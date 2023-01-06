Thực hư thông tin MC Đại Nghĩa tặng thuốc sáng mắt miễn phí cho người dân gây xôn xao

MC Đại Nghĩa đã lên tiếng nói rõ vụ việc đang nhận được quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, MC Đại Nghĩa chia sẻ một fanpage có tên là Nghệ sĩ Đại Nghĩa và lấy hình ảnh của anh để mọi người hiểu nhầm. Đặc biệt, fanpage này cho biết Việt Hương và Đại Nghĩa sẻ gửi tặng miễn phí quà phục hồi mắt có giá trị lớn cho những ai muốn được sáng mắt. Thậm chí trang này còn tiết lộ sẽ gửi về tận nhà mà mọi người không mất phí. Điều này khiến mọi người càng tin hưởng hơn bởi từ trước đến nay, MC Đại Nghĩa và Việt Hương đều là những nghệ sĩ chăm làm từ thiện.

Trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa bức xúc lên tiếng: "Lại giả mạo nữa rồi. Mọi người cẩn thận nhé. Nghĩa và chị Hương hoàn toàn không có việc tặng thuốc chữa mắt gì hết nha". Dưới bình luận, nhiều người ủng hộ MC Đại Nghĩa lên tiếng. Thậm chí, có người còn bị lừa khi tin MC Trấn Thành bán bánh. Một fanpage lấy hình ảnh và tên của MC Đại Nghĩa và chia sẻ việc tặng quà phục hồi mắt cho mọi người. Ảnh: FBNV Đại Nghĩa sinh năm 1978, tại TP.HCM. Anh được xem là một trong những thế hệ diễn viên gạo cội ở lĩnh vực phim ảnh và kịch nói. Hơn 20 năm hoạt động, nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm đình đám như: Cô dâu đại chiến, Ở rể, Thần tiên cũng nổi điên, Hạnh phúc bất tận… Ngoài diễn xuất, Đại Nghĩa còn có duyên với MC khi đảm nhận dẫn dắt nhiều show truyền hình như: Gương mặt thân quen, Giọng ải giọng ai, Sinh ra để tỏa sáng, Ca sĩ thần tượng… Đồng thời, anh cũng là người hoạt động thiện nguyện năng nổ, tích cực.

Thời gian gần đây, MC Đại Nghĩa nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và truyền thông khi quyết định xuống tóc xuất gia gieo duyên 10 ngày như một tu sĩ thực thụ sau chuyến đi thiện nguyện miền Trung. Trước đó, trong một chương trình, Đại Nghĩa từng cho biết anh có ước nguyện đi tu từ nhỏ nhưng vì là con một nên phải tạm gác lại mong muốn đó để chăm lo gia đình. Từ năm 2010, Đại Nghĩa chuyển sang ăn chay trường đến tận bây giờ. "Từ nhỏ, tôi đã nói với ba mẹ tôi muốn đi tu. Nhưng đến năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học thì tôi bị đấu tranh nội tâm, giằng xé giữa hai con đường. Một là mình trở thành tu sĩ. Hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà nên thời điểm đó, gia đình tôi ngăn cản. Lúc đó, tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Điều đó vẫn kéo dài đến nhiều năm sau này. Cách đây vài năm, tôi cũng bị giằng xé trước ước nguyện này. Tôi có nói với mẹ nhưng mẹ tôi khuyên nên tập trung cho việc giúp đỡ người khác, nếu đi tu rồi thì có còn làm được những việc đó nữa hay không?", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-thong-tin-mc-ai-nghia-tang-thuoc-sang-mat-mien-phi-cho-nguoi-dan-gay-xon-xao-543400.html