Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha

Tháng 7 vừa qua, nam diễn viên Hồng Đăng dính vào ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu. Đến hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa có kết luận chính thức, tuy nhiên scandal cùng những điều tiếng bủa vây khiến sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh. Cũng kể từ khi xảy ra lùm xùm tại trời Tây, nam diễn viên đã "đóng cửa" toàn bộ trang mạng xã hội.

Tuy nhiên mới đây, nhân ngày con gái nhập học, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh đưa con gái Nhím đi nhập học lớp 6. Anh Đào bày tỏ: "Chào mừng nàng thơ của mẹ bước vào ngôi trường mới với nhiều cung bậc cảm xúc mới. Hãy cứ hân hoan, vững tin trên con đường phía trước con yêu nhé!".

Về phía bà xã Hồng Đăng, sau thời gian tạm đóng Facebook, cô cũng đã hoạt động lại để tiện cho công việc kinh doanh. Từ khi xảy ra ồn ào của chồng, chị Anh Đào dường như không cập nhật bất kỳ trạng thái nào liên quan đến các con.

Ái nữ nhà Hồng Đăng cao lớn phổng phao, hào hứng đón chào năm học mới. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, có thể thấy bé Nhím ở tuổi 11 đã cao lớn phổng phao, ra dáng với mái tóc xoăn đen cùng phong cách năng động khi đến trường. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và khán giả dành lời khen đến vóc dáng cao ráo, trưởng thành trông thấy của Nhím sau 6 năm tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế”.

Dẫu chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng bà xã Hồng Đăng vẫn giữ kín thông tin về chồng sau khi anh trở về Việt Nam. Hiện tại, Hồng Đăng vẫn khóa Facebook cá nhân và chưa đưa ra phát ngôn chính thức về ồn ào vừa qua.

Hồng Đăng dính ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua. Ảnh: FBNV

Trước đó, trong bản báo cáo gửi Nhà hát Kịch Hà Nội về chuyến đi du lịch châu Âu, Hồng Đăng cho hay, ban đầu anh dự định sang nước ngoài ngắn ngày với lịch trình cụ thể là đi Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Dự kiến trở về Việt Nam vào đầu tháng 7/2022. Tuy nhiên vì có sự cố bất khả kháng ở Tây Ban Nha, ngày 7/8 Hồng Đăng mới có thể về nước.

Nam diễn viên thừa nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội sau đó thông báo sẽ xem xét tường trình của Hồng Đăng và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Nếu phát hiện vi phạm về pháp luật, nam diễn viên sẽ chịu hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Vào ngày 10/8 vừa qua, Hồng Đăng bị bắt gặp đi cafe cùng vợ ở Hà Nội. Sao nam đeo kính đen, chọn một góc ban công ngắm phố phường, trò chuyện và ăn uống khá thoải mái cùng bạn đời. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau khi trở về nước.