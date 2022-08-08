Vì sao thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước lại 'bùng nổ' mạng xã hội?

"Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên Bộ, quy trình phải như thế", ông Tạ Quang Đông nói trên Thanh Niên.

Sáng nay (8/8), theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau gần 1 tháng rưỡi ở lại Tây Ban Nha, thì Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về Việt Nam vào chiều qua 7/8.

Với xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực ở Google Trends, từ khóa “Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng” đang dẫn đầu. Ngoài ra, “Hồ Hoài Anh” cũng xếp thứ 3 trong thống kê những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất sáng 8/8.

Thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước ngay lập tức gây "bão" truyền thông lẫn mạng xã hội. Bằng chứng là trên thống kê Google Trends, một số từ khóa liên quan bộ đôi nghệ sĩ Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng cùng chuyến công tác của họ ở châu Âu có tốc độ tìm kiếm tăng vọt. Điển hình là cụm từ “Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước” tăng 800%; “Hồng đăng về nước" tăng 650%; “Hồng Đăng về nước chưa" tăng 600%; “Hồng Đăng về Việt Nam" tăng 350%...

Điều này không quá khó hiểu, khi gần 1 tháng rưỡi Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh gần như "biệt vô âm tín" tại châu Âu. Những thông tin liên quan đến ngày về nước của hai nghệ sĩ Việt được đồn đoán nhiều chiều. Thế nên, khi có thông tin xác thực ngày họ trở về, truyền thông lẫn mạng xã hội không khỏi xôn xao và dành sự quan tâm "đặc biệt".

Sau chuyến du lịch Tây Ban Nha đầy "bão táp", cuối cùng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cũng đã về nước an toàn. Ảnh: Internet

Hồng Đăng hiện thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội. Với cương vị Giám Đốc tại nơi nam diễn viên này công tác, sáng nay (8/8) trả lời báo chí, NSND Trung Hiếu cho biết hiện tại anh chưa liên hệ được với nhân viên của mình.

"Không biết là Hồng Đăng có dùng số khác hay như thế nào mà chúng tôi chưa liên lạc được. Tất nhiên là sau khi ổn định Hồng Đăng sẽ phải lên Nhà hát trình diện ban lãnh đạo.

Chưa biết sự việc thế nào vì còn phải có kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo Luật Viên chức, Hồng Đăng ra nước ngoài 1,5 tháng không xin phép thì sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất - đó là buộc thôi việc".

Liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết ông chưa liên lạc với nhạc sĩ này, mà chỉ mới biết nhạc sĩ này về nước qua thông tin của báo chí.

“Căn cứ theo thông tin đấy, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức, báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh sinh hoạt để liên lạc và yêu cầu bạn đó ngày 15/8 phải trình diện ở trường”, ông Tuấn nói với Zing.

Ông cũng cho hay, trước hết, nhà trường cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý.