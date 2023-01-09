Liên quan đến sự việc gây chú ý trên mạng xã hội, phía Dương Cẩm Lynh cũng đã lên tiếng làm rõ.

Mới đây, trên Tiktok vừa bất ngờ chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại sự việc diễn ra của diễn viên Dương Cẩm Lynh bị một người phụ nữ chặn đường đòi nợ. Theo đó, người phụ nữ tiết lộ cho Dương Cẩm Lynh mượn tiền làm ăn, không lấy lãi. Người này cũng nói trong clip việc nữ diễn viên hứa trả tiền trong vòng 1 tháng, nhưng sau đó liên tục xin khất nợ từ 3 tháng, 6 tháng.

Đỉnh điểm, tới ngày hẹn trả thì Dương Cẩm Lynh khóa máy, khiến chủ nợ không liên lạc được. Khẳng định không làm gì sai pháp luật và là tiền mồ hôi nước mắt của mình, người phụ nữ rất bức xúc khi liên tục gọi điện thoại, nhắn tin nhưng nữ diễn viên không trả lời. Trước lời lẽ của người phụ nữ, Dương Cẩm Lynh khẳng định chưa bao giờ cô nói không trả tiền. Nữ diễn viên 8X cũng thanh minh chỉ khóa máy một ngày và có phản hồi tin nhắn.

Tuy nhiên, phía người phụ nữ được cho là chủ nợ khẳng định đã nhắn 2 tin và Dương Cẩm Lynh chỉ trả lời một tin, khiến người này vô cùng bức xúc. Hình ảnh Dương Cẩm Lynh cùng một người phụ nữ tranh cãi về nợ nần gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến sự việc đang gây chú ý, trao đổi trên 2Sao.vn, quản lý của Dương Cẩm Lynh cho biết: "Chị Lynh thiếu nợ nhưng chị Lynh vẫn trả hàng tháng. Mình thiếu nợ mình vẫn trả cho người ta, nhưng người ta lại tới quậy mình. Giờ Lynh đang đi quay, khi nào rảnh sẽ chia sẻ rõ với mọi người". Dương Cẩm Lynh. Ảnh: Internet Dương Cẩm Lynh (sinh năm 1982) và từng giành được ngôi vị Á hậu Điện ảnh 1999 và vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000. Sau đó, cô được biết đến với hàng loạt các bộ phim truyền hình và điện ảnh như: Sóng đời, Có lẽ nào ta yêu nhau, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mỳ ông Màu, Mặt nạ máu... Về chuyện đời tư, cô là người khá kín kẽ trong cuộc sống riêng. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, hiện cô đang độc thân và chăm sóc hai con trai là William, 6 tuổi, và Liam, 2 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-nu-dien-vien-duong-cam-lynh-bi-chan-uong-oi-no-oi-ben-tranh-cai-cuc-cang-544329.html