Phan Như Thảo giảm ngoạn mục 22 kg lấy lại vóc dáng thời son rỗi, nhìn thực đơn ăn kiêng ai nấy đều 'choáng'

Mới đây, hình ảnh Phan Như Thảo cùng ông xã Đức An dự một sự kiện khiến khán giả gật gù xác nhận: Phan Như Thảo thực sự đã giảm cân thành công và nhuận sắc hơn hẳn so với thời điểm sau sinh.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu hay diễn viên nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên thu hút sự chú ý từ phía dân mạng nhờ mối tình đẹp với đại gia Đức An và màn giảm cân ngoạn mục trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo Phan Như Thảo, cuộc sống của cô không thay đổi nhiều sau khi giảm 20 kg. Trước đây, cô không bận tâm ngoại hình mà chủ yếu siết cân để cải thiện sức khỏe . "Gầy thì có thêm nhiều lựa chọn khi ăn mặc, chứ không quyết định việc tôi có hạnh phúc hay không", cô nói.

Chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, cựu mẫu cho biết cô đã giảm được 22 kg trong một năm qua. Tuy nhiên, bà mẹ một con vẫn chưa hài lòng với cân nặng hiện tại và quyết định giảm thêm 10 kg thời gian tới.

Đại gia Đức An - chồng cô - thấy vợ mảnh mai hay mũm mĩm đều đẹp theo cách riêng. Anh cho biết từ trước tới nay chưa bao giờ áp lực vợ chuyện cân nặng, càng không khuyến khích cô sinh hoạt kham khổ chỉ để có vóc dáng chuẩn mực.

Sau sinh con đầu lòng, Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Internet

Thời gian mới áp dụng chế độ giảm cân, cựu người mẫu kiêng toàn bộ tinh bột từ cơm, bún, phở, bánh mỳ, khoai lang và các loại đường, bao gồm cả đường trong trái cây. Không những vậy, cô cắt toàn bộ chất béo và thực phẩm chứa mỡ trong bữa ăn. Đây là chế độ ăn mà ông xã Đức An xây dựng cho vợ, anh cũng giám sát nghiêm ngặt để vợ có cân nặng tốt cho sức khỏe.

Nhiều ngày, Phan Như Thảo từng mướt mồ hôi, nằm dài vì quá mệt sau 90 phút thực hiện các bài tập. Cô cũng ngán những bữa ăn chỉ toàn cháo yến mạch, rau củ hoặc bún gạo lứt, miến, ức gà...

Vì bản thân thuộc tuýp “mập trường kỳ”, bí quyết giảm cân của cô không có gì ngoài cách là phải nhịn ăn và tập thể thao.

“Nhịn ăn ở đây là mình nhịn hẳn ấy, nhịn không ăn cơm, không bún, không phở, không bánh mì, không khoai lang, không bất cứ 1 loại tinh bột nào hết. Nhịn đường, đường từ đường cát, đường vàng, đường đen, đường từ các loại mật, nhịn luôn đường từ trái cây ngọt như nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, bla bla, cứ cái trái gì ngọt là nhịn không ăn, xong cuối cùng là nhịn tất cả chất béo, nhịn dầu mỡ, bơ, phô mai, thịt có mỡ và thịt không mỡ cũng nhịn luôn.

Cuối cùng nhịn cỡ đó thì mình ăn gì, mình không ăn gì hết đó, chỉ ăn yến mạch nấu nước lã thật loãng cho buổi sáng, buổi trưa thường là cũng nhịn, buổi tối sẽ ăn rau xanh trụng, ăn củ quả luộc hoặc ăn đậu hũ trắng luộc”, Phan Như Thảo chia sẻ.

Người đẹp cũng cho biết, ông xã cô cũng là người góp công lớn trong công cuộc giảm cân của cô khi nhịn ăn theo vợ. “Chồng mình không tập tành gì, chỉ nhịn ăn theo mình vì nếu nhìn thấy anh ăn thì mình sẽ không thể nhịn nổi, anh ăn theo như thế thôi mà xuống 8kg dù thỉnh thoảng anh cũng lén ăn thịt và cơm chiên”, người đẹp dí dỏm cho biết.

Lý giải về việc 2 vợ chồng cùng ăn và uống giống nhau mà chồng chỉ xuống 8kg còn cô xuống tận 15kg, Phan Như Thảo cho biết, đó là vì cô tập tạ, cô tập như “chết đi sống lại, mệt tới mức chóng mặt, muốn ói, thở không được vì cái body 80kg mà nhúc nhích thì đã mệt chứ nói gì tới tập”. Đặc biệt, cô tập mỗi ngày tầm 90 phút với huấn luyện viên chuyên nghiệp kèm 1-1.

Phan Như Thảo cho rằng, cô giảm cân thành công nhờ kiên trì. Cô bắt đầu quá trình ăn kiêng và tập luyện từ Tết năm ngoái. Ban đầu, các phương pháp chưa mang lại hiệu quả rõ rệt cho đến vài tháng sau mới giảm dần từ 3 kg đến 7 kg và gần đây là 10 - 15 và 20 kg. "Ông xã nấu ăn ngon cũng là rào cản khiến tôi khó giảm cân. Khi tôi quyết tâm theo đuổi mục tiêu, anh ấy ủng hộ bằng việc ăn chung thực đơn với tôi", cô nói.

Hiện tại, Phan Như Thảo nặng 60 kg. Thời làm mẫu, cô nặng 52 kg còn sau khi sinh bé Bồ Câu có lúc cán mốc 82 kg.