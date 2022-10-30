Hồng Đăng bị khán giả ngó lơ trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến đi châu Âu?

Hậu trường 30/10/2022 14:39

Nam diễn viên diện quần âu, áo sơ mi trắng, vui vẻ cùng bà xã đi xem liveshow ca nhạc.

Tối 29/10, Hồng Đăng bất ngờ xuất hiện tại liveshow của Tuấn Hưng - Thanh Lam, cùng bà xã và một số bạn bè thân thiết. 

Khi thấy Hồng Đăng tại sảnh cung Việt -Xô, một số fans nữ đã tới xin chụp ảnh cùng. Nam diễn viên vui vẻ, cười nói chụp hình cùng nhóm bạn và rất cởi mở với khán giả. Tuy nhiên theo ghi nhận, sau khi vướng phải scandal, lượng người hâm mộ nam diễn viên này đã giảm rõ rệt, nhiều khán giả còn ngó lơ khi thấy anh xuất hiện. Hồng Đăng cũng từ chối trả lời các câu hỏi của truyền thông. 

Hồng Đăng bị khán giả ngó lơ trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến đi châu Âu? - Ảnh 1
Hồng Đăng lần đầu tái xuất trước công chúng, đi cùng anh là vợ và những người bạn thân. Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Hồng Đăng xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến du lịch ồn ào tại Tây Ban Nha. Thời gian qua, Hồng Đăng chỉ xuất hiện trên trang cá nhân, chưa có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào trong thời gian qua. 

Có thể thấy, gần đây Hồng Đăng khá chăm "gặp gỡ" với người hâm mộ bằng các bài chia sẻ hình ảnh vui vẻ trên trang Facebook cá nhân, không giống với người bạn cùng hoạn nạn của mình - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Hồng Đăng bị khán giả ngó lơ trong lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ sau chuyến đi châu Âu? - Ảnh 2
Hồng Đăng chịu tổn thất sau những ồn ào vừa qua. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 6/2022, Hồng Đăng có chuyến đi tới một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, đến ngày 24/6, nam diễn viên gặp sự cố tại Tây Ban Nha nên phải ở lại giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến.

Đến ngày 6/8, Hồng Đăng mới về đến Việt Nam. Anh đã làm đơn giải trình gửi lên Nhà hát Kịch Hà Nội. Nam diễn viên đã nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Anh gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có công văn chỉ đạo số 2888/SVHTT-TCPC ngày 26/8/2022 về việc xử lý diễn viên đi nước ngoài không xin phép.

"Căn cứ các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp 'chưa xem xét, xử lý kỷ luật'. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, NSND Trung Hiếu thông tin.

 

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh Hồng Đăng du lịch châu Âu

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