Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng 'đã về nước an toàn' vào chiều qua 7/8

Sau gần 1 tháng rưỡi xa gia đình, hai nghệ sĩ Việt đã được về nước vào chiều ngày hôm qua (7/8).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam vào chiều qua 7/8. "Tôi chưa gặp họ nên chưa biết cụ thể sự việc, họ mới báo cáo sơ bộ như thế. Trước mắt hai nghệ sĩ phải làm việc với trường trước, rồi trường sẽ báo cáo lên Bộ, quy trình phải như thế", ông Tạ Quang Đông nói trên Thanh Niên.

Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hai nghệ sĩ Việt về nước an toàn vào chiều 7/8. Ảnh: Internet Đầu tháng 7 vừa qua, người thân của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng xác nhận, hai nam nghệ sĩ này đi du lịch châu Âu và làm mất hộ chiếu. Tuy nhiên, họ đã giải quyết ổn thỏa và cho biết sẽ sớm về nước. Thế nhưng 1 tháng rưỡi qua, hai nam nghệ sĩ đã bị "mắc kẹt" tại Tây Ban Nha. Thậm chí, nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Mặc dù, công chúng ở quê nhà luôn mong ngóng tin tức, thế nhưng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh lại không có bất kỳ chia sẻ nào trên trang cá nhân. Thậm chí, Hồng Đăng còn khóa cả trang cá nhân lẫn Fanpage.

Hiện tại dù đã về nước, nhưng Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn đang chịu nhiều thiệt hại vì bị nghi liên quan đến ồn ào ở nước ngoài. Một số nguồn tin cho biết cả 2 nghệ sĩ nổi tiếng đã bị các nhãn hàng tháo gỡ hình ảnh dù vẫn đang trong thời hạn hợp đồng. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng bị "cắt sóng" hoàn toàn trên các kênh của đài VTV. Thậm chí, bộ phim Thương ngày nắng về của Hồng Đăng dù đã đóng máy khá lâu nhưng sau đó phải thay đổi kịch bản gấp rút và quay lại đoạn kết. Những phân cảnh của nam diễn viên trong phim đã "bay màu". Một số chương trình truyền hình từng mời anh tham gia cũng phải cắt bỏ hoàn toàn những nội dung liên quan. Về phía Hồ Hoài Anh, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nam nhạc sĩ này. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.

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