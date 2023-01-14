Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng'

Hậu trường 14/01/2023 06:25

Dù vóc dáng hiện tại đã đạt chuẩn nhưng Phan Như Thảo vẫn chưa hài lòng, cô quyết định giảm thêm 10 kg trong thời gian tới.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu hay diễn viên nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên thu hút sự chú ý từ phía dân mạng nhờ mối tình đẹp với đại gia Đức An và màn giảm cân ngoạn mục trong thời gian giãn cách xã hội.

Mới đây, hình ảnh Phan Như Thảo cùng ông xã Đức An dự một sự kiện khiến khán giả gật gù xác nhận: Phan Như Thảo thực sự đã giảm cân thành công và nhuận sắc hơn hẳn so với thời điểm sau sinh.

Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 1
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 2
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 3

Chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, cựu mẫu cho biết cô đã giảm được 22 kg trong một năm qua. Tuy nhiên, bà mẹ một con vẫn chưa hài lòng với cân nặng hiện tại và quyết định giảm thêm 10 kg thời gian tới. 

Theo Phan Như Thảo, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều sau khi giảm 20 kg. Trước đây, cô không bận tâm ngoại hình mà chủ yếu siết cân để cải thiện sức khỏe. "Gầy thì có thêm nhiều lựa chọn khi ăn mặc, chứ không quyết định việc tôi có hạnh phúc hay không", cô nói.

Đại gia Đức An - chồng cô - thấy vợ mảnh mai hay mũm mĩm đều đẹp theo cách riêng. Anh cho biết từ trước tới nay chưa bao giờ áp lực vợ chuyện cân nặng, càng không khuyến khích cô sinh hoạt kham khổ chỉ để có vóc dáng chuẩn mực.

Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 4
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 5
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 6
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 7
Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 8
Sau sinh con đầu lòng, Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Internet

Thời gian mới áp dụng chế độ giảm cân, cựu người mẫu kiêng toàn bộ tinh bột từ cơm, bún, phở, bánh mỳ, khoai lang và các loại đường, bao gồm cả đường trong trái cây. Không những vậy, cô cắt toàn bộ chất béo và thực phẩm chứa mỡ trong bữa ăn. Đây là chế độ ăn mà ông xã Đức An xây dựng cho vợ, anh cũng giám sát nghiêm ngặt để vợ có cân nặng tốt cho sức khỏe.

Nhiều ngày, Phan Như Thảo từng mướt mồ hôi, nằm dài vì quá mệt sau 90 phút thực hiện các bài tập. Cô cũng ngán những bữa ăn chỉ toàn cháo yến mạch, rau củ hoặc bún gạo lứt, miến, ức gà...

Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 9

Vì bản thân thuộc tuýp “mập trường kỳ”, bí quyết giảm cân của cô không có gì ngoài cách là phải nhịn ăn và tập thể thao.

“Nhịn ăn ở đây là mình nhịn hẳn ấy, nhịn không ăn cơm, không bún, không phở, không bánh mì, không khoai lang, không bất cứ 1 loại tinh bột nào hết. Nhịn đường, đường từ đường cát, đường vàng, đường đen, đường từ các loại mật, nhịn luôn đường từ trái cây ngọt như nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, bla bla, cứ cái trái gì ngọt là nhịn không ăn, xong cuối cùng là nhịn tất cả chất béo, nhịn dầu mỡ, bơ, phô mai, thịt có mỡ và thịt không mỡ cũng nhịn luôn.

Cuối cùng nhịn cỡ đó thì mình ăn gì, mình không ăn gì hết đó, chỉ ăn yến mạch nấu nước lã thật loãng cho buổi sáng, buổi trưa thường là cũng nhịn, buổi tối sẽ ăn rau xanh trụng, ăn củ quả luộc hoặc ăn đậu hũ trắng luộc”, Phan Như Thảo chia sẻ.

Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 10

Người đẹp cũng cho biết, ông xã cô cũng là người góp công lớn trong công cuộc giảm cân của cô khi nhịn ăn theo vợ. “Chồng mình không tập tành gì, chỉ nhịn ăn theo mình vì nếu nhìn thấy anh ăn thì mình sẽ không thể nhịn nổi, anh ăn theo như thế thôi mà xuống 8kg dù thỉnh thoảng anh cũng lén ăn thịt và cơm chiên”, người đẹp dí dỏm cho biết.

Lý giải về việc 2 vợ chồng cùng ăn và uống giống nhau mà chồng chỉ xuống 8kg còn cô xuống tận 15kg, Phan Như Thảo cho biết, đó là vì cô tập tạ, cô tập như “chết đi sống lại, mệt tới mức chóng mặt, muốn ói, thở không được vì cái body 80kg mà nhúc nhích thì đã mệt chứ nói gì tới tập”. Đặc biệt, cô tập mỗi ngày tầm 90 phút với huấn luyện viên chuyên nghiệp kèm 1-1.

Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng' - Ảnh 11

Phan Như Thảo cho rằng, cô giảm cân thành công nhờ kiên trì. Cô bắt đầu quá trình ăn kiêng và tập luyện từ Tết năm ngoái. Ban đầu, các phương pháp chưa mang lại hiệu quả rõ rệt cho đến vài tháng sau mới giảm dần từ 3 kg đến 7 kg và gần đây là 10 - 15 và 20 kg. "Ông xã nấu ăn ngon cũng là rào cản khiến tôi khó giảm cân. Khi tôi quyết tâm theo đuổi mục tiêu, anh ấy ủng hộ bằng việc ăn chung thực đơn với tôi", cô nói.

Hiện tại, Phan Như Thảo nặng 60 kg. Thời làm mẫu, cô nặng 52 kg còn sau khi sinh bé Bồ Câu có lúc cán mốc 82 kg.

 

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép

Vì mẹ chồng - con rể khá gần tuổi nhau nên khi chàng diễn viên ngỏ lời cưới con gái, bà bất ngờ và thấy mắc cỡ,

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Như Thảo Phan Như Thảo giảm cân đại gia Đức An

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang