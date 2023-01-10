Dương Cẩm Lynh từng có cuộc sống sang chảnh trước khi bị chặn đường đòi nợ 6 tỷ đồng

Ban đầu, Anh Khoa tiết lộ anh không có cảm xúc với Dương Cẩm Lynh. Thế nhưng đến khi anh quay lại Việt Nam, không hiểu sao mình lại có cảm giác "bỏ quên gì đó ở Pháp". Anh Khoa bồn chồn và lập tức bay sang Pháp để gặp người thương của mình.

Suốt 1 ngày qua, cái tên Dương Cẩm Lynh trở tài đề tài bàn tán xôn xao của MXH vì clip bị đòi nợ. Dương Cẩm Lynh vốn là diễn viên nổi tiếng với loạt phim như Ngõ Vắng, Ra Giêng Ai Cưới Em, Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Gia Tài Bác Sĩ,... Cô được nhận xét là nữ diễn viên có thân hình và gương mặt như Hoa hậu trong làng phim phía Nam. Nhờ nhan sắc như vậy nên ban đầu cô được đại gia Việt kiều - nhà sản xuất phim Anh Khoa để ý.

Việc chi một khoản tiền lớn mua hoa tặng bạn gái cũng thay đổi sau khi hai người kết hôn. Anh Khoa cho biết anh dần trở nên tiết kiệm hơn trong việc mua quà. Từ bó hoa 3 triệu chuyển xuống thành 600-700 nghìn, sau là mua hoa về tự bó.

Cứ thế từ đây tình cảm của Anh Khoa và Dương Cẩm Lynh nảy nở. Trong một gameshow phát sóng năm 2017, nhà sản xuất phim Anh Khoa cho hay, anh có thói quen mua hoa tặng vợ. Biết Dương Cẩm Lynh thích những bó hoa lớn, anh không ngại chi 3 triệu đồng một ngày cho tiền mua hoa.

Dương Cẩm Lynh và Anh Khoa đã sống với nhau như vợ chồng hơn 2 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Người đẹp sống cùng chồng và con trai trong biệt thự ba tầng bài trí kiểu cổ điển. Dương Cẩm Lynh cho biết mọi vật dụng trong căn nhà đều do cô và chồng sưu tầm để bài trí. Toàn bộ căn nhà được lấy màu chủ đạo là vàng trắng. Ngay tại phòng khách, nữ diễn viên treo một bức tranh Phật tạo cảm giác thư thái sau mỗi ngày làm việc.

Đến năm 2018, Dương Cẩm Lynh và Anh Khoa quyết định chia tay sau khi đã có với nhau một bé trai. Hai mẹ con cô đã dọn ra một chung cư khác để sống. Chồng cũ Anh Khoa phụ trách chuyện học hành của con trai còn nữ diễn viên lo phần ăn uống sinh hoạt.

Chia tay Anh Khoa, cuộc sống của Lynh gặp nhiều xáo trộn, tuy nhiên cô vẫn cho thấy hình người phụ nữ thành đạt, sống trong căn nhà sang trọng, thường xuyên đi du lịch cùng gia đình. Năm 2020, người đẹp còn tậu cả xế hộp tiền tỷ để tiện di chuyển. Thông qua những gì nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy cô đang có cuộc sống rất hạnh phúc, đủ đầy.

Dương Cẩm Lynh gắn liền với hình ảnh quý cô thành đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dường như, đã có biến cố xảy ra khiến cô lâm vào cảnh khó khăn. Bên cạnh việc phải cân đối chi tiêu cho cuộc sống cá nhân, nữ diễn viên còn phải gồng gánh nuôi 2 người con và điều hành công việc kinh doanh riêng. Dương Cẩm Lynh cho biết cô không quỵt nợ và vẫn livestream mỗi ngày trên fanpage để kiếm tiền.

Chia sẻ với truyền thông bà mẹ đơn thân thừa nhận đang nợ khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người và mỗi tháng phải trả 200 triệu đồng. Với chủ nợ xuất hiện cùng Dương Cẩm Lynh trong đoạn video đang lan truyền, nữ diễn viên nợ 300 triệu đồng từ tháng 6. Nữ diễn viên đã trả cho người này 190 triệu đồng và hiện còn nợ 110 triệu đồng. Tháng này cô trả chậm 5 ngày nên bị đòi nợ.

Cô khẳng định đã nhắn tin xin khất chủ nợ chứ không hề trốn. Sự việc lần này khiến hình ảnh Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng, cô còn cho biết thiệt hại gần 200 triệu đồng vì bị hủy vai diễn, sự kiện.