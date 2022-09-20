Hồng Đăng được khán giả nữ thể hiện tình cảm, hành động sau đó của nam diễn viên gây bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội TikTok lại vừa lan truyền đoạn clip đáng chú ý về Hồng Đăng. Cụ thể, nam diễn viên đã gặp một fan nữ tại một bữa tiệc. Vì quá yêu thích nam diễn viên mà đối phương đề nghị được ôm anh một cái. Tất nhiên, Đức Xoăn của Thương ngày nắng về không thể từ chối sự yêu mến và tình cảm của khán giả này dành cho mình. Anh tươi cười và lịch sự dành cho cô gái một cái ôm ấm áp. Sau đó, cả hai nói lời chào tạm biệt. Cô gái nhanh chóng rời đi, còn Hồng Đăng quay lại bàn tiệc cùng bạn bè.

Thời gian qua, Hồng Đăng dính vào ồn ào trong chuyến du lịch châu Âu. Mặc dù hiện vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhưng danh tiếng của nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng kể từ ngày trở về nước, Hồng Đăng chưa bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Nam diễn viên đi du lịch nhiều nơi và thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Bà xã anh - Anh Đào - luôn ở bên động viên và cùng chồng vượt qua biến cố.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tinh ý nhận ra, video này đã được ghi lại trước scandal chấn động xảy ra. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng vẫn đặt dấu hỏi về hành động ôm ấp của nam diễn viên dành cho fan nữ. Một số khác lại dành nhiều lời khen ngợi cho dung mạo quá tuấn tú của nam diễn viên.

Cư dân mạng bình luận về đoạn clip được "đào" lại. Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Hồng Đăng 37 tuổi, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh được biết đến qua các bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng đang là gương mặt “phủ sóng” các bộ phim truyền hình khu vực phía Bắc.

Hồng Đăng và kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

Hồng Đăng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng. Ảnh: Internet

Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại đảo Majorca (Tây Ban Nha). Hai nghệ sĩ bày tỏ sự thích thú khi cùng nhau trải nghiệm và khám phá châu Âu. Tuy nhiên, chuyến du lịch kéo dài hơn dự kiến của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Cặp đôi nghệ sĩ ở lại Tây Ban Nha hơn 2 tháng, sau đó mới trở về nước.

Trong bản tường trình với Nhà hát kịch Hà Nội về việc đi nước ngoài không xin phép, Hồng Đăng đã trình bày lý do đi châu Âu là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày. Do nhận thức chủ quan và là nghệ sĩ diễn viên, không nắm rõ quy định nghỉ phép để đi ra nước ngoài của viên chức nên mới chỉ gọi điện báo cáo Giám đốc Nhà hát mà chưa làm đơn xin nghỉ phép theo quy định.

Hồng Đăng đã trình bày lịch trình di chuyển dự kiến là sang Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức.

Thời gian đi dự kiến từ ngày 21/6/2022 - 1/7/2022 sẽ về lại Việt Nam. Nhưng đến ngày 24/6/2022, Hồng Đăng gặp phải sự cố tại Tây Ban Nha. Vì thế nam diễn viên này phải ở lại để giải quyết mà không thể bay về Việt Nam như dự kiến trước đó. Đến ngày 6/8/2022, Hồng Đăng mới về đến Việt Nam.

Trong bản tường trình, Hồng Đăng nhận thức việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình.