Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép

Hậu trường 14/01/2023 06:00

Vì mẹ chồng - con rể khá gần tuổi nhau nên khi chàng diễn viên ngỏ lời cưới con gái, bà bất ngờ và thấy mắc cỡ,

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên được khán giả yêu thích không chỉ trên sân khấu kịch “Nụ cười mới”, mà còn qua nhiều vai diễn trong các web-drama như: Giải cứu tiểu thư, Vi cá tiền truyện, Về nhà là Tết... Bên cạnh sự nghiệp, câu chuyện tình yêu “chú - cháu” hơn kém 16 tuổi với bà xã Thảo Hân của nam diễn viên cũng được khán giả quan tâm.

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép - Ảnh 1
Quách Ngọc Tuyên bên vợ con. Ảnh: FBNV

Trong một talkshow mới đây, Quách Ngọc Tuyên lần đầu xuất hiện cùng mẹ vợ Hồ Lan Hương (54 tuổi) trên sóng truyền hình, hiếm hoi bộc lộ hình ảnh một chàng rể, người chồng, người cha của gia đình rất khác biệt khiến MC Quyền Linh và Lê Lộc không khỏi bất ngờ và xúc động.

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép - Ảnh 2
Quách Ngọc Tuyên và mẹ vợ xuất hiện trên sóng truyền hình. Ảnh: Internet

Cơ duyên gặp gỡ Quách Ngọc Tuyên khi từng phụ trách phục trang ở sân khấu “Nụ cười mới”, mẹ vợ Lan Hương cho biết ấn tượng với chàng rể bởi vẻ ngoài điển trai và tính tình hiền lành. Vì mẹ vợ - con rể khá gần tuổi nhau nên khi chàng diễn viên đột ngột ngỏ lời “Chị Hương, cho em quen con gái của chị nha” khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Nghe vậy tự nhiên mắc cỡ, tôi đứng dậy đi về mà không nói gì dù trong lòng đồng ý. Tôi quen biết Tuyên cũng lâu nên không lo vì hiểu tính, con mình quen người lớn tuổi chững chạc hơn nên cũng yên tâm” - cô Lan Hương hài hước chia sẻ.

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép - Ảnh 3
Quách Ngọc Tuyên và mẹ vợ quen biết nhau từ trước, gọi nhau là "chị - em". Ảnh: Internet

Từ cảm nhận của mẹ vợ, Quách Ngọc Tuyên không chỉ là một người kinh doanh giỏi mà còn là một chàng rể hiếu thảo khi tự tay chăm lo tỉ mỉ từng ngóc ngách trong gia đình từ việc nội trợ bếp núc đến cách cư xử làm hài lòng cha mẹ hai bên.

“Tuyên rất có hiếu, đi đâu về hay hỏi ‘Mẹ ăn gì chưa?’, mình bệnh thì Tuyên đi mua thuốc, bấy nhiêu đó là mát lòng rồi. Con rể chăm sóc còn nhiều hơn con gái ruột nữa” - mẹ vợ hãnh diện chia sẻ về chàng rể thảo.

Theo chia sẻ, mẹ vợ nam diễn viên từng bươn chải đủ mọi ngành nghề từ lao công đến giúp việc chỉ để kiếm tiền chăm lo cho con ăn học. Cuộc sống sau này tuy đỡ vất vả hơn nhưng mẹ vợ vẫn luôn hy sinh và cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Lấy vợ trẻ đáng tuổi con, Quách Ngọc Tuyên khiến mẹ vợ mắc cỡ 'bỏ chạy' khi chàng rể xin phép - Ảnh 4
Quách Ngọc Tuyên được mẹ vợ coi như con đẻ. Ảnh: Internet

Nhiều năm sống cùng dưới một mái nhà, Quách Ngọc Tuyên ấm lòng tiết lộ được mẹ vợ yêu thương chăm sóc và lo lắng không khác gì con ruột.

“Em đi quay mà mẹ thấy áo nhăn là yêu cầu cởi ra để mẹ ủi, thậm chí nguyên va li đồ dơ đi quay về chưa kịp giặt thì mẹ đã đem giặt rồi. Mẹ còn rất kỹ lưỡng chọn ra đồ trắng để giặt riêng bằng tay vì sợ giặt máy hư đồ” - Quách Ngọc Tuyên kể.

“Em cũng thấy rõ mẹ nhường con cái rất nhiều. Cuộc sống vợ chồng giữa em và vợ đôi khi cũng xảy ra xung đột, cãi vã. Mẹ chỉ ngồi quan sát xem ai đúng ai sai làm sao, chỉ lẳng lặng mà không bênh ai, sau đó mới gọi từng người nói chuyện. Mẹ cư xử rất khéo léo và tinh tế” - nam diễn viên nói thêm.

 

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