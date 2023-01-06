Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hạ sinh con đầu lòng, nam ca sĩ xúc động khi chứng kiến hành trình 'vượt cạn' của vợ

Hậu trường 06/01/2023 09:19

Theo vợ phòng sinh, Phan Mạnh Quỳnh thấy xúc động và trân trọng bạn đời nhiều hơn.

Sáng ngày 6/1, trên trang cá nhân, Phan Mạnh Quỳnh thông báo tin vui về việc gia đình vừa đón chào thành viên mới. Theo đó, giọng ca 9X cho biết, vợ anh - hotgirl Khánh Vy - đã hạ sinh con gái đầu lòng vào đêm qua (5/1).

Anh xúc động kể về hành trình theo vợ vào phòng sinh, chứng kiến những đau đớn khi "vượt cạn" của bà xã mà càng thêm trân trọng bạn đời hơn. 

"Thấy thương.

Theo bạn người yêu vào phòng sinh, chứng kiến từ đầu đến cuối càng thêm khẳng định rằng người phụ nữ đáng trân trọng biết bao nhiêu, bởi việc sinh con thật sự là một quá trình dữ dội và đau đớn. Bác sỹ còn giao cho mình nhiệm vụ cắt rốn cho bé Ốc (bác sỹ kẹp cố định phần dây rốn rồi, bố chỉ việc đeo găng tay rồi cắt 1 cái thật dứt khoát thôi chứ đừng day day ớn lắm).

Cảm ơn người vợ dũng cảm. Cảm ơn đội ngũ bác sỹ, y tá, điều dưỡng. Bé Ốc sinh tối hôm qua ạ. Con chào cô chú đi con!", Phan Mạnh Quỳnh viết.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hạ sinh con đầu lòng, nam ca sĩ xúc động khi chứng kiến hành trình 'vượt cạn' của vợ - Ảnh 1
Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hạ sinh con đầu lòng, nam ca sĩ xúc động khi chứng kiến hành trình 'vượt cạn' của vợ - Ảnh 2
Phan Mạnh Quỳnh cho biết vợ anh hạ sinh con đầu lòng vào tối qua (5/1). Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết của Phan Mạnh Quỳnh, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến anh và bà xã. 

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy đã đi đến hôn nhân sau hơn nửa thập kỷ gắn kết, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2021. Chuyện tình 6 năm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ từ khán giả, cũng như nhiều đồng nghiệp. Và sau hơn 1 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy ngày càng thăng hoa, cả hai vẫn dành cho nhau những cử chỉ, hành động lãng mạn như hồi mới yêu.

Vợ ca sĩ nói cô trân quý Quỳnh vì anh luôn là hậu phương, giúp cô tự tin trong mọi việc. Anh sẵn sàng ăn kiêng cùng vợ để cô quyết tâm hơn trong việc tập luyện. Cô thừa nhận lúc chưa cưới, bản thân từng nghe nhiều tin đồn về đời sống hôn nhân nên đôi chút hoang mang. Nhưng lấy chồng hơn một năm qua cô không thấy thế. Vợ chồng cô thỉnh thoảng có bất đồng trong quan điểm sống nhưng thường ngồi lại giải quyết, cùng gỡ rối.

Bà xã Phan Mạnh Quỳnh hạ sinh con đầu lòng, nam ca sĩ xúc động khi chứng kiến hành trình 'vượt cạn' của vợ - Ảnh 3

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, quê Nghệ An, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Từ đó, Hồi ức, Nhạt... Huỳnh Khánh Vy sinh năm 1994. Cô cao 1,66 m, có gương mặt xinh đẹp. Khánh Vy làm công việc kinh doanh online, người mẫu ảnh, đóng sitcom. Cô từng đóng MV Huyền thoại của bạn trai cùng một số dự án của Đức Phúc, Only C. Khánh Vy từng tham gia The Face Vietnam mùa hai nhưng bị loại sớm. Cô có hơn 206.000 người theo dõi trên Facebook.

 

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