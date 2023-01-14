Người bên nhà chồng lên tiếng ủng hộ O Sen Ngọc Mai, xóa tan tin đồn xích mích đến mức dọn ra riêng

Hậu trường 14/01/2023 14:52

Thời gian qua, dân mạng đồn đoán O Sen Ngọc Mai xích mích với nhà chồng, mối quan hệ của cô với chị dâu Hồng Phượng được cho cũng không mấy tốt đẹp.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hai anh em, hai nghệ sĩ xiếc vô cùng nổi tiếng. Họ đã lập không ít thành tích cho ngành xiếc Việt Nam. Cả hai nghệ sĩ đều đã có gia đình mà người bạn đời đều là các giai nhân vừa có tài vừa có sắc. 

Sau khi Ngọc Mai trở thành quán quân Ca sĩ mặt nạ, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền thông tin chị em dâu Hồng Phượng - Ngọc Mai xích mích, "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Nguyên nhân là do vợ chồng Quốc Cơ - Hồng Phượng không đăng bài chúc mừng em dâu, đồng thời cũng không xuất hiện trong ngày em dâu đăng quang. 

Ngay sau đó, O Sen Ngọc Mai cũng đã giải thích về nguyên nhân sự việc của vợ chồng anh trai chị dâu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn hoài nghi, thậm chí còn đào lại một số chuyện xưa để tìm kiếm sự thật.

Người bên nhà chồng lên tiếng ủng hộ O Sen Ngọc Mai, xóa tan tin đồn xích mích đến mức dọn ra riêng - Ảnh 1
Ngọc Mai và chị dâu vướng tin đồn xích mích. Ảnh: Internet

Mới đây tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28, MC Hồng Phượng và Vũ Mạnh Cường đã đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt chương trình. Vũ Mạnh Cường cho biết sự kiện để lại kỷ niệm khó quên đối với anh nhất là việc kết nối cho 2 người bạn của mình là Hồng Phượng và Osen Ngọc Mai trên sân khấu.

Thời gian qua, có tin đồn cho rằng chị em bạn dâu nhà "Hoàng tử xiếc" bằng mặt không bằng lòng. Nhưng đối với nam MC, cả Hồng Phượng và Ngọc Mai đều bộc trực, thẳng thắn và tốt tính nên anh cho rằng mọi người đang có sự hiểu lầm.

Người bên nhà chồng lên tiếng ủng hộ O Sen Ngọc Mai, xóa tan tin đồn xích mích đến mức dọn ra riêng - Ảnh 2
Hồng Phượng và Vũ Mạnh Cường dẫn dắt tại giải Mai Vàng. Ảnh: Internet

Vũ Mạnh Cường luôn mong muốn kết nối để cả hai cùng giải toả những hiểu lầm này. Nhưng điều gây bất ngờ cho chàng MC, là Hồng Phượng lại có những chia sẻ đầy cảm xúc về Ngọc Mai (trong vai trò ca sĩ khách mời) trên sóng trực tiếp của lễ trao giải . Động thái này dường như đã xóa tan những tin đồn bất hòa trong suốt thời gian qua.

Tại giải thưởng lần này, O Sen Ngọc Mai góp mặt trong top 5 đề cử Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Tuy nhiên, bà xã Quốc Nghiệp trượt giải Mai Vàng. Năm qua, cô trở thành hiện tượng khi giành quán quân chương trình Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2022.

Người bên nhà chồng lên tiếng ủng hộ O Sen Ngọc Mai, xóa tan tin đồn xích mích đến mức dọn ra riêng - Ảnh 3
O Sen Ngọc Mai và ông xã Quốc Nghiệp trên thảm đỏ.

MC Hồng Phượng chia sẻ, ban tổ chức và khán giả ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm vì nghệ thuật của các nghệ sĩ. Trên sóng truyền hình, cô nhắc tới em chồng - Ngọc Mai. Nữ MC nói: "Gia đình chúng tôi cũng luôn ủng hộ Ngọc Mai để em theo đuổi con đường ca hát của mình".

Người bên nhà chồng lên tiếng ủng hộ O Sen Ngọc Mai, xóa tan tin đồn xích mích đến mức dọn ra riêng - Ảnh 4
Hồng Phượng cho biết gia đình mình luôn ủng hộ Ngọc Mai, qua đó đập tan tin đồn em dâu bất hòa với nhà chồng.

Nam MC Mạnh Cường rất bất ngờ khi nghe Hồng Phượng thể hiện tình cảm và sự ủng hộ với em dâu Ngọc Mai. Điều này cũng giúp đập tan tin đồn chị em dâu Hồng Phượng - Ngọc Mai mâu thuẫn, "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

 

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Từ khóa:   O Sen Ngọc Mai Ngọc mai Quốc Cơ Quốc Nghiệp

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