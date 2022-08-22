Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha

Hậu trường 22/08/2022 16:23

Đây là lần hiếm hoi bà xã Hồng Đăng nhắc đến ái nữ sau ồn ào của chồng, ngay lập tức nhận được sự chú ý.

Tháng 7 vừa qua, nam diễn viên Hồng Đăng dính vào ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu. Đến hiện tại, mọi chuyện vẫn chưa có kết luận chính thức, tuy nhiên scandal cùng những điều tiếng bủa vây khiến sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh. Cũng kể từ khi xảy ra lùm xùm tại trời Tây, nam diễn viên đã "đóng cửa" toàn bộ trang mạng xã hội. 

Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 1

Thời gian qua, vợ chồng Hồng Đăng trải qua nhiều thử thách. Ảnh: Internet

Về phía bà xã Hồng Đăng, sau thời gian tạm đóng Facebook, cô cũng đã hoạt động lại để tiện cho công việc kinh doanh. Từ khi xảy ra ồn ào của chồng, chị Anh Đào dường như không cập nhật bất kỳ trạng thái nào liên quan đến các con.

Tuy nhiên mới đây, nhân ngày con gái nhập học, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh đưa con gái Nhím đi nhập học lớp 6. Anh Đào bày tỏ: "Chào mừng nàng thơ của mẹ bước vào ngôi trường mới với nhiều cung bậc cảm xúc mới. Hãy cứ hân hoan, vững tin trên con đường phía trước con yêu nhé!".

Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 2
Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 3
Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 4
Ái nữ nhà Hồng Đăng cao lớn phổng phao, hào hứng đón chào năm học mới. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, có thể thấy bé Nhím ở tuổi 11 đã cao lớn phổng phao, ra dáng với mái tóc xoăn đen cùng phong cách năng động khi đến trường. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và khán giả dành lời khen đến vóc dáng cao ráo, trưởng thành trông thấy của Nhím sau 6 năm tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế”.

Dẫu chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội nhưng bà xã Hồng Đăng vẫn giữ kín thông tin về chồng sau khi anh trở về Việt Nam. Hiện tại, Hồng Đăng vẫn khóa Facebook cá nhân và chưa đưa ra phát ngôn chính thức về ồn ào vừa qua. 

Bà xã Hồng Đăng lần đầu tiết lộ tình hình con gái lớn sau ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha - Ảnh 5
Hồng Đăng dính ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu vừa qua. Ảnh: FBNV

Trước đó, trong bản báo cáo gửi Nhà hát Kịch Hà Nội về chuyến đi du lịch châu Âu, Hồng Đăng cho hay, ban đầu anh dự định sang nước ngoài ngắn ngày với lịch trình cụ thể là đi Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Dự kiến trở về Việt Nam vào đầu tháng 7/2022. Tuy nhiên vì có sự cố bất khả kháng ở Tây Ban Nha, ngày 7/8 Hồng Đăng mới có thể về nước. 

Nam diễn viên thừa nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội sau đó thông báo sẽ xem xét tường trình của Hồng Đăng và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Nếu phát hiện vi phạm về pháp luật, nam diễn viên sẽ chịu hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Vào ngày 10/8 vừa qua, Hồng Đăng bị bắt gặp đi cafe cùng vợ ở Hà Nội. Sao nam đeo kính đen, chọn một góc ban công ngắm phố phường, trò chuyện và ăn uống khá thoải mái cùng bạn đời. Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau khi trở về nước. 

Hồng Đăng tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội về chuyến đi châu Âu: 'Tôi bị hiểu nhầm'

Hồng Đăng tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội về chuyến đi châu Âu: 'Tôi bị hiểu nhầm'

Trong bản tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội, Hồng Đăng nói bản thân bị hiểu nhầm. Nam diễn viên xin lỗi vì đi nước ngoài không xin phép.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh vợ Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 44 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh