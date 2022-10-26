Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn

Tin tức giải trí 26/10/2022 09:27

Ở độ tuổi U50, nam MC cầm trịch đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 gây ấn tưởng bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã khép lại vào tối 25/10 với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Brazil - Isabella Menin. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân - thí sinh đến từ Việt Nam dừng chân tại top 20 gây tiếc nuối cho người hâm mộ. 

Bên cạnh những màn trình diễn cuốn hút của dàn mỹ nhân của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, nam MC của đêm chung kết cuộc thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của fan. 

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 1
Nam MC "gây sốt" đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: Internet

Matthew Deane Chanthavanij là MC tại đêm chung kết Miss Grand International 2022. Trước đó anh gây chú ý với người hâm mộ Việt Nam khi anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong đêm chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2021. Tại cuộc thi này, đại diện đến từ Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, Matthew nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả khi dẫn dắt cuốn hút, truyền cảm hứng cho thí sinh cũng như khán giả theo dõi chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022.

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 2

Được biết, Matthew Deane Chanthavanij là con lai, mang hai dòng máu Thái và Anh. Anh có hơn 1 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Matthew Deane Chanthavanij sở hữu chiều cao lên đến 1m81, gương mặt điển trai, dáng vóc chuẩn, nụ cười tỏa nắng và phong cách lịch lãm, nam tính.

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 3

Ngoài công việc diễn viên, ngôi sao 43 tuổi còn làm người dẫn chương trình cho MTV Thailand, người dẫn chương trình Thai Fight, Kunlun, Super Muay Thai, Petchyindee...

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 4
Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 5

Matthew Deane Chanthavanij còn là một vận động viên Muay Thái và có thể chơi nhiều môn thể thao khác như golf, lướt sóng, đua xe... Trên Instagram cá nhân, anh thường đăng tải những khoảnh khắc tập luyện thể thao và truyền cảm hứng sống tích cực cho fan.

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 6

Tháng 8 vừa qua, Matthew Deane Chanthavanij đăng tải hình ảnh anh xuống tóc đi tu. Đây là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tại Thái Lan, khi nam giới tự nguyện vào chùa tu trong một quãng thời gian để báo hiếu cha mẹ.

Danh tính nam MC điển trai dẫn chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh 7

Matthew Deane Chanthavani đã lập gia đình từ năm 2015. "Bà xã" của anh là nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Thái Lan - Lydia Sarunrat Visutthithada. Đến nay, cặp đôi đã có 3 con chung. Mái ấm hạnh phúc và sự nghiệp ổn định giúp Matthew Deane Chanthavani trở thành thần tượng của nhiều khán giả tại Thái Lan. 

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi

Người đẹp Isabella Menin (đại diện Brazil) vừa đăng quang Miss Grand International 2022 sở hữu sắc vóc nóng “bỏng mắt” cùng trình độ học vấn vô cùng đáng nể.

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Từ khóa:   Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế MC Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

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