Đang im ắng, diễn viên Hồng Đăng bất ngờ được tìm kiếm nhiều trên Google tại Việt Nam

Sáng nay (22/11), Hồng Đăng bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên Google tại Việt Nam. Theo đó, tính từ 6h30 đến 9h40, từ khóa "Hồng Đăng" được tìm kiếm nhiều, bên cạnh đó các từ khóa đi kèm như "hồng đăng phốt", "diễn viên hồng đăng", "hong dang", "dien vien hong dang", "drama hồng đăng", "hồng đăng về nước",... cũng có lượt tìm kiếm tăng đột biến. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi kể từ sau dự án phim "Về nhà đi con" và vướng ồn ào đời tư, Hồng Đăng không có bất kỳ hoạt động giải trí nào.

Được biết, trước khi quyết định trở thành một diễn viên truyền hình, Hồng Đăng còn có niềm đam mê với kinh doanh. Anh từng sở hữu một cửa hàng điện thoại và mô tô của riêng mình. Sau này, nhờ sự động viên của mẹ và vợ, anh mới nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp diễn viên truyền hình và bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Hồng Đăng có tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, sinh năm 1984 và hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Anh là gương mặt được khán giả yêu thích qua những vai diễn nặng về tâm lý thuộc dòng phim truyền hình ở miền Bắc.

Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, anh là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhờ vào ngoại hình điển trai và sở hữu vóc dáng không thua kém những người mẫu nam nên anh nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả. Anh ghi dấu ấn với công chúng qua nhiều dự án phim đắt khách như Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng…

Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng từng đoạt giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016. Bên cạnh đó, anh còn giành được giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 với vai diễn Phong trong phim Cả một đời ân oán.

Bên cạnh một sự nghiệp thành công, Hồng Đăng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc và viên mãn. Tuy nhiên, không ít khán giả lại bày tỏ sự tiếc nuối khi anh kết hôn lúc còn khá trẻ. Thậm chí, nhiều người còn chê bai ngoại hình của bà xã Hồng Đăng. Đứng trước những lời bàn tán, Hồng Đăng sẵn sàng lên tiếng bảo vệ vợ. Đôi khi, anh cũng tỏ thái độ khá gay gắt đối với những tài khoản có ý miệt thị ngoại hình của vợ mình

Hồi tháng 7, anh vướng ồn ào ở nước ngoài, tháng 8 nam diễn viên trở về Việt Nam. Hồng Đăng cho biết vì gặp sự cố bất khả kháng nên nam diễn viên không thể bay về Việt Nam như dự kiến. Hồng Đăng nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. Sau khi xảy ra ồn ào, Hồng Đăng không xuất hiện trên bất kì kênh truyền thông nào để tránh dư luận.