Vợ Hồng Đăng hé lộ tuyệt chiêu giữ chân chồng, chỉ một chi tiết nhỏ chứng minh gia đình vẫn hạnh phúc

Hậu trường 03/10/2022 10:18

Hồng Đăng quả thật rất may mắn khi có được người vợ đảm đang, chăm chút cho anh và các con từng bữa ăn giấc ngủ.

Sau chuyến du lịch ồn ào tại trời Tây, Hồng Đăng về nước và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân, luôn trong trạng thái vui vẻ. Dù đời tư bị bủa vây bởi những tin đồn không hay, sự nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng điều may mắn với nam diễn viên lúc này là có bà xã luôn đồng hành.

Mới đây bà xã diễn viên Thương ngày nắng về đã đăng ảnh chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn kèm dòng trạng thái kể về cuộc hội thoại với chồng: "Anh chồng hỏi: 'Đây là đồ sơ cua đề phòng đêm ngại không xuống bếp thì có đồ ăn tạm hả em?'. Biết trả lời sao giờ chị em ơi? Có cái tủ mini trên phòng cũng nan giải thật. Ăn hết chỗ này rồi tính tiếp chị em nhỉ?"

Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản trong cuộc sống đời thường nhưng nó cho thấy cô và ông xã vẫn rất hạnh phúc. 

Vợ Hồng Đăng hé lộ tuyệt chiêu giữ chân chồng, chỉ một chi tiết nhỏ chứng minh gia đình vẫn hạnh phúc - Ảnh 1
Tủ lạnh mini tại phòng riêng tràn ngập đồ ăn, thức uống được Anh Đào sắp xếp gọn gàng. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người chúc mừng tổ ấm nhỏ của Hồng Đăng và bà xã, bởi "sóng gió" vừa qua là chuỗi ngày thử thách cho gia đình. Bên cạnh đó, cũng không ít dân mạng khen ngợi tấm lòng bao dung của Anh Đào giữa những thị phi xoay quanh Hồng Đăng. Nhiều người còn đùa rằng, Anh Đào biết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân bằng "con đường dạ dày".

Cách đây không lâu, bà xã Hồng Đăng khoe bức ảnh bữa cơm gia đình. Anh Đào cho biết, đây đều là những món chồng con yêu thích, chỉ cần họ yêu cầu là cô sẵn sàng xắn tay vào bếp. "Gia đình em là được cái nết ăn không kém nhà nào, chỉ cần cái gật đầu của mấy ba con là có bữa ăn ngay", bà Hồng Đăng chia sẻ.

Vợ Hồng Đăng hé lộ tuyệt chiêu giữ chân chồng, chỉ một chi tiết nhỏ chứng minh gia đình vẫn hạnh phúc - Ảnh 2
Bà xã Hồng Đăng thích vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Ảnh: FBNV

 

Vợ Hồng Đăng hé lộ tuyệt chiêu giữ chân chồng, chỉ một chi tiết nhỏ chứng minh gia đình vẫn hạnh phúc - Ảnh 3
Hồng Đăng may mắn được thưởng thức nhiều món ăn ngon do vợ nấu. Ảnh: FBNV

Năm 2008 Hồng Đăng kết hôn cùng Nguyễn Anh Đào là một người làm kinh doanh, đến nay cả hai đã có hai cô công chúa là Lê Phương Bảo Hân (bé Nhím), Lê Phương Tuệ Anh. Mỗi khi nhắc về bà xã, Hồng Đăng luôn dành lời yêu thương trìu mến. Dù ở trên màn ảnh thường xuyên được đóng cặp với những cô gái xinh đẹp nhưng trong mắt anh bà xã luôn là số 1.

Mỗi khi nhắc về bà xã, Hồng Đăng luôn dành lời yêu thương trìu mến và bất chấp danh tiếng để bảo vệ cô cùng tổ ấm nhỏ. Dù ở trên màn ảnh thường xuyên được đóng cặp với những cô gái xinh đẹp nhưng trong mắt anh bà xã luôn là số 1. Khi Anh Đào bị chê nhan sắc, không xứng với mình, nam diễn viên bất chấp danh tiếng để đứng lên đáp trả bảo vệ bà xã và gia đình. Cùng với đó, sự tài giỏi, khéo léo, đảm đang của Anh Đào chính là điều khiến Hồng Đăng luôn yêu thương, trân trọng.

Vợ Hồng Đăng hé lộ tuyệt chiêu giữ chân chồng, chỉ một chi tiết nhỏ chứng minh gia đình vẫn hạnh phúc - Ảnh 4
Hồng Đăng bên vợ và 2 cô con gái. Ảnh: FBNV

Nhận xét về chồng, Anh Đào cho biết Hồng Đăng là người đàn ông chín chắn, can đảm và luôn tạo được sự tin tưởng tuyệt đối với 3 mẹ con, không bao giờ mang áp lực công việc khi về nhà. Mỗi khi có thời gian rảnh anh đều dành chọn cho gia đình.

Anh Đào thừa nhận làm vợ Hồng Đăng, bản thân từng nhận nhiều ồn ào. Tuy nhiên, cô vẫn mạnh mẽ vượt qua và hết lòng vun vén cho gia đình.

 

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