Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa?

Hậu trường 06/01/2023 15:54

Cặp đôi đã có 3 năm bên nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc, nhiều người mong chờ một đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Đức Huy, Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò cùng tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Cả 2 quen nhau trong 1 lần hợp tác quay TVC chung. Mãi đến đầu tháng 2/2021 Lệ Quyên mới đăng tải bài viết trên mạng xã hội thừa nhận hẹn hò Lâm Bảo Châu. Sau khi công khai, nữ ca sĩ đã nhận về rất nhiều lời chúc ngọt ngào, hạnh phúc của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Từ ngày công khai tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không ngần ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người và trên mạng xã hội. Cặp đôi đã có 3 năm bên nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa? - Ảnh 1
Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa? - Ảnh 2
Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa? - Ảnh 3
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu dắt tay nhau "đi khắp thế gian". Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên đã đăng tải đoạn clip tổng hợp lại những khoảnh khắc lụi tim của cả hai. Trong suốt thời gian gắn bó, cặp đôi luôn dành cho nhau những ngọt ngào bay bổng nhất. Không chỉ dính như sam dù ở trong hay ngoài nước, dù đi diễn hay du lịch, cặp đôi hiện còn sống chung một nhà. Lâm Bảo Châu còn là PT riêng chăm sóc sức khoẻ cho Lệ Quyên.

Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa? - Ảnh 4

Nhìn lại những khoảnh khắc tình bể bình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, dân tình đua nhau gửi lời chúc và khen: "Quá đẹp đôi". Không chỉ thế, một fan còn không ngại ngần hối cưới: "Giờ thêm đám cưới nữa là quá tuyệt vời luôn chị". "Nữ hoàng phòng trà" đã thả tim cho bình luận này thay cho lời bình để bày tỏ sự đồng tình và cảm ơn tình cảm ủng hộ của mọi người dành cho mình và người yêu.

Phản ứng của Lệ Quyên khi được hối thúc chuyện cưới xin với 'phi công trẻ', phải chăng ngày vui không còn xa? - Ảnh 5
Dân tình lập tức hối cưới rôm rả. Ảnh: Chụp màn hình

Lệ Quyên sinh năm 1981, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, chị phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit: Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn)... Năm 2009, chị vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, ca sĩ phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, Lệ Quyên tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, cô thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.

Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, cao 1m83, anh từng tham gia 2 show hẹn hò là Người ấy là aiTình yêu hoàn mỹ. Lâm Bảo Châu từng trở thành nam chính trong tập 3 Người ấy là ai mùa 2. Chàng mẫu cũng từng công khai hẹn hò với ca sĩ Yến Lê và một nhân vật trong Người ấy là ai - Mai Sương.

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