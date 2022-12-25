'Người đẹp nhân ái' của Hoa hậu Việt Nam bị tố gian dối, BTC cuộc thi nói gì?

Thông tin thí sinh thắng giải Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam 2022 - Nguyễn Ngọc Mai bị tố gian dối đang gây xôn xao dư luận.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp Nguyễn Ngọc Mai được gọi tên vào Top 5 chung cuộc nhờ giành giải Người đẹp nhân ái. Tuy nhiên, cô bị một tài khoản trên mạng xã hội tố gian dối về dự án nhân ái khi chia sẻ tại cuộc thi. Ngọc Mai đoạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Cụ thể, tại phần thi Người đẹp nhân ái, Ngọc Mai chia sẻ cô từng làm trưởng ban thiện nguyện của hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, gây quỹ để phối hợp với tổ chức Wellbeing thực hiện dự án Lớp học an toàn, đào tạo kỹ năng mềm cho trẻ em. Đồng thời, cô cũng nhắc tới dự án tại Suối Giàng, tỉnh Yên Bái mới tham gia khảo sát gần đây. Cô nói với dự án này sẽ tập trung vào xây dựng các lớp học tiếng Anh hằng tuần, phát triển du lịch bền vững và giáo dục cho trẻ em.

Tuy nhiên, tài khoản này tố những gì xuất hiện trên truyền thông về hành trình nhân ái của Ngọc Mai là không đúng sự thật. Người này cho biết Ngọc Mai chỉ làm trưởng ban thiện nguyện 3 tháng và không hề gây quỹ được bất kỳ số tiền nào. Dự án có tên An toàn cho em chứ không phải Lớp học an toàn như Ngọc Mai chia sẻ. Chủ tài khoản mạng này cho biết thêm, Ngọc Mai hoàn toàn không biết về nội dung, quá trình hoạt động của tổ chức và thường xuất hiện trong tình trạng say rượu khi họp. Bài đăng nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và gây bàn tán xôn xao. Về vấn đề này, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban Tổ chức và trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết đã trao đổi với Ngọc Mai về vụ việc và sẽ xác minh đến cùng.

Tuy nhiên, ông Sơn nói rằng, hội đồng giám khảo không chấm các dự án Ngọc Mai thực hiện trong quá khứ, mà chấm dự án cô làm cùng thí sinh Đinh Khánh Hòa ở Hoa hậu Việt Nam 2022. Tiểu ban Nhân ái đánh giá đây là dự án tốt nhất, từ việc triển khai, lập kế hoạch, thái độ thực hiện và kết quả khi gây quỹ được 210 triệu đồng. Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban Tổ chức và trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết đã nắm được sự việc liên quan đến thí sinh thắng giải Người đẹp Nhân ái. "Đương nhiên việc bạn Mai từng tham gia và hoạt động dự án là điểm cộng nhưng chúng tôi vẫn quan trọng và quyết định từ dự án nhân ái mà bạn thực hiện trong quá trình thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Đó là dự án mang tên Quán trọ trăng khuyết, thực hiện để giúp những cụ già có hoàn cảnh neo đơn. Tiểu ban nhân ái đánh giá đây là dự án tốt nhất, từ việc lập kế hoạch, triển khai, thái độ thực hiện và kết quả đạt được (quyên góp được 210 triệu đồng). Bạn Mai được chọn giành giải Người đẹp nhân ái là nhờ thực hiện được dự án này", ông Sơn nói thêm. Về phía Ngọc Mai, cô cũng khẳng định những tố cáo trên là vô căn cứ. Những hoạt động cô từng tham gia được khẳng định qua giấy tờ chứng nhận của hội trưởng hội sinh viên cùng các tổ chức liên quan. "Tôi nghĩ những việc đặt điều, vu khống thì sẽ luôn luôn có. Tôi mong mọi người hãy công tâm, nhìn vào quá trình tham gia, sự cố gắng của tôi để có đánh giá đúng đắn nhất. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ chẳng gây ảnh hưởng tới mình, bởi "cây ngay không sợ chết đứng". Người đẹp cho biết thêm, nếu sự việc bị đẩy đi quá xa thì sẽ nhờ đến sự can thiệp của luật sư.

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