là người thứ ba, nữ diễn viên đã có nhiều màn đối đáp gay gắt trên trang cá nhân của mình. Cô không ngại đáp trả những bình luận chỉ trích, phàn nàn mình bằng cách khẳng định, cô không làm gì vi phạm pháp luật, rằng cô sống tử tế, chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm nên vẫn ngẩng cao đầu để sống và làm việc.

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó? - Ảnh 1
Bị chỉ trích chuyện tình cảm, Phương Oanh không ngại đáp trả. Ảnh: FBNV

Sau đó, nữ diễn viên khiến dân tình "choáng" khi chủ động đăng ảnh tình cảm với Shark Bình lên trang cá nhân để đánh dấu chủ quyền, trong khi doanh nhân này "giấy trắng mực đen" vẫn chồng hợp pháp của bà Đào Lan Hương. Hành động được cho là "khiêu khích" của Phương Oanh khiến bà Đào Lan Hương không thể làm ngơ. Theo đó, nữ doanh nhân này đã lập vi bằng mọi bài đăng của "Quỳnh búp bê" và yêu cầu xử phạt nữ diễn viên này. 

Cách đây ít giờ, Phương Oanh khiến cả cõi mạng xôn xao khi có động thái mới: Tạm khóa cả Facebook cá nhân và Fanpage. Cụ thể, khi click vào link dẫn đến trang cá nhân của nữ diễn viên sẽ có thông báo: “Nội dung này không hiển thị”. Hành động lạ của Phương Oanh khiến cư dân mạng không hỏi hoang mang, bàn tán.

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó? - Ảnh 2
Phương Oanh tạm khóa cả Facebook cá nhân lẫn Fanpage khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người đồn đoán có thể Phương Oanh chỉ tạm khóa lại các trang mạng xã hội để bình tâm lại sau ồn ào tình cảm với bạn trai doanh nhân. Một số khác lại cho rằng nữ diễn viên đã biết sợ sau khi vợ Shark Bình dọa kiện tụng. Thế nhưng thực hư thế nào vẫn cần chờ đợi phát ngôn chính thức từ phía Phương Oanh và hiện những bàn tán của cư dân mạng vẫn là vô căn cứ.

Hành động khóa trang cá nhân của Phương Oanh khiến nhiều người bất ngờ và không khỏi thắc mắc. Bởi trước đó, nữ diễn viên rất "cứng" khi đối đáp với dư luận.

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó? - Ảnh 3
Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó? - Ảnh 4
Shark Bình công khai tổ chức sinh nhật cho người tình. Ảnh: FBNV

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai mối quan hệ vào cuối tháng 8 sau khi lộ hình cùng du lịch nước ngoài. Shark Bình nói ông độc thân hơn hai năm và Phương Oanh "không phải người thứ ba". Tuy nhiên, sau đó bà Đào Lan Hương lên tiếng khẳng định "cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa". Phản hồi sau đó, Shark Bình cho biết thông tin của bà Hương "chưa chính xác với thực tế khách quan".

"Chúng tôi đã thỏa thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra tòa án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng", Shark Bình nói.

Sau khi công khai mối quan hệ, Shark Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Phương Oanh 'đã biết sợ' sau khi vợ Shark Bình tuyên bố khởi kiện: Động thái nhún nhường trái với tuyên bố 'thép' trước đó? - Ảnh 5
Bà Đào Lan Hương - vợ hợp pháp của Shark Bình. Ảnh: FBNV

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

Shark Bình lần đầu nhắc đến các con nhưng vẫn hết lòng vì Phương Oanh: 'Dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy'

Shark Bình lần đầu nhắc đến các con nhưng vẫn hết lòng vì Phương Oanh: 'Dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy'

"Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là 'tiểu tam, trà xanh, thứ ba'... sau này cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy", Shark Bình chắc nịch.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

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