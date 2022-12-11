Phương Oanh được khen 'biết tiết kiệm, dùng lại đồ cũ' giữa lúc Shark Bình nói về kinh tế khó khăn

Hậu trường 11/12/2022 20:27

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, "nhất cử nhất động" của Shark Bình và Phương Oanh đều thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Ít giờ trước, Phương Oanh gây chú ý khi đăng hình ảnh mới lên trang cá nhân trong trang phục tông đen ôm sát gợi cảm giữa thời tiết Hà Nội 15 độ. Hậu ồn ào tình cảm với Shark Bình, nữ diễn viên được đánh giá ngày càng sắc sảo, xinh đẹp và cuốn hút. Thế nhưng, bên cạnh những bình luận khen ngợi về vóc dáng và thần thái, có người quen đã phát hiện Phương Oanh mang lại giày cũ trước đó đã lâu.

Phương Oanh được khen 'biết tiết kiệm, dùng lại đồ cũ' giữa lúc Shark Bình nói về kinh tế khó khăn - Ảnh 1

Không chỉ vậy, người đẹp còn bị trêu quá tiết kiệm. Bởi đây không phải là hình ảnh ngày thường của cô mà là ảnh chụp quảng cáo, việc mang giày cũ có phần “sai sai”. Trong khi đó nữ diễn viên đang hẹn hò chính thức với Shark Bình - một nam doanh nhân đình đám, nắm trong tay cơ ngơi hàng nghìn tỷ đồng. Trước thắc mắc về chuyện tiết kiệm, Phương Oanh hóm hỉnh đáp: "Mãi nó không cũ cho thì bỏ thế nào".

Phương Oanh được khen 'biết tiết kiệm, dùng lại đồ cũ' giữa lúc Shark Bình nói về kinh tế khó khăn - Ảnh 2
Một người bạn nhận ra Phương Oanh lại giày cũ, khen cô tiết kiệm. 

Cùng thời gian này, Shark Bình cũng đã chia sẻ về tình hình kinh tế cùng những dự án trên trang cá nhân. Theo đó, vị doanh nhân sinh năm 1981 viết: "Nghe nói mấy năm tới kinh tế khó khăn, nên 2 trung niên 81 tụ tập bàn kế hoạch hưu trí".

Phương Oanh được khen 'biết tiết kiệm, dùng lại đồ cũ' giữa lúc Shark Bình nói về kinh tế khó khăn - Ảnh 3
Dòng trạng thái của Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) - nam doanh nhân gây chú ý khi tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ - Shark Tank Việt Nam ở mùa thứ 3 (năm 2019). Sau khi công khai mối quan hệ yêu đương vào tháng 8 vừa qua, Phương Oanh và Shark Nguyễn Hòa Bình trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Dù nhận phải sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội nhưng người đẹp sinh năm 1989 vẫn tỏ thái độ bình thản. Phương Oanh vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới lên trang cá nhân, kèm theo những câu nói đạo lý đầy ẩn ý. Về phần mình, nam doanh nhân khẳng định không có chuyện người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm với diễn viên "Quỳnh búp bê".

"Chúng tôi đã thoả thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra toà án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng", Shark Bình nói.

Phương Oanh được khen 'biết tiết kiệm, dùng lại đồ cũ' giữa lúc Shark Bình nói về kinh tế khó khăn - Ảnh 4

Sau khi công khai hẹn hò, Shark Bình và người tình đã từng có những cử chi thân mật nơi công cộng, hoặc sánh đôi trong các buổi tiệc tùng, sự kiện. Trước đó, vào ngày 29/9 vừa qua, giữa bà Đào Lan Hương và Shark Bình đã có buổi hòa giải tại tòa, tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đi đến thống nhất cuối cùng.

Sau buổi hòa giải, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì 2 bên chưa đạt được thỏa thuận về việc chia tài sản. Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Shark Bình khẳng định các con và Phương Oanh là người bị tổn thương nhiều nhất.

Shark Bình đưa Phương Oanh vi vu du thuyền, 'chính thất' liền có động thái dằn mặt, còn nhắc đến số tiền 1 tỷ đô

Shark Bình đưa Phương Oanh vi vu du thuyền, 'chính thất' liền có động thái dằn mặt, còn nhắc đến số tiền 1 tỷ đô

Doanh nhân Đào Lan Hương tỏ ra bức xúc, đồng thời cho biết vẫn đang đòi quyền lợi cho mình và các con.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Đào Lan Hương

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