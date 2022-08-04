Đức xoăn (Hồng Đăng) 'đi thật xa để trở về' trong tập cuối 'Thương ngày nắng về', câu thoại đặc biệt gây chú ý

Sự xuất hiện của Đức "xoăn" (Hồng Đăng) được thể hiện trong tập cuối Thương ngày nắng về đó là chỉ có tiếng, không có hình, thông qua cuộc trò chuyện điện thoại giữa Đức "xoăn" và Duy (Đình Tú).

Tối 3/8 tập cuối Thương ngày nắng về lên sóng, chính thức khép lại gần một năm đồng hành cùng khán giả. Bên cạnh cái kết viên mãn làm hài lòng khán giả yêu mến gia đình bà Nga, sự trở lại của nhân vật do Hồng Đăng đảm nhận sau nhiều tập vắng bóng cũng thu hút sự chú ý.

Theo đó, sau đám cưới của Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy, Đức bất ngờ gọi điện gửi lời chúc phúc đến các em. Vừa thấy cuộc gọi của Đức, Duy đã vội "trách": "Em hơi bị giận đấy nhé, không biết anh bận bịu kiểu gì mà đám cưới của em vợ với em rể lại không về thế. Này, anh đừng tưởng gửi một ít quà cưới về là coi như xong việc đấy nhé".

Ở đầu dây bên kia, Đức xoăn đáp: "Anh đã định về, mà đặt vé không kịp nên đành nhờ mẹ Sam, So gửi quà thôi. Chúc chú dì trăm năm hạnh phúc nhé".

Bên cạnh đó khi Hoàng Duy bày tỏ hy vọng sớm được gặp lại đàn anh, Đức cũng thể hiện mong muốn sớm được đoàn tụ cùng gia đình. "Đi xa để trở về đúng không? Anh cũng đi lâu quá rồi nhưng mà chắc chắn anh sẽ gặp cả nhà thật sớm", Đức nói.

Hồng Đăng có câu thoại đặc biệt dù không xuất hiện trực tiếp. Ảnh: Chụp màn hình

Sự trở lại bất ngờ của nhân vật Đức cũng như giọng nói của diễn viên Hồng Đăng trong tập cuối có lẽ nằm ngoài dự đoán của tất cả khán giả. Sau ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu, diễn viên Hồng Đăng bị cắt sóng hoàn toàn trên truyền hình, nhân vật của anh trong phim cũng lấy lí do đi công tác xa để không xuất hiện.

Dù chưa rõ thực hư về những ồn ào của Hồng Đăng tại nước ngoài, nhưng ekip đoàn phim cũng đã phải làm việc hết công suất để cắt gọt, chỉnh sửa cắt hình ảnh nam diễn viên khỏi những tập cuối cùng.

Dù thời gian gấp gáp nhưng việc điều chỉnh cho Hồng Đăng đi công tác xa giúp đoàn làm phim nhận nhiều lời khen ngợi về sự khéo léo, hợp lý. Về phía nam diễn viên, anh vẫn chưa có chia sẻ chính thức về những ồn ào liên quan đến đời tư của mình.

Trong lời cảm ơn các diễn viên, thành viên đoàn phim, người đại diện truyền thông không quên nhắc đến nam diễn viên Hồng Đăng: "Chúc mừng đạo diễn, biên kịch, ê-kíp đoàn phim, đặc biệt là các diễn viên đã đi hết một hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc và cảm ơn đã mang lại ngần đó cảm xúc cho mọi người.

Chúc mừng riêng Huyền Lizzie đã có vai diễn giúp em tự tin hơn với nghề. Chúc mừng Tú đã trưởng thành. Lan Phương vẫn xuất sắc như thường lệ. Đam đã có thể nghĩ đến những vai diễn ngôn tình sau này.

Ngọc Huyền có sự khởi đầu như mơ. Trân trọng và ngưỡng mộ tài năng của các nghệ sỹ kỳ cựu: Thanh Quý, Minh Hòa, Trung Anh, Lan Hương, Bá Anh… Đăng, người em, sớm trở về nhé. Và rất nhiều anh em khác. We are a family (PV: Chúng ta là một gia đình)".