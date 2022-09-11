Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn

Hậu trường 11/09/2022 13:03

Nhiều sao Việt như Bằng Kiều, Phan Anh, Hồng Đăng, Trịnh Kim Chi... đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cựu mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh.

Rạng sáng nay (11/9), trên trang cá nhân, hai cựu mẫu Thúy HằngThúy Hạnh đồng loạt thay đổi avatar màu đen cánh sen. Thúy Hạnh đau buồn viết: "Dẫu biết ai cũng sinh lão, bệnh tử... Nhưng sao con không muốn chấp nhận sự thật này... Bố ơi".

Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 1
Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 2
Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 3
Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau buồn khi bố ruột qua đời. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết thời gian gần đây, bố của Thúy Hằng - Thúy Hạnh bị ốm nặng phải nhập viện. Vì gia đình đang sinh sống tại TP.HCM nên cứ cuối tuần, vợ chồng Thúy Hạnh đều đưa hai con gái bay ra Hà Nội để thăm ông. 

Dưới bài đăng của cả hai, nhiều sao Việt như Hồng Đăng, Bằng kiều, Trịnh Kim Chi, Thanh Thảo, Cindy Thái Tài,… đã gửi lời chia buồn đến gia đình và động viên 2 cựu người mẫu có thể vượt qua nỗi mất mát lớn này.

Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 4
Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 5
Nhiều sao Việt chia buồn trước nỗi mất mát của hai cựu mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh. Ảnh: Chụp màn hình

Thuý Hằng và Thuý Hạnh là hai cựu người mẫu nổi tiếng một thời. Cả hai là chị em song sinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng. Trong khi Thuý Hằng sống tại Hà Nội cùng chồng và hai con (một trai, một gái) thì em gái song sinh của cô là Thuý Hạnh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc bên nhạc sĩ Minh Khang và hai con gái tại TP.HCM.

Để có được thành công như thời điểm hiện tại, chị em Thuý Hằng - Thuý Hạnh cũng đã phải nỗ lực rất nhiều và một phần lớn là nhờ công ơn của bố mẹ.

Cựu siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh đau đớn báo tin tang sự, Hồng Đăng và loạt sao Việt xót xa chia buồn - Ảnh 6
Bố mẹ Thúy Hằng – Thúy Hạnh luôn dành tất cả tâm huyết và thời gian chăm sóc các con, các cháu, chia nhau lúc Nam, lúc Bắc để hai nghệ sỹ an tâm hoạt động với công việc, đam mê. Ảnh: Internet

Nhiều người thường nói Thuý Hằng là bản sao “con gái rượu” của bố, còn Thuý Hạnh là phiên bản của mẹ, bởi lẽ Thuý Hằng giống tính cách của bố và Thuý Hạnh thì giống sự chăm sóc yêu thương gia đình của mẹ. Cả hai từng chia sẻ luôn mong bố mẹ mạnh khoẻ, bình an và vui vẻ để các con và các bé được yêu thương bố mẹ nhiều hơn.

Cuộc sống viên mãn của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh ở tuổi 44

Cuộc sống viên mãn của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh ở tuổi 44

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