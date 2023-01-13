Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội

Hậu trường 13/01/2023 16:04

Nữ ca sĩ cho biết, con trai đã đồng ý để cô đăng ảnh lên mạng xã hội và có sự chứng kiến của mọi người.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau khi về chung một nhà cùng đại gia Phan Lĩnh, cô đã hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu năm 2022. Trong suốt thời gian qua, Bảo Thy không công khai rõ mặt con, những bức ảnh có sự xuất hiện của quý tử được nữ ca sĩ khéo léo dùng icon che mặt lại. 

Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 1

Tuy nhiên nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của nhóc tỳ, "công chúa bong bóng" đã đăng ảnh rõ mặt con. Thực ra trước đó, diện mạo con trai Bảo Thy đã được vợ Chi Bảo hé lộ. Trong thế "không còn gì để giữ", giọng ca 8X quyết định công khai nhóc tỳ trên mạng xã hội.

Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 2
Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 3
Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 4

Bảo Thy hài hước cho biết, cô đã hỏi trước ý kiến của con trai và cậu bé đã nói "dạ" rõ to, sự việc có bảo mẫu làm chứng. Chính vì vậy cô nghĩ cậu bé sẽ không giận mình khi đăng ảnh lên mạng xã hội. 

"Cục cưng lém lỉnh hay cau mày của mẹ

Mẹ dự định khi nào con lớn và có chính kiến đồng ý hay không thì mẹ mới nghĩ đến việc được up hình rõ mặt con lên mạng xã hội...

Tuy nhiên hôm 1/1 vừa rồi mẹ con mình đi sinh nhật bạn Gia Khang quậy từ hình tới clip nên là 'trai ba gai' của mẹ vô tình được cho lên sóng.

Vậy nên nếu hình sinh nhật con mà mẹ lại đeo kính cho con thì thương con quá... Thôi thì cho mẹ up nốt vài tấm này kỉ niệm lên nhé! Lúc nãy mẹ hỏi con đã DẠ rõ to rồi có cô Nanny làm chứng nên là mai này con sẽ không giận mẹ đâu Vic nhỉ", Bảo Thy viết.

Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 5
Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 6

Mọi người đều công nhận rằng cậu bé chuẩn “bản sao hoàn hảo” của người ba doanh nhân khi có vẻ ngoài giống như đúc, đặc biệt là khuôn mặt. Nhóc tì chỉ giống mẹ ở làn da trắng hồng, mịn màng. 

Trước đó, Bảo Thy cũng đã từng ngậm ngùi kiếp “đẻ thuê” của mình như con trai có ngoại hình “sao y bản chính” từ ba, chỉ có làn da của cậu bé là hưởng gen trội của mẹ. Ông xã nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc và cưng chiều khi có cậu con trai nhỏ giống hệt mình.

Ngay từ khi sinh ra, con trai của Bảo Thy nghiễm nhiên trở thành thiếu gia danh giá khi có bố là đại gia, mẹ là ái nữ của một gia đình giàu có đất Sài Gòn. Cậu bé được ba mẹ cưng chiều hết mực, được đưa đi vi vu khắp nới, check-in resort cao cấp, đi xế hộp đắt đỏ,… Khán giả tin rằng khi lớn lên, con trai của Bảo Thy sẽ là cậu bé khôi ngô, thông minh nhờ thừa hưởng gene của bố mẹ và được chăm sóc trong điều kiện vật chất tốt.

Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội - Ảnh 7

Được biết, Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019. Sau kết hôn, nữ ca sĩ tạm ngưng hoạt động showbiz để tận hưởng hôn nhân, chăm sóc tổ ấm. Thỉnh thoảng, Bảo Thy lại chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, được chồng thương yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vào dịp kỉ niệm 2 năm cưới hồi tháng 11/2021, Bảo Thy đã lên tiếng thông báo sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia Phan Lĩnh khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó cô nàng chưa từng tiết lộ tin vui này.

 

Từ khóa:   Bảo Thy con trai Bảo Thy đại gia Phan Lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang