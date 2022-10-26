Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi

Tin tức giải trí 26/10/2022 08:52

Người đẹp Isabella Menin (đại diện Brazil) vừa đăng quang Miss Grand International 2022 sở hữu sắc vóc nóng “bỏng mắt” cùng trình độ học vấn vô cùng đáng nể.

Tối 25/10 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra tại Indonesia. Trải qua nhiều phần thi, Isabella Menin đến từ Brazil xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Ngay sau khi đêm thi kết thúc, mọi thông tin, hình ảnh của đương kim Miss Grand International 2022 được cộng đồng fans sắc đẹp tìm kiếm.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 1
 Isabella Menin đến từ Brazil đăng quang Miss Grand International 2022. Ảnh: MGI

Gương mặt của người đẹp cũng được đánh giá rất cao vì những nét hiện đại, quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. Chiến thắng của Isabella Menin không quá bất ngờ khi ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp 25 tuổi liên tục được các chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán là chủ nhân của chiếc vương miện.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 2

Isabella năm nay 25 tuổi mang 2 dòng máu Brazil và Ý. Cô sở hữu sắc vóc nóng bỏng, săn chắc. Isabella Menin sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn hút hồn như búp bê, thần thái sang chảnh. Tại Miss Grand International năm nay, cô là một trong 4 mỹ nhân được ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch cuộc thi chọn vào danh sách các chân dài được yêu thích nhất.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 3

Không chỉ sở hữu nhan sắc và body bỏng mắt, tân Miss Grand International 2022 còn sở hữu thành tích học tập vô cùng hoành tráng. Isabella thạo 4 thứ tiếng, cô có bằng cử nhân kinh tế và bằng thạc sĩ tài chính tại đại học London Collage.

Hiện tại cô đang sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Isabella hiện cũng đang tham gia một dự án tổ chức hỗ trợ những người khuyết tật mang tên Beyond.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 4

Tại vòng thi ứng xử của Miss Grand International 2022, khi được hỏi về một cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, tân Hoa hậu Isabella Menin cho rằng nỗi đau chỉ có thể vượt qua bằng sự thấu hiểu. Chiến tranh chỉ mang đến sự đau đớn và bạo lực không thể giải quyết những bất đồng trong xã hội hiện đại.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 5

Trong các phần thi phụ trước đó, Isabella Menin luôn có mặt ở hầu hết các bảng xếp hạng. Isabella Menin gây ấn tượng đối với fan sắc đẹp với những kỹ năng trình diễn độc đáo cùng nhan sắc nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 6

Trên các diễn đàn sắc đẹp của Việt Nam, nhiều người hâm mộ tỏ ra rất hài lòng với kết quả này. Đại diện Brazil luôn nhận được rất nhiều lời khen từ fan nhan sắc Việt qua các vòng thi, và không ít người còn mong muốn được nhìn thấy Isabella Menin và Thiên Ân nắm tay nhau ở giây phút cuối cùng của cuộc thi.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 7

Năm nay theo thông báo từ BTC Miss Grand International, tân Hoa hậu Isabella Menin sẽ cùng với Top 10 ở lại hoạt động với BTC ít nhất 1 tháng, thậm chí có thể tới đầu năm 2023, và sẽ được tham gia tour vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 10 năm MGI.

Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 8
Sắc vóc nổi trội cùng học vấn đáng nể của Tân Miss Grand International 2022, dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh 9

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là cuộc thi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Sân chơi thu hút nhiều thí sinh, được đánh giá thuộc Top 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, cùng Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là thí sinh Việt Nam đầu tiên đăng quang, năm 2021.

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Từ khóa:   Miss Grand International 2022 Isabella Menin Thiên Ân

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