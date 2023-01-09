Hồng Đăng phát tướng sau thời gian vắng bóng, tiếc nuối nam thần màn ảnh một thời

Nam thần một thời của màn ảnh tăng cân nhiều, anh hiện có cuộc sống bình yên bên vợ con.

Sau những ồn ào tình ái của Hồng Đăng, bà xã của anh là Anh Đào khá hạn chế khoe ảnh chồng và cũng hiếm nhắc về cuộc sống gia đình lên trang cá nhân. Cho đến mới đây, Anh Đào đã thoải mái hơn khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên chồng đi xem chương trình Gặp nhau cuối năm. Hồng Đăng lộ diện cùng bà xã, ngoại hình nam diễn viên gây chú ý. Ảnh: FBNV Trong ảnh, hai vợ chồng Hồng Đăng lên đồ cực sang chảnh. Anh Đào ghi điểm với kiểu tóc uốn nhẹ phần đuôi và phần mái bồng bềnh cực hack tuổi. Hồng Đăng lại giản dị với áo thun cổ lọ và cardigan khoác ngoài. Nam diễn viên trông hồng hào và có phần tăng cân hơn trước. Cả hai nở nụ cười tươi tắn trước ống kính và không ngại ngã đầu nhẹ về phía đối phương.

Những tháng trở lại đây, Hồng Đăng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nguyên nhân là vì anh vướng ồn ào tại trời Tây. Suốt thời gian đó, nam diễn viên gần như ở ẩn, chăm lo gia đình, thường xuyên cùng vợ đi du lịch. Cả 2 cũng vừa kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Động thái này đập tan tin đồn 2 vợ chồng tan vỡ sau lùm xùm của nam diễn viên hồi tháng 7 năm ngoái. Hồng Đăng bên vợ và 2 con gái. Ảnh: FBNV Sau gần 15 năm gắn bó, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nam diễn viên luôn biết ơn vợ vì bà xã hết lòng chu toàn cho gia đình, cảm thông cho sự nghiệp của chồng. Vợ Hồng Đăng không bao giờ ghen tuông với bạn diễn, dù anh thường đóng cặp với nhiều mỹ nhân màn ảnh.

Hồng Đăng là nam diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả. Anh nổi tiếng với những phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái... và gần đây nhất là Thương ngày nắng về. Trước khi vướng vào ồn ào hồi giữa năm 2022, Hồng Đăng là gương mặt nam diễn viên được khán giả vô cùng ái mộ. Khán giả yêu thích Hồng Đăng không chỉ bởi ngoại hình điển trai, tài năng diễn xuất mà còn bởi hình ảnh "sạch", gia đình hạnh phúc. Thời điểm giữa ồn ào, Hồng Đăng đã khoá tài khoản mạng xã hội, anh chọn cách im lặng. Bà xã Hồng Đăng vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh trên trang cá nhân. Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, tình cảm của vợ chồng Hồng Đăng và Anh Đào vẫn khăng khít, gắn bó hạnh phúc. Anh cũng mở lại trang cá nhân, đăng tải những bức ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Hồng Đăng cũng chưa có động thái nào quay trở lại với phim ảnh.

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