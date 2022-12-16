Vắng bóng Hồng Đăng giữa lúc dàn cast 'Thương Ngày Nắng Về' hội ngộ quay chương trình Tết

Trong những phim truyền hình của VTV năm 2022, Thương ngày nắng về là tác phẩm nổi bật và dù kết thúc đã được nửa năm, khán giả vẫn nhớ đến gia đình bà Nga với ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Vì thế mà mọi người rất chờ đợi các diễn viên chính của Thương ngày nắng về hội ngộ trong chương trình chiếu Tết.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và các chương trình truyền hình phát sóng trong dịp đặc biệt này đã bắt đầu ghi hình. Trong đó có Gặp Gỡ Diễn Viên Truyền Hình 2023, là dịp để các diễn viên lên sóng VTV của năm vừa qua cùng hội tụ để kể về những kỷ niệm khi đóng phim cũng như giới thiệu những dự án sắp ra mắt.

Trong số các nhân vật xuất hiện trong bức ảnh được chia sẻ, mọi người dễ dàng nhận thấy sự vắng mặt của nam diễn viên Hồng Đăng . Bởi thời gian qua anh vướng vào nhiều lùm xùm, hình ảnh của anh đã xấu đi trong mắt công chúng và nhà Đài gần như đã cắt sóng Hồng Đăng, chính vì vậy nam diễn viên không thể quay chương trình Tết cùng các đồng nghiệp là điều dễ hiểu.

Đảm nhận vai Đức trong Thương ngày nắng về, là vai diễn khác hẳn hoàn toàn với anh trước đây, không còn là nam thần soái ca, Đức là một người chồng nhu nhược, không bảo vệ vợ con, có những phân đoạn diễn xuất của Hồng Đăng khiến nhiều khán giả tức điên vì anh chỉ biêt ăn bám làm khổ vợ con.

Khi phim đến những tập cuối, Hồng Đăng bị cắt vai, kịch bản phải đổi vì những bê bối đời tư của anh, vào thời gian đó Hồng Đăng mất tích, không hề xuất hiện trên mạng xã hội.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vướng lùm xùm đời tư tại Tây Ban Nha. Cũng vì ồn ào này đã khiến sự nghiệp huy hoàng của Hồng Đăng xuống dốc không phanh. Anh bị cấm sóng, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cũng bị gỡ bỏ. Năm 2022, Hồng Đăng đứng đầu danh sách top 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất tại Việt Nam.

Trước khi scandal "nhấn chìm" sự nghiệp, Hồng Đăng là con cưng của nhiều đạo diễn. Trên màn ảnh nhỏ, có nghệ sĩ nổi bởi những vai phụ hoặc vai phản diện nhưng Hồng Đăng thường được “nhắm” vai chính với kiểu hình tượng “soái ca” rất dễ tạo cảm mến.

Về đời tư, người hâm mộ biết anh có một tổ ấm hạnh phúc. Người vợ không sắc nước hương trời nhưng luôn nhận được tình yêu, sự quan tâm của người chồng với danh hiệu “soái ca” màn ảnh nhỏ. Xét về chuyên môn, Hồng Đăng không phải “ngôi sao” gặp thời mà nổi. Anh là một nghệ sĩ có thực lực.

Chỉ tiếc, Thương ngày nắng về cũng là đoản khúc buồn trong đời nghệ sĩ của Hồng Đăng. Dù có ngày trở lại với màn ảnh nhỏ thì có lẽ Hồng Đăng cũng không bao giờ lấy lại được hình tượng “soái ca” hay “nam thần”. Chẳng ai chấp nhận người từng vướng bê bối lại hóa thân thành hình tượng vạn người mê.