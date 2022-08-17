Trong bản tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội, Hồng Đăng nói bản thân bị hiểu nhầm. Nam diễn viên xin lỗi vì đi nước ngoài không xin phép.

Ngày 17/8, theo thông tin từ báo Thanh Niên, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã gửi văn bản thông báo việc diễn viên Hồng Đăng đến trình diện, làm tường trình về việc ra nước ngoài không xin phép. Theo bà Mỹ Hoa, vì Nhà hát Kịch Hà Nội là một trong sáu đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội quản lý nên NSND Trung Hiếu đã báo cáo sự việc của diễn viên Hồng Đăng lên Sở để tham mưu. Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

“Về nguyên tắc, nếu bên Tây Ban Nha họ có văn bản gửi về nước mình việc làm của Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh thì khác. Bản thân bạn Hồng Đăng thì nói bạn ấy bị hiểu nhầm. Bạn này di chuyển các nước Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và sẽ về ngày 1/7. Nhưng đến ngày 24/6, Hồng Đăng gặp sự cố và phải ở lại để giải quyết công việc. Đến ngày 6/8, Hồng Đăng mới về tới Việt Nam. Đến nay, Hồng Đăng đã làm bản tường trình, ý thức được vi phạm của mình là ra nước ngoài không xin phép anh Trung Hiếu - đơn vị quản lý trực tiếp. Còn chúng tôi là Sở, chỉ quản lý về nhà nước. Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến anh Trung Hiếu và ban giám đốc của Nhà hát Kịch và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bạn ấy vi phạm. Ví dụ nếu bạn ấy thật sự liên quan đến vụ ở Tây Ban Nha, liên quan đến pháp luật thì lúc đấy Sở sẽ có trách nhiệm xử lý”, bà Hoa nói trên Thanh Niên.

Trong bản tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội, Hồng Đăng nói bản thân bị hiểu nhầm. Nam diễn viên xin lỗi vì đi nước ngoài không xin phép. Ảnh: Internet Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết thêm, mọi thứ hiện tại đang là tin đồn, chưa có văn bản từ phía Tây Ban Nha. Bà Mỹ Hoa nói rằng, nếu Hồng Đăng có kết luận vi phạm pháp luật thì hội đồng Nhà hát Kịch Hà Nội và phòng tổ chức cán bộ họ sẽ phải đề xuất lên Sở về hình thức kỷ luật. Lúc đó Sở mới tổ chức họp, xem xét, lắng nghe theo đúng quy trình. Diễn viên Hồng Đăng (SN 1984) thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Cuối tháng 6 vừa qua, Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi du lịch ở Italia và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ở châu Âu, trong đó có buổi trải nghiệm chơi golf ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) và bày tỏ sự thích thú. Sau đó, 2 nam nghệ sĩ dính vào lùm xùm trong thời gian ở Tây Ban Nha cũng như việc đi không xin phép cơ quan quản lý. Theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, sáng 16/8, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có mặt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để giải trình về những sự việc vừa qua. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay chưa đưa ra kết luận hay hình thức kỷ luật nào với Hồ Hoài Anh. Giảng viên này phải lên cơ quan để làm giải trình về vụ việc, sau đó Học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật rồi mới có kết luận chính thức. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng dính ồn ào trong chuyến đi châu Âu vừa qua. ẢNh: Internet Liên quan đến vụ lùm xùm của hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng tại Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao cho biết sau khi hai người rời Tây Ban Nha, quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền.

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