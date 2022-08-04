Đức xoăn (Hồng Đăng) 'đi thật xa để trở về' trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', câu thoại đặc biệt gây chú ý

Hậu trường 04/08/2022 10:48

Những tưởng vai Đức 'xoăn' của Hồng Đăng đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', nhân vật này xuất hiện theo cách rất đặc biệt.

Tối 3/8 tập cuối Thương ngày nắng về lên sóng, chính thức khép lại gần một năm đồng hành cùng khán giả. Bên cạnh cái kết viên mãn làm hài lòng khán giả yêu mến gia đình bà Nga, sự trở lại của nhân vật do Hồng Đăng đảm nhận sau nhiều tập vắng bóng cũng thu hút sự chú ý. 

Đức xoăn (Hồng Đăng) 'đi thật xa để trở về' trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', câu thoại đặc biệt gây chú ý - Ảnh 1
Tập cuối "Thương ngày nắng về" lên sóng với đám cưới đẹp như mơ của Vân Trang và Hoàng Duy. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Đức "xoăn" (Hồng Đăng) được thể hiện trong tập cuối Thương ngày nắng về đó là chỉ có tiếng, không có hình, thông qua cuộc trò chuyện điện thoại giữa Đức "xoăn" và Duy (Đình Tú).

Đức xoăn (Hồng Đăng) 'đi thật xa để trở về' trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', câu thoại đặc biệt gây chú ý - Ảnh 2
Những tưởng đã hoàn toàn biến mất, nhưng Đức "xoăn" vẫn xuất hiện trong tập cuối bộ phim "Thương ngày nắng về" theo cách đặc biệt. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, sau đám cưới của Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy, Đức bất ngờ gọi điện gửi lời chúc phúc đến các em. Vừa thấy cuộc gọi của Đức, Duy đã vội "trách": "Em hơi bị giận đấy nhé, không biết anh bận bịu kiểu gì mà đám cưới của em vợ với em rể lại không về thế. Này, anh đừng tưởng gửi một ít quà cưới về là coi như xong việc đấy nhé".

Đứng bên cạnh Duy, Vân Trang hỏi nhỏ: "Anh Đức à", Duy khẽ gật đầu.

Ở đầu dây bên kia, Đức xoăn đáp: "Anh đã định về, mà đặt vé không kịp nên đành nhờ mẹ Sam, So gửi quà thôi. Chúc chú dì trăm năm hạnh phúc nhé".

Bên cạnh đó khi Hoàng Duy bày tỏ hy vọng sớm được gặp lại đàn anh, Đức cũng thể hiện mong muốn sớm được đoàn tụ cùng gia đình. "Đi xa để trở về đúng không? Anh cũng đi lâu quá rồi nhưng mà chắc chắn anh sẽ gặp cả nhà thật sớm", Đức nói.

Đức xoăn (Hồng Đăng) 'đi thật xa để trở về' trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', câu thoại đặc biệt gây chú ý - Ảnh 3
Hồng Đăng có câu thoại đặc biệt dù không xuất hiện trực tiếp. Ảnh: Chụp màn hình

Sự trở lại bất ngờ của nhân vật Đức cũng như giọng nói của diễn viên Hồng Đăng trong tập cuối có lẽ nằm ngoài dự đoán của tất cả khán giả. Sau ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu, diễn viên Hồng Đăng bị cắt sóng hoàn toàn trên truyền hình, nhân vật của anh trong phim cũng lấy lí do đi công tác xa để không xuất hiện.

Dù chưa rõ thực hư về những ồn ào của Hồng Đăng tại nước ngoài, nhưng ekip đoàn phim cũng đã phải làm việc hết công suất để cắt gọt, chỉnh sửa cắt hình ảnh nam diễn viên khỏi những tập cuối cùng.

Dù thời gian gấp gáp nhưng việc điều chỉnh cho Hồng Đăng đi công tác xa giúp đoàn làm phim nhận nhiều lời khen ngợi về sự khéo léo, hợp lý. Về phía nam diễn viên, anh vẫn chưa có chia sẻ chính thức về những ồn ào liên quan đến đời tư của mình.

Trong lời cảm ơn các diễn viên, thành viên đoàn phim, người đại diện truyền thông không quên nhắc đến nam diễn viên Hồng Đăng: "Chúc mừng đạo diễn, biên kịch, ê-kíp đoàn phim, đặc biệt là các diễn viên đã đi hết một hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc và cảm ơn đã mang lại ngần đó cảm xúc cho mọi người.

Chúc mừng riêng Huyền Lizzie đã có vai diễn giúp em tự tin hơn với nghề. Chúc mừng Tú đã trưởng thành. Lan Phương vẫn xuất sắc như thường lệ. Đam đã có thể nghĩ đến những vai diễn ngôn tình sau này.

Ngọc Huyền có sự khởi đầu như mơ. Trân trọng và ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sỹ kỳ cựu: Thanh Quý, Minh Hòa, Trung Anh, Lan Hương, Bá Anh… Đăng, người em, sớm trở về nhé. Và rất nhiều anh em khác. We are a family (PV: Chúng ta là một gia đình)".

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc

Bà xã Hồng Đăng cho biết, vì sụt cân quá nhanh nên cơ thể cô đang có vấn đề. Nhiều người khuyên Anh Đào nên giữ gìn sức khỏe để lo cho các con.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương ngày nắng về Hồng Đăng tập cuối phim Thương ngày nắng về

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An