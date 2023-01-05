Hoa hậu Thiên Ân bị tố 'đạo văn' khi thi Miss Grand Vietnam, đơn vị huấn luyện tiếng Anh nói gì?

Những ngày qua, Hoa hậu Thiên Ân gây tranh cãi khi có phần thuyết trình giống nội dung với bài đăng trên mạng xã hội.

Trở về từ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thiên Ân trở thành nàng hậu hot nhất nhì showbiz. Cũng từ đây, chân dài 9x cũng vướng phải vô số ồn ào không đáng có. Mới đây nhất, Thiên Ân bị chỉ trích khi một tài khoản TikTok đăng tải clip tố cô "đạo văn" khi tham gia Miss Grand Vietnam 2022. Ở thời điểm hiện tại, cả Thiên Ân và công ty quản lý đều chưa lên tiếng. Tuy nhiên, phía đơn vị huấn luyện tiếng Anh cho Miss Grand Vietnam 2022 mới đây đã có bài đăng gây chú ý.

Thiên Ân bị tố đạo văn. Ảnh: Chụp màn hình Đơn vị này cho biết đã cùng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 tổ chức một buổi Workshop về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Để tăng thêm phần hào hứng cũng như mang đến trải nghiệm thực tế nhất cho các bạn thí sinh, ban tổ chức đã lồng ghép 3 hoạt động nhỏ theo từng chủ đề và chọn ra 3 thí sinh có thành tích tốt nhất sau các hoạt động. Do thời gian diễn ra ngắn và được lồng ghép trong tổng thể của buổi workshop nên BTC không yêu cầu sự hoàn hảo hay đưa ra khuôn mẫu nhất định trong câu trả lời của tất cả các thí sinh. Đối với những thí sinh chưa hoàn thiện các kỹ năng sẽ được BTC hỗ trợ về mặt nội dung, chuẩn bị một số tài liệu tham khảo để các thí sinh có thể dùng cho phần thi nói một cách tự tin hơn.

Thiên Ân chưa lên tiếng trước ồn ào đạo văn. Ảnh: FBNV Đơn vị huấn luyện nhấn mạnh: "Đây chỉ là thử thách dành cho các thí sinh có thêm kinh nghiệm, không phải là phần thi ứng xử hay chấm điểm để chọn ra ai sẽ vào top chung cuộc. Kết quả ở buổi workshop hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả của Ban giám khảo chính tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022". Nhận xét về Thiên Ân, đại diện này cho biết nàng hậu là một cô gái tự tin và không ngại thể hiện bản thân: "Mặc dù trình độ tiếng Anh của Thiên Ân không thuộc mức độ xuất sắc nhưng tại thử thách cũng đã giúp cho BTC cuộc thi có những góc nhìn mới hơn về khả năng giao tiếp cũng như kỹ năng trình bày trước đám đông của bạn. Để hoàn thiện những bài nói phức tạp thì chắc chắn các bạn sẽ cần thêm nhiều thời gian để chuẩn bị". Đơn vị huấn luyện tiếng Anh chính thức lên tiếng về ồn ào của Thiên Ân. Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ của đơn vị huấn luyện tiếng Anh sau đó nhận được quan tâm từ công chúng. Ở phần bình luận, lượt phẫn nộ tăng lên không ngừng cùng theo đó là hàng trăm lượt bình luận tranh cãi xoay quanh vụ việc. Trước đó, sau khi vướng vào ồn ào đạo văn, một bộ phận cư dân mạng đã tràn vào Fanpage chương trình mà Thiên Ân tham gia - Sao Nhập Ngũ yêu cầu cắt sóng cô nàng. Không ít cư dân mạng gọi Thiên Ân là "Hoa hậu đạo văn", "vay mượn chất xám", đòi tẩy chay chương trình nếu ê-kip vẫn cho người đẹp 22 tuổi lên sóng. Thời gian gần đây, Thiên Ân liên tục vướng vào lùm xùm xoay quanh việc chào cờ bằng tay trái, thái độ sau khi trượt top 10, nói nhầm Việt Nam có 94 dân tộc...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-thien-an-bi-to-ao-van-khi-thi-miss-grand-vietnam-on-vi-huan-luyen-tieng-anh-noi-gi-543181.html