Người đẹp 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

Tin tức giải trí 23/12/2022 23:11

Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022 đã thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy, 19 tuổi, đến từ Đà Nẵng.

Tối 23/12, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức khép lại với chung kết diễn ra tại TP.HCM. Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi như trình diễn áo dài, trình diễn áo tắm, trình diễn dạ hội.

Sau cùng, danh sách thi ứng xử gồm có 5 cái tên: Nguyễn Ngọc Mai, Trịnh Thùy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoàng Hương Giang.

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Trịnh Thùy Linh, người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành giải Á hậu 2 chung cuộc.

Người đẹp 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Người đẹp 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 2
Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trong giờ phút đăng quang. Ảnh: Zing

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD 005) sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng. Cô cao 1,76m và có số đo 3 vòng 80-63-94 cm, sở hữu gương mặt xinh xắn, trẻ trung. Thanh Thủy hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ - Trường Đại học Đà Nẵng. 

Người đẹp 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 3

Thanh Thuỷ tự tin với các kỹ năng catwalk, làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Hoa hậu Việt Nam 2022 nhận thấy mình là người chỉn chu trong mọi hoạt động, luôn biết tự tạo năng lượng cho bản thân và mọi người. 

Dù có lợi thế về hình thể, Thanh Thủy vẫn ý thức được rằng Hoa hậu Việt Nam không phải là người có ngoại hình đẹp nhất, mà đó là người sở hữu vẻ đẹp hài hoà giữa sắc vóc, tâm hồn, trí tuệ và bản lĩnh. Chính vì vậy, cô vẫn không ngừng cố gắng trau dồi, rèn giũa mỗi ngày.

Người đẹp 19 tuổi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh 4

Thanh Thủy kể khoảng thời gian đi học từng bị chê bai và xa lánh vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù, bị mỉa mai “chân dài não ngắn”. Ban đầu cô có cảm giác tự ti, nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao và những đường nét trên gương mặt, Thanh Thúy học cách tự trau chuốt bản thân, để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Để vượt qua lời chê bai là suy nghĩ tích cực, cô biến lời tiêu cực thành động lực và luôn tin vào bản thân.

Ước mơ lớn nhất của Thanh Thuỷ là đạt được thành công từ chính đam mê, sở thích về nghệ thuật. Cô chia sẻ hình mẫu hướng tới là Lisa nhóm Blackpink - một biểu tượng của sự kiên trì không ngừng nghỉ, luôn làm mới bản thân, khiêm tốn và có hoài bão. Cô cho biết bản thân cũng có hoài bão lớn, sự kiên trì bền bỉ không giới hạn và tin tưởng con đường bản thân đang đi sẽ thành công.

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