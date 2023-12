'Người đẹp nhân ái' của Hoa hậu Việt Nam bị tố gian dối, BTC cuộc thi nói gì?

Cụ thể, tại phần thi Người đẹp nhân ái, Ngọc Mai chia sẻ cô từng làm trưởng ban thiện nguyện của hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, gây quỹ để phối hợp với tổ chức Wellbeing thực hiện dự án Lớp học an toàn, đào tạo kỹ năng mềm cho trẻ em. Đồng thời, cô cũng nhắc tới dự án tại Suối Giàng, tỉnh Yên Bái mới tham gia khảo sát gần đây. Cô nói với dự án này sẽ tập trung vào xây dựng các lớp học tiếng Anh hằng tuần, phát triển du lịch bền vững và giáo dục cho trẻ em.

Tuy nhiên, tài khoản này tố những gì xuất hiện trên truyền thông về hành trình nhân ái của Ngọc Mai là không đúng sự thật. Người này cho biết Ngọc Mai chỉ làm trưởng ban thiện nguyện 3 tháng và không hề gây quỹ được bất kỳ số tiền nào. Dự án có tên An toàn cho em chứ không phải Lớp học an toàn như Ngọc Mai chia sẻ. Chủ tài khoản mạng này cho biết thêm, Ngọc Mai hoàn toàn không biết về nội dung, quá trình hoạt động của tổ chức và thường xuất hiện trong tình trạng say rượu khi họp.

Bài đăng nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và gây bàn tán xôn xao. Về vấn đề này, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban Tổ chức và trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết đã trao đổi với Ngọc Mai về vụ việc và sẽ xác minh đến cùng.