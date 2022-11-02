Sau những ngày giông bão, Hồng Đăng nắm tay vợ và gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời

Hậu trường 02/11/2022 15:56

Nhiều người cho rằng, nam diễn viên may mắn khi có được người vợ tào khang, luôn ở bên anh những lúc khó khăn.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Hồng Đăng có lời nhắn nhủ đến bạn đời nhân kỷ niệm 14 năm bên nhau. "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão… Cảm ơn em", nam diễn viên viết. Cùng với đó là bức ảnh anh cùng bà xã nắm chặt tay nhau.

Sau những ngày giông bão, Hồng Đăng nắm tay vợ và gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời - Ảnh 1
Sau những ồn ào đã qua, nam diễn viên 8x đăng ảnh cùng vợ và gửi lời cảm ơn đến bạn đời. Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hồng Đăng. Bởi sau những ồn ào đã qua, họ vẫn đồng hành cùng nhau chứng minh tình yêu hơn một thập kỷ. Không ít người cho rằng, nam diễn viên Thương ngày nắng về đã may mắn có được người vợ tào khang, luôn tin tưởng và ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn.

"Chị Đào là một người vợ và một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Có chị ấy trên đường đời thật hạnh phúc! Luôn trân trọng và hâm mộ tình cảm anh chị dành cho nhau. Dù có biến cố hay sóng gió nhưng quan trọng là sau cùng anh chị vẫn luôn hiểu, ở bên nhau vượt qua tất cả"; "Sau tất cả chúc anh luôn hạnh phúc nhé, giông bão nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng là tất cả những điều tốt đẹp cả 2 đã dành cho nhau trong thời gian dài"; Mãi mãi bên nhau, hạnh phúc viên mãn anh chị nhé! Gia đình là tất cả anh ơi"... nhiều lời chúc gửi đến vợ chồng Hồng Đăng.

Trước đó, sau thời gian mắc kẹt tại nước ngoài, Hồng Đăng trở về nước cũng nhiều lần được bắt gặp vui vẻ ra ngoài cùng bà xã. Trên mạng xã hội, anh cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường thể hiện cuộc sống dường như không có quá nhiều xáo trộn.

Sau những ngày giông bão, Hồng Đăng nắm tay vợ và gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời - Ảnh 2
Suốt 14 năm bên nhau, Hồng Đăng và bà xã đã trải qua nhiều thử thách. Ảnh: FBNV

Tháng 06/2022, được biết Hồng Đăng có chuyến công tác tới một số quốc gia Châu Âu và dừng chân tại đảo Mallorca (hay còn gọi Majorca), Tây Ban Nha. Hồng Đăng sau đó đã không trở về nước đúng như ngày dự tính. Nam diễn viên vì thế cũng vắng mặt trong những tập cuối cùng của phim Thương ngày nắng về - bộ phim nhận được nhiều sự chú ý ở thời điểm đó. Vai diễn của Hồng Đăng trong phim được xử lý bằng một số phân cảnh gọi điện và giải thích nhân vật này đang ở nước ngoài.

Đến ngày 6/8, Hồng Đăng mới về đến Việt Nam. Anh đã làm đơn giải trình gửi lên Nhà hát Kịch Hà Nội. Nam diễn viên đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Anh gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có công văn chỉ đạo số 2888/SVHTT-TCPC ngày 26/8/2022 về việc xử lý diễn viên đi nước ngoài không xin phép.

"Căn cứ các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp 'chưa xem xét, xử lý kỷ luật'. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, NSND Trung Hiếu thông tin.

 

Hồng Đăng bị khán giả ngó lơ trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến đi châu Âu?

Hồng Đăng bị khán giả ngó lơ trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến đi châu Âu?

Nam diễn viên diện quần âu, áo sơ mi trắng, vui vẻ cùng bà xã đi xem liveshow ca nhạc.

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Từ khóa:   Hồng Đăng vợ Hồng Đăng Hồ Hoài Anh

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