Bà xã Hồng Đăng lần đầu nhắc về sóng gió đã qua, nói đến chuyện buông bỏ và muộn phiền

Hậu trường 08/01/2023 15:10

Dòng trạng thái của bà xã Hồng Đăng hiện đang nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Anh Đào - bà xã Hồng Đăng - có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Đó là lời trải lòng của cô về cuộc sống thời gian qua, cũng như mong ước của bản thân cho năm mới.

"Đi qua sóng gió mới nhận ra rằng, cuối cùng điều bình an nhất chính là sự cân bằng trong chính tâm hồn, là biết chấp nhận buông bỏ những muộn phiền và tìm nơi an trú trong chính trái tim mình.

Bắt đầu một năm mới, tự tìm cho mình một món quà với mong ước gói gọn bởi chữ 'An'. Đón kim tiền về trong những ngày cuối năm vội vã", bà xã Hồng Đăng chia sẻ.

Bà xã Hồng Đăng lần đầu nhắc về sóng gió đã qua, nói đến chuyện buông bỏ và muộn phiền - Ảnh 1
Bà xã Hồng Đăng lần đầu nhắc về sóng gió đã qua, nói đến chuyện buông bỏ và muộn phiền - Ảnh 2
Dòng trạng thái của bà xã Hồng Đăng. Ảnh: Chụp màn hình

Sau 15 năm gắn bó, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nam diễn viên luôn biết ơn vợ vì bà xã hết lòng chu toàn cho gia đình, cảm thông cho sự nghiệp của chồng. Vợ Hồng Đăng không bao giờ ghen tuông với bạn diễn, dù anh thường đóng cặp với nhiều mỹ nhân màn ảnh.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2022, diễn viên Hồng Đăng vướng ồn ào tại Tây Ban Nha, gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Hồng Đăng và bà xã dường như không mấy bận tâm và vẫn bên nhau "đi qua những ngày giông bão".

Bà xã Hồng Đăng lần đầu nhắc về sóng gió đã qua, nói đến chuyện buông bỏ và muộn phiền - Ảnh 3

Hồng Đăng là nam diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả. Anh nổi tiếng với những phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái... và gần đây nhất là Thương ngày nắng về.

Trước khi vướng vào ồn ào hồi giữa năm 2022, Hồng Đăng là gương mặt nam diễn viên được khán giả vô cùng ái mộ. Khán giả yêu thích Hồng Đăng không chỉ bởi ngoại hình điển trai, tài năng diễn xuất mà còn bởi hình ảnh "sạch", gia đình hạnh phúc.

Thời điểm giữa ồn ào, Hồng Đăng đã khoá tài khoản mạng xã hội, anh chọn cách im lặng. Bà xã Hồng Đăng vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh trên trang cá nhân.

Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, tình cảm của vợ chồng Hồng Đăng và Anh Đào vẫn khăng khít, gắn bó hạnh phúc. Anh cũng mở lại trang cá nhân, đăng tải những bức ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Hồng Đăng cũng chưa có động thái nào quay trở lại với phim ảnh

Vắng bóng Hồng Đăng giữa lúc dàn cast 'Thương Ngày Nắng Về' hội ngộ quay chương trình Tết

Vắng bóng Hồng Đăng giữa lúc dàn cast 'Thương Ngày Nắng Về' hội ngộ quay chương trình Tết

Sự vắng mặt của Hồng Đăng là điều có thể dự đoán từ trước khi nam diễn viên vướng vào ồn ào đời tư.

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