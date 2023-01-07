Hai năm bạn trai bỏ đi trong lúc mang thai, Dương Cẩm Lynh bật khóc nức nở khi nhắc về các con

Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn không thể được trái tim người đàn ông vốn có bản tính trăng hoa.

Dương Cẩm Lynh là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Xinh đẹp, tài năng và thành công nhưng ngôi sao sinh năm 1982 lại có đường duyên lận đận. Cô trải qua 2 cuộc hôn nhân dang dở nhưng được an ủi vì có 2 quý tử luôn ở bên cạnh. Dương Cẩm Lynh không nén được xúc động khi nhắc về 2 con của mình. Trong buổi trò chuyện cùng trang Bí Mật Vbiz, Dương Cẩm Lynh đã bật khóc nức nở khi chia sẻ về 2 cậu quý tử. Nữ diễn viên cho biết con trai lớn dù chỉ mới học lớp 1 nhưng đã rất hiểu chuyện và thường nhắn nhủ động viên mẹ. Còn cậu quý tử thứ 2 cũng ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc với mẹ.

Dương Cẩm Lynh tâm sự: "Tôi cũng không giấu giếm hay vẽ ra một bầu trời đẹp cho con, có chuyện gì thì tôi đều kể cho con nghe đúng thực tế như vậy. Will (con trai lớn của Dương Cẩm Lynh - PV) là người rất tình cảm, có lẽ đó là điều an ủi cho tôi. Tôi có nguồn năng lượng tích cực từ 2 con để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Ngay khi có chuyện buồn xảy ra, Will đã nói với tôi rằng: 'Mẹ ơi, cố lên mẹ, con tin mẹ mạnh mẽ mà'". Nữ diễn viên không nén được xúc động vì sau những biến cố và 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, cô vẫn có 2 con bên cạnh. Dương Cẩm Lynh nói: "Dù tôi có khó khăn như thế nào cũng không sao, chỉ cần các con hiểu được. Chắc hẳn khi lớn lên, các con sẽ hiểu được mẹ đã vất vả lo cho con như thế nào. Dù như thế nào thì tôi vẫn sẽ không để các con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi cảm thấy may mắn khi tự chủ được việc nuôi dưỡng con ra sao".

Trong hoàn cảnh một mình nuôi con, không việc làm, Dương Cẩm Lynh tự thấy dằn vặt vì bản thân yếu đuối và không có giá trị gì. Cô kể thời điểm đó có những lúc 10 ngày cô không buồn ăn uống, thậm chí cô còn thấy gục ngã đến mức nghĩ mình không thể nuôi nổi hai con. Để vượt qua nỗi đau đó, Dương Cẩm Lynh chia sẻ nỗi lòng với những bạn bè thân thiết. Trong thời điểm nữ diễn viên bế tắc nhất, nhiều người bạn khuyên cô phải để những điều cũ qua đi thì tương lai tốt đẹp mới có thể đến. Dương Cẩm Lynh dần nhìn nhận việc đổ vỡ là số phận và mỗi người đến trong cuộc đời đều dạy cho cô những bài học để mạnh mẽ hơn. "Tôi là người lì, cố chấp nên từng không chịu thừa nhận chọn lựa của mình là sai lầm. Nhưng khi người ta làm mình đau thật đau, mình sẽ tự tỉnh ngộ. Tôi những tưởng mình không vượt qua được nhưng hóa ra khả năng chịu đựng của con người rất cao. Bằng sự cố gắng, tôi đã kéo mình ra khỏi được vũng lầy”, Dương Cẩm Lynh chia sẻ. Tâm sự về chuyện bán hàng livestream trang trải cuộc sống, nữ diễn viên hé lộ: “Lúc mới bán hàng online, tôi nản lắm, vì thấy đồng lãi nhỏ quá. Tôi cũng vất vả làm quen do chưa có kinh nghiệm livestream, giới thiệu sản phẩm trước đây. Nhưng dần dần, tôi bán được nhiều thì thấy vui và có động lực. Tôi nghĩ đến lúc này rồi thì chẳng ngại lượm từng đồng bạc cắc để nuôi con”. Sau ba năm sống kín tiếng, Dương Cẩm Lynh gần đây trở lại màn ảnh nhỏ. Cô cho biết cuộc sống mẹ đơn thân nhiều thử thách vì cô phải một mình lo kinh tế và chăm sóc hai con nhỏ. Cô luôn động viên mình mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho gia đình và theo đuổi ước mơ của bản thân.

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