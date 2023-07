Hai năm bạn trai bỏ đi trong lúc mang thai, Dương Cẩm Lynh bật khóc nức nở khi nhắc về các con

Dương Cẩm Lynh là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Xinh đẹp, tài năng và thành công nhưng ngôi sao sinh năm 1982 lại có đường duyên lận đận. Cô trải qua 2 cuộc hôn nhân dang dở nhưng được an ủi vì có 2 quý tử luôn ở bên cạnh. Dương Cẩm Lynh không nén được xúc động khi nhắc về 2 con của mình.

Dương Cẩm Lynh tâm sự: "Tôi cũng không giấu giếm hay vẽ ra một bầu trời đẹp cho con, có chuyện gì thì tôi đều kể cho con nghe đúng thực tế như vậy. Will (con trai lớn của Dương Cẩm Lynh - PV) là người rất tình cảm, có lẽ đó là điều an ủi cho tôi. Tôi có nguồn năng lượng tích cực từ 2 con để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay khi có chuyện buồn xảy ra, Will đã nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà'".

Nữ diễn viên không nén được xúc động vì sau những biến cố và 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, cô vẫn có 2 con bên cạnh. Dương Cẩm Lynh nói: "Dù tôi có khó khăn như thế nào cũng không sao, chỉ cần các con hiểu được. Chắc hẳn khi lớn lên, các con sẽ hiểu được mẹ đã vất vả lo cho con như thế nào. Dù như thế nào thì tôi vẫn sẽ không để các con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy may mắn khi tự chủ được việc nuôi dưỡng con ra sao".