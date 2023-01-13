Bảo Thy hỏi ý kiến con trai 1 tuổi trước khi công khai diện mạo con trên mạng xã hội

Tuy nhiên nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của nhóc tỳ, "công chúa bong bóng" đã đăng ảnh rõ mặt con. Thực ra trước đó, diện mạo con trai Bảo Thy đã được vợ Chi Bảo hé lộ. Trong thế "không còn gì để giữ", giọng ca 8X quyết định công khai nhóc tỳ trên mạng xã hội.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau khi về chung một nhà cùng đại gia Phan Lĩnh , cô đã hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu năm 2022. Trong suốt thời gian qua, Bảo Thy không công khai rõ mặt con, những bức ảnh có sự xuất hiện của quý tử được nữ ca sĩ khéo léo dùng icon che mặt lại.

Bảo Thy hài hước cho biết, cô đã hỏi trước ý kiến của con trai và cậu bé đã nói "dạ" rõ to, sự việc có bảo mẫu làm chứng. Chính vì vậy cô nghĩ cậu bé sẽ không giận mình khi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Mẹ dự định khi nào con lớn và có chính kiến đồng ý hay không thì mẹ mới nghĩ đến việc được up hình rõ mặt con lên mạng xã hội...

Tuy nhiên hôm 1/1 vừa rồi mẹ con mình đi sinh nhật bạn Gia Khang quậy từ hình tới clip nên là 'trai ba gai' của mẹ vô tình được cho lên sóng.

Vậy nên nếu hình sinh nhật con mà mẹ lại đeo kính cho con thì thương con quá... Thôi thì cho mẹ up nốt vài tấm này kỉ niệm lên nhé! Lúc nãy mẹ hỏi con đã DẠ rõ to rồi có cô Nanny làm chứng nên là mai này con sẽ không giận mẹ đâu Vic nhỉ", Bảo Thy viết.

Mọi người đều công nhận rằng cậu bé chuẩn “bản sao hoàn hảo” của người ba doanh nhân khi có vẻ ngoài giống như đúc, đặc biệt là khuôn mặt. Nhóc tì chỉ giống mẹ ở làn da trắng hồng, mịn màng.

Trước đó, Bảo Thy cũng đã từng ngậm ngùi kiếp “đẻ thuê” của mình như con trai có ngoại hình “sao y bản chính” từ ba, chỉ có làn da của cậu bé là hưởng gen trội của mẹ. Ông xã nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc và cưng chiều khi có cậu con trai nhỏ giống hệt mình.

Ngay từ khi sinh ra, con trai của Bảo Thy nghiễm nhiên trở thành thiếu gia danh giá khi có bố là đại gia, mẹ là ái nữ của một gia đình giàu có đất Sài Gòn. Cậu bé được ba mẹ cưng chiều hết mực, được đưa đi vi vu khắp nới, check-in resort cao cấp, đi xế hộp đắt đỏ,… Khán giả tin rằng khi lớn lên, con trai của Bảo Thy sẽ là cậu bé khôi ngô, thông minh nhờ thừa hưởng gene của bố mẹ và được chăm sóc trong điều kiện vật chất tốt.

Được biết, Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh vào tháng 11/2019. Sau kết hôn, nữ ca sĩ tạm ngưng hoạt động showbiz để tận hưởng hôn nhân, chăm sóc tổ ấm. Thỉnh thoảng, Bảo Thy lại chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, được chồng thương yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vào dịp kỉ niệm 2 năm cưới hồi tháng 11/2021, Bảo Thy đã lên tiếng thông báo sinh con trai đầu lòng cho chồng đại gia Phan Lĩnh khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó cô nàng chưa từng tiết lộ tin vui này.