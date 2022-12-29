Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý

Hậu trường 29/12/2022 14:41

Shark Bình đưa Phương Oanh sang châu Âu đón Giáng sinh cùng gia đình, nhiều hình ảnh được người thân của cả hai tiết lộ.

Mới đây cư dân mạng nhanh chóng soi ra khoảnh khắc Phương OanhShark Bình chụp check-in tại một địa điểm. Dù cả hai không đăng tải ảnh chụp chung trên trang cá nhân nhưng nhiều người cho rằng, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau bên Châu Âu. 

Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 1

Trên Facebook của Phương Oanh có chia sẻ bức ảnh ngắm tuyết rơi trắng xoá vô cùng lãng mạn bên nước ngoài, thì Shark Bình cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kỷ niệm tại sân vận động Old Trafford (nước Anh) cùng thời điểm.

Mỹ nhân sinh năm 1989 này đã có chuyến du ngoạn trời Âu nhân dịp lễ cuối năm. Khi được một người bạn bình luận hỏi rằng: "Đã ở bển rồi à", Phương Oanh chỉ đáp lại đồng tình mà không tiết lộ chính xác quốc gia mình đang ở.

Dù cả hai không đăng tải hình ảnh chụp chung, nhưng người thân của Phương Oanh và Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh có cả hai người trong một khung hình. Phương Oanh và Shark Bình đã rất vui vẻ đón Giáng sinh cùng người thân. Trong mọi khung hình được chia sẻ, Phương Oanh vô cùng tươi tắn và hạnh phúc cùng Shark Bình và người thân tận hưởng không khí ấm cúng cùng gia đình tại trời Tây.

Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 2
Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 3
Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 4
Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 5
Loạt ảnh Phương Oanh và Shark Bình bên người thân đón Giáng sinh. Ảnh: FB T.B

Loạt ảnh này cũng minh chứng cho việc giữa Shark Bình và Phương Oanh hoàn toàn không có chuyện rạn nứt tình cảm như dân tình vẫn đốn đoán trước đó.

Tháng 8 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình lộ hình thân mật. Shark Bình sau đó thừa nhận đang hẹn hò diễn viên Quỳnh búp bê. Ông khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn và bà vẫn lợ là vợ hợp pháp của Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Đầu tháng 10, bà Đào Lan Hương lập vi bằng các bài viết của Phương Oanh trên mạng xã hội. Sau đó, bài đăng liên quan đến Shark Bình trong dịp sinh nhật được Phương Oanh xóa bỏ.

Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 6

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng nhất với vai Quỳnh trong phim Quỳnh búp bê. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và gần đây nhất là Hương vị tình thân.

Rò rỉ loạt ảnh Phương Oanh 'tay trong tay' với Shark Bình tại trời Tây, thái độ cặp đôi đặc biệt gây chú ý - Ảnh 7

Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò đầu tư. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn NextTech, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

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Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, "nhất cử nhất động" của Shark Bình và Phương Oanh đều thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình Đào Lan Hương

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