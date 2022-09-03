Đã có thông tin chính thức của Nhà hát Kịch Hà Nội về việc xử lý diễn viên Hồng Đăng

Hậu trường 03/09/2022 19:14

Theo Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, việc Hồng Đăng đi nước ngoài khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có công văn chỉ đạo số 2888/SVHTT-TCPC ngày 26/8/2022. Chiều 3/9, Nhà hát Kịch Hà Nội công bố thông tin về việc xử lý viên chức, diễn viên Hồng Đăng.

Ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-NHK ngày 14/01/2019, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010.

“Căn cứ vào các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, NSND Trung Hiếu nói trên Tiền Phong.

Đã có thông tin chính thức của Nhà hát Kịch Hà Nội về việc xử lý diễn viên Hồng Đăng - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Internet

Thông tin từ Dân Trí cho biết thêm, trước đó, theo Nhà hát Kịch Hà Nội, diễn viên Hồng Đăng đã đến và có bản tường trình lại sự việc vắng mặt tại cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 12/8.

Trong bản tường trình, Hồng Đăng đã trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày. Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.

Hồng Đăng đã trình bày lịch trình di chuyển dự kiến là sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.

Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6/2022 - 1/7/2022 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng đến ngày 24/6/2022, Hồng Đăng gặp phải sự cố tại Tây Ban Nha. Vì thế nam diễn viên này phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Đến ngày 6/8/2022, Hồng Đăng mới về đến Việt Nam.

Trong bản tường trình, Hồng Đăng nhận thức việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình.

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