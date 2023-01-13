Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Hậu trường 13/01/2023 10:00

Dương Cẩm Lynh hiện đang chật vật khi vừa gánh khoản nợ khổng lồ vừa bị "triệt đường" hoạt động nghệ thuật.

Giữa ồn ào nợ nần, Dương Cẩm Lynh đã được ca sĩ Liêng Kiếng Quang gửi tặng 100 triệu đồng. "Hoàng tử nhạc Phật" còn gửi lời động viên, mong nữ diễn viên sẽ cố gắng vượt qua sự việc đáng buồn. Có thể thấy, dù vướng vào nợ nần nhưng mỹ nhân gốc Đồng Nai vẫn được đồng nghiệp, bạn bè quan tâm.

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ - Ảnh 1
Liêng Kiếng Quang giúp đỡ Dương Cẩm Lynh giữa ồn ào. ẢNh: FBNV

 

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ - Ảnh 2
Liêng Kiếng Quang chuyển thẳng cho nữ diễn viên 100 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 8/1, Dương Cẩm Lynh và chủ nợ tên T.T xảy ra xô xát tại sảnh chung cư ở quận 10. Cô cho biết đang chuẩn bị đi diễn thì bất ngờ bị hai phụ nữ và một người đàn ông chặn lại. Họ lớn tiếng nạt nộ, quay video khiến con trai cô - bé Will - sợ hãi và bỏ chạy.

Sau đó, Dương Cẩm Lynh nhờ công an phường 12, quận 10 hỗ trợ để hai bên giảng hòa. Nữ diễn viên tiếp tục chạy show và hứa cuối ngày 9/1 sẽ trả một phần nợ theo thỏa thuận. Cô đề nghị T.T không phát tán các video "bóc phốt" lên mạng nhưng hiện tại, chúng vẫn được lan truyền trên Tik Tok.

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ - Ảnh 3

Theo Dương Cẩm Lynh, cô nợ T.T số tiền 300 triệu đồng từ tháng 8/2022. Gần đây, cô bắt đầu thanh toán theo đợt, mỗi đợt 30 triệu đồng, hiện còn thiếu 110 triệu đồng. Do trễ hẹn 5 ngày, Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ công khai lên Facebook một lần vào ngày 5/1. Tiếp đến, sự việc diễn ra như trên. Ngoài 300 triệu đồng nợ T.T, Dương Cẩm Lynh cho hay còn vay gần 6 tỷ đồng từ những người khác.

Mỗi tháng, cô gánh khoảng 200 triệu đồng tiền lãi, thu nhập phải chia ra, trả đều cho các chủ nợ. "Là người nổi tiếng, tôi thấy hổ thẹn khi vay nợ nhưng sai hẹn. Nhưng tôi đang nỗ lực hết sức để trả nợ, xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi", cô nói.

Sau lùm xùm, diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt vai và hủy hợp đồng event, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Diễn viên cho biết hai hợp đồng là hy vọng lớn nhất của cô vào thời gian này để trả nợ và lo cho gia đình. Cô thấy đau khổ, thất vọng vì mất danh tiếng, tiền bạc, không có cơ hội tìm dự án mới vì chỉ hơn một tuần nữa là Tết.

Giữa lúc Dương Cẩm Lynh vướng scandal nợ nần, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh cô có mặt trong casino và khẳng định diễn viên đổ nợ do có máu đỏ đen. Chiều 12/1, diễn viên phủ nhận nợ nần vì bài bạc. "Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là khi tôi và bạn trai cũ bị kẹt ngoài Phú Quốc. Tôi vào casino tìm bạn trai chứ không đánh bài", cô cho biết.

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ - Ảnh 4
Hình ảnh Dương Cẩm Lynh đánh bài tại casino gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: Internet

Diễn viên nói đây là khoảng thời gian tăm tối với bản thân và gia đình. Hiện cô không dám ra khỏi nhà, kiệt quệ tinh thần lẫn sức khỏe. "Dù rất mệt, tôi vẫn cố livestream 2-3 lần mỗi ngày để bán hàng. Tôi phải làm việc nhiều, khiến mình bận rộn cho khuây khỏa chứ hễ ngừng tay là buồn bã, lo lắng. Tôi phải lượm bạc cắc từ bán quần áo, thanh lý đồ... nhằm xoay xở trước mắt", cô tâm sự.

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền

Dương Cẩm Lynh thừa nhận là nhân vật trong bức ảnh đánh bài ở casino đang lan truyền

Diễn viên "Tiệm ăn dì ghẻ" thắng thắn nói về bức ảnh đánh bài ở casino, tiết lộ thời gian, địa điểm và người cùng cô tham gia sự việc này.

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