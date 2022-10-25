Bị chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo khởi kiện, phía Thùy Tiên có tuyên bố cứng rắn

Hậu trường 25/10/2022 09:47

Thông tin Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 bị bà Đặng Thùy Trang đâm đơn kiện đang nhận được sự quan tâm.

Ngày 24/10, phía Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo - đưa thông tin đã thực hiện những hành động pháp lý để khởi kiện hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, liên quan ồn ào nợ nần năm xưa.

Theo đó, Thùy Trang đã đâm đơn kiện Thùy Tiên tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM). Chị gái Đặng Thu Thảo cho rằng, phán quyết của tòa sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho dư luận về ồn ào thời gian qua của mình và Thùy Tiên.

Được biết, phía Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã có văn bản xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của Thùy Trang về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền.

Bị chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo khởi kiện, phía Thùy Tiên có tuyên bố cứng rắn - Ảnh 1
Ồn ào liên quan đến tiền bạc của bà Đặng Thùy Trang và hoa hậu Thùy Tiên đang thu hút sự quan tâm từ dư luận. Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện pháp lý cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng có phản hồi chính thức với báo chí. Nói về đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng vay, luật sư Thảo nêu quan điểm: "Việc khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự là điều hết sức bình thường trong quan hệ dân sinh. Điều này cũng thể hiện sự văn minh, thượng tôn pháp luật thay vì có những hành động đe dọa, nói xấu, xuyên tạc nhằm mục đích đòi tiền".

Tuy nhiên, theo luật sư Phương Thảo, trong vụ việc lần này, bà Trang cố tình đánh lạc hướng dư luận là khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên về hành vi vu khống. Đại diện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 bày tỏ: "Việc thông tin sai lệch về nội dung kiện là nhằm mục đích gì chưa rõ, nhưng điều này sẽ gây hiểu nhầm cho Thùy Tiên. Hơn nữa, theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang. Do đó, việc khởi kiện của bà Trang đối với Tiên là không có cơ sở".

Luật sư Phương Thảo cho biết đã đề nghị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt bà Đặng Thùy Trang về hành sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân và xúc phạm danh dự nhân phẩm Thùy Tiên trên mạng xã hội. Đồng thời, phía Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã khởi kiện bà Thùy Trang trên Toà án nhân dân Gò Vấp cùng hành vi trên và vụ việc đang trong quá trình giải quyết từ tháng 9/2022.

Bị chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo khởi kiện, phía Thùy Tiên có tuyên bố cứng rắn - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên hiện đang đồng hành cùng cuộc thi Miss Grand International 2022, diễn ra tại Jakarta (Indonesia). Ảnh: FBNV

Đặng Thùy Trang và Thùy Tiên vốn có ồn ào nợ nần dai dẳng, bắt đầu rộ lên từ tháng 5/2019. Lúc đó, Thùy Trang tố Thùy Tiên nợ 1,5 tỷ đồng nhưng trốn tránh không trả, xé giấy nợ.

Về phía mình, Thùy Tiên cho biết đã ký vào văn bản vay nợ nhưng chưa từng nhận được số tiền này. Người đẹp cho rằng mình đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó.

Sau khi làm việc với luật sư, Thùy Tiên trình báo sự việc lên công an. Cô bày tỏ nghi ngờ Thùy Trang nằm trong một đường dây chuyên dụ dỗ, gạ gẫm các thí sinh thi hoa hậu có tiềm năng để họ ký vào hợp đồng vay nợ.

Tuy nhiên, Thùy Trang lại tố ngược, cho biết người đẹp đã nhận đủ số tiền 1,5 tỷ đồng. Cô nhấn mạnh khi ấy Thùy Tiên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đã 19 - 20 tuổi và có nhận thức về pháp luật, nếu không cầm tiền thì đã không ký và điểm chỉ tay vào giấy tờ.

Hoa hậu Thùy Tiên bị chị gái Đặng Thu Thảo đâm đơn khởi kiện

Hoa hậu Thùy Tiên bị chị gái Đặng Thu Thảo đâm đơn khởi kiện

Theo Đặng Thùy Trang, những vu khống trên mạng xã hội đang ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và cho rằng kết quả phán quyết sẽ là câu trả lời cho ồn ào giữa cả hai.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo Đặng Thùy Trang

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