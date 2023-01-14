Phương Oanh và Shark Bình quấn quýt như 'đôi chim ri' ở buổi tiệc cuối năm

Nếu Shark Bình diện sơ mi và quần tây cùng chiếc kính mát cực ngầu thì Phương Oanh quyến rũ với đầm trễ vai khoe nhan sắc và thân hình nóng bỏng. Dựa theo kiểu tóc của nam doanh nhân thì đoạn clip được quay lại cách đây không lâu.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Phương Oanh và Shark Bình . Theo người đăng clip, cặp đôi này đã cùng nhau tham dự một buổi tiệc cuối năm ở công ty.

Những ngày đầu năm mới vừa qua, Shark Bình và Phương Oanh có chuyến du lịch sang châu Âu. Cả hai đi thăm quan nhiều nơi, check-in tại nhiều địa điểm.

Điều đáng nói hơn cả là trong clip, Phương Oanh và Shark Bình thoải mái nhảy nhót cùng những nhân viên khác. Không chỉ thế, cả hai còn tương tác cực dễ thương cứ như "đôi chim non" mới gắn bó. Dân tình không ngừng xuýt xoa vì không chỉ bảo vệ cho Phương Oanh mà Shark Bình còn tự hào đưa người tình đi khắp mọi nơi trong lẫn ngoài nước.

Cuối tháng 8/2022, diễn viên Phương Oanh xác nhận thông tin hẹn hò với Shark Nguyễn Hòa Bình. Chuyện tình của cô và vị CEO này nhanh chóng trở thành chủ đề khiến dân mạng xôn xao, đặc biệt lại càng ồn ào hơn khi Shark Bình vốn được biết đến là người đàn ông đã có gia đình.

Câu chuyện tình ái tay ba giữa vợ Shark Bình, Phương Oanh và chồng vẫn được quan tâm suốt nhiều tháng qua. Nữ chính Hương vị tình thân cho biết cô và doanh nhân công nghệ đã hẹn hò, mối quan hệ của cả hai không sai trái. "Vâng, tôi và anh Bình đang hẹn hò và chúng tôi chưa bao giờ giấu diếm điều này. Chúng tôi thường xuyên xuất hiện công khai cùng nhau và bạn bè thân thiết đều biết.

Đã có lúc tôi muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm vì sợ ồn ào, nhưng anh luôn nói mình yêu nhau đàng hoàng thì không có gì phải sợ", Phương Oanh viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Shark Bình cũng thừa nhận điều này với báo giới. Đồng thời, anh khẳng định vợ và mình đã ly hôn vợ. Theo đó, Shark Bình khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018. Và đến giữa năm 2020 thì cặp vợ chồng chính thức không còn chung sống, đồng thời nộp đơn đồng thuận ly hôn ra tòa để chờ xét xử.

Theo Shark Bình, tình trạng hôn nhân của ông có thể được xác nhận và làm chứng bởi bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Do vậy, trong thời gian này, ông có quyền tự do thiết lập mối quan hệ mới. Ông Bình cho đăng tải 2 bức ảnh thủ tục ly hôn có cả chữ ký của bà Đào Lan Hương để chứng minh cho lời nói của mình.

Còn vợ Shark Bình cũng đáp trả rằng chị và chồng vẫn còn trong mối quan hệ vợ chồng. Chính Shark Bình vào ngày 30/9/2022 cũng vô tình thừa nhận họ chưa được tòa tuyên bố đã ly hôn. Cụ thể, doanh nhân công nghệ tiết lộ trong buổi hòa giải diễn ra vào ngày 29/9/2022, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản.