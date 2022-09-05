Chỉ một chi tiết nhỏ, cho thấy bà xã Hồng Đăng vẫn 'hết lòng hết dạ' với chồng

Hậu trường 05/09/2022 09:29

Anh Đào - bà xã Hồng Đăng dường như không bận tâm đến những ồn ào của chồng, vẫn hết lòng thương yêu, chăm sóc bạn đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng khoe bức ảnh bữa cơm gia đình. Anh Đào cho biết, đây đều là những món chồng con yêu thích, chỉ cần họ yêu cầu là cô sẵn sàng xắn tay vào bếp. "Gia đình em là được cái nết ăn không kém nhà nào, chỉ cần cái gật đầu của mấy ba con là có bữa ăn ngay", bà Hồng Đăng chia sẻ.

Chỉ một chi tiết nhỏ, cho thấy bà xã Hồng Đăng vẫn 'hết lòng hết dạ' với chồng - Ảnh 1
Chỉ một chi tiết nhỏ, cho thấy bà xã Hồng Đăng vẫn 'hết lòng hết dạ' với chồng - Ảnh 2
Bà xã Hồng cho biết, chỉ cần chồng con thích món nào thì cô đều xắn tay vào bếp thực hiện ngay. Ảnh: FBNV

Có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị của bà mẹ 2 con, khi có thể tự tay vào bếp nấu những món ăn chồng con yêu thích. Nhiều người chúc mừng tổ ấm nhỏ của Hồng Đăng và bà xã, bởi "sóng gió" vừa qua là chuỗi ngày thử thách cho gia đình. Bên cạnh đó, cũng không ít dân mạng khen ngợi tấm lòng bao dung của Anh Đào giữa những thị phi xoay quanh Hồng Đăng.

Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của Anh Đào: "Anh Đăng về rồi hả chị? Mong sóng gió qua đi để quay lại nghề, cống hiến cho khán giả ạ", "Sau bao sóng gió thì bữa cơm gia đình luôn là tuyệt vời nhất chị nhỉ! Chúc gia đình nhím kẹo luôn ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ", "Chúc gia đình chị yêu luôn hạnh phúc"...

Chỉ một chi tiết nhỏ, cho thấy bà xã Hồng Đăng vẫn 'hết lòng hết dạ' với chồng - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Hồng Đăng. ẢNh: FBNV

Hồng Đăng dính ồn ào trong chuyến du lịch tại Tây Ban Nha vào đầu tháng 7. Trước những nghi vấn liên quan đến một vụ việc tại nước sở tại, nam diễn viên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào và đóng toàn bộ mạng xã hội. Bản thân bà xã Hồng Đăng cũng bị công kích bởi những đồn đoán xoay quanh đời tư của chồng. Sự việc khiến cô phải khóa trang cá nhân và "ở ẩn" một thời gian.

Mặc dù hiện tại đã về nước, nhưng con đường nghệ thuật của Hồng Đăng vẫn đang là dấu hỏi lớn. Bộ phim Thương ngày nắng về có sự tham dự của Hồng Đăng đã cắt toàn bộ hình ảnh của nam diễn viên này, giữa lúc ồn ào nổ ra. Đồng thời biên kịch đã phải gấp rút thay đổi kịch bản khi bộ phim đang đi đến những tập cuối. 

Chiều 3/9 vừa qua, Nhà hát Kịch Hà Nội công bố thông tin về việc xử lý viên chức, diễn viên Hồng Đăng.

Ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-NHK ngày 14/01/2019, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010.

“Căn cứ vào các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, NSND Trung Hiếu thông tin.

Chỉ một chi tiết nhỏ, cho thấy bà xã Hồng Đăng vẫn 'hết lòng hết dạ' với chồng - Ảnh 4
Hồng Đăng chịu nhiều tổn thất sau ồn ào tại Tây Ban Nha. ẢNh: FBNV

Cũng trong bản tường trình trước đó, Hồng Đăng nêu nguyên nhân vụ việc do bản thân là nghệ sĩ diễn viên, nhận thức chủ quan, không nắm rõ quy định nghỉ phép khi ra nước ngoài của viên chức nên chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định. Qua bản tường trình, Hồng Đăng nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Hồng Đăng gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình.

 

Đã có thông tin chính thức của Nhà hát Kịch Hà Nội về việc xử lý diễn viên Hồng Đăng

Đã có thông tin chính thức của Nhà hát Kịch Hà Nội về việc xử lý diễn viên Hồng Đăng

Theo Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, việc Hồng Đăng đi nước ngoài khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc.

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Từ khóa:   Hồng Đăng vợ Hồng Đăng Anh Đào

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