Tình hình sức khỏe của diễn viên Khả Như sau tai nạn bất ngờ tại trường quay

Hậu trường 06/01/2023 20:15

Khả Như gặp chấn thương khi đang quay gameshow và phải băng bó ở tay.

Là một nữ nghệ sĩ luôn làm việc hết mình trước và sau ống kính, nên Khả Như không ít lần chịu thương tích. Trong lúc ghi hình cho tập mới show Mẹ ơi con lên tivi, nữ diễn viên đã gặp chấn thương khi vô tình bị té ngã nặng và trật khớp tay đến mức bó bột. Nguyên nhân là do cô làm việc quá lăn xả khi chủ động đứng ra thị phạm cổ vũ tinh thần cho những người chơi.

Cú ngã của Khả Như khiến toàn bộ những người trên trường quay và cả nam MC dẫn chung với cô là Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ lẫn lo lắng. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ Khả Như gặp sự cố khá nguy hiểm song người đẹp vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cho thấy tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp của mình. Sau đó, Khả Như được ê-kíp chăm sóc kỹ vết thương.

Tình hình sức khỏe của diễn viên Khả Như sau tai nạn bất ngờ tại trường quay - Ảnh 1
Khả Như bị chấn thương phải băng bó. Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm

Khả Như cho hay bản thân không ngờ sẽ bị trật khớp tay trong lúc hướng dẫn trên chương trình lần này. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh mình không hối hận vì đã đứng ra thị phạm vì đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Do đó, ở các tập sau của show Mẹ ơi con lên tivi, Khả Như vẫn sẽ giữ phong cách làm việc tràn đầy tâm huyết như hiện tại.

Đồng thời, Khả Như khẳng định chấn thương sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình sắp tới của mình. “Tôi chưa bao giờ để công việc ảnh hưởng sức khỏe của mình, mà tôi chỉ lo sức khỏe ảnh hưởng đến công việc thôi”, nữ diễn viên thổ lộ.

Tình hình sức khỏe của diễn viên Khả Như sau tai nạn bất ngờ tại trường quay - Ảnh 2

Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết hiện tại mình đã ổn và không có gì nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, cô vẫn mong bản thân khỏe hẳn để tiếp tục hoàn thiện tốt các công việc cận Tết.

Trong năm 2023, sự nghiệp của Khả Như hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc. Cô là nghệ sĩ lăn xả hết mình trong các chương trình truyền hình thực tế. Ở mảng phim ảnh, nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều dự án lớn, sắp tới có Nhà bà Nữ của Trấn Thành khởi chiếu vào mùng 1 Tết Quý Mão.

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