Bị chị gái Đặng Thu Thảo 'bóng gió' quá khứ làm vợ bé, 'phá hoại gia cang', Phương Lê tức tốc mời bà cô bên chồng nói cho ra lẽ

Hậu trường 21/05/2022 08:10

Phương Lê đưa người thân bên chồng cũ ra xác nhận, chị gái Đặng Thu Thảo cũng có status 'dối trá' trên trang cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào giữa Hoa hậu Phương Lêchị gái Đặng Thu Thảo gây chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Chuyện bắt đầu từ sau thông sau ly hôn của Phương Lê, chị gái Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang - lên mạng nói bóng gió P.L dối trá vì cô không đăng ký kết hôn với chồng mà chỉ dọn về sống chung mà không có danh phận. Thùy Trang còn gây sốc khi cho biết, cách đây 13 năm P.L đã chen ngang vào gia đình người khác. 

Chị gái Đặng Thu Thảo không nêu đích danh, nhưng trong hàng loạt bài viết của cô có nhiều tình tiết liên quan đến Phương Lê, chẳng hạn như "Hoa hậu rửa chân cho chồng" hay "có 3 cô con gái"...

Bị chị gái Đặng Thu Thảo 'bóng gió' quá khứ làm vợ bé, 'phá hoại gia cang', Phương Lê tức tốc mời bà cô bên chồng nói cho ra lẽ - Ảnh 1
Ồn ào giữa Phương Lê và chị gái Đặng Thu Thảo chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: Internet

 

Đến tối 20/5, hoa hậu Phương Lê không thể tiếp tục ngồi yên và chỉ đích danh đàn em ngay trên sóng livestream. Bà mẹ ba con còn đích thân mời chị chồng và cháu gái bên chồng ra chứng minh sự việc. 

"Ai nói Phương Lê cũng bỏ qua hết, nhưng ngày hôm nay nói làm ảnh hưởng đến con của Phương Lê cũng như ảnh hưởng đến gia đình chồng cũ, nói lời sai trái là bạn Trang và chị em Hoa hậu Đại Dương.

Hai em nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều nên vô đây nghe 1 lần để mở mang đầu óc, mai mốt ăn bậy được chứ đừng có nói bậy. Đặc biệt là nói những lời cay nghiệt để ảnh hưởng đến trẻ con, những đứa con cầu con khẩn lại nói đẻ ra để gài thì tội nghiệp lắm", Phương Lê nói.

Tiếp đó, Phương Lê khẳng định không có chuyện cô giật chồng hay mất lòng gia đình chồng cũ. Để chứng minh, nữ doanh nhân mời chị chồng và cháu gái bên chồng ra xác nhận. 

Bị chị gái Đặng Thu Thảo 'bóng gió' quá khứ làm vợ bé, 'phá hoại gia cang', Phương Lê tức tốc mời bà cô bên chồng nói cho ra lẽ - Ảnh 2
Phương Lê mời bà cô bên chồng và cháu gái chứng minh mình không phải "con giáp thứ 13". Ảnh: Chụp màn hình

 

Trên sóng livestream, người tự xưng là chị gái của chồng cũ Phương Lê khẳng định có cả hai có cưới hỏi đàng hoàng. Người này đồng thời bác bỏ chuyện hoa hậu 7X giật chồng.

"Năm 2001 An đã ly dị rồi, tới 2009 mới dắt em ra anh chị ngoài Nha Trang để nói là 'người yêu mới của An'. Anh chị cũng có nói 'giờ cũng đã lâu rồi, chú cũng tính đi' và một năm sau thì 2 đứa kết hôn. 

Chị và gia đình cũng hoan hỉ tiếp nhận em, thấy em thương em trai của chị. Em con gái miền Tây, trước đó có hơi thành kiến chút nhưng khi tiếp xúc thấy em thật thà, nói được làm được chứ không phải nói một đường làm một nẻo.

Ngay từ những ngày gặp gỡ lần đầu tiên chị thấy em gần gũi rồi. Lúc nghe tin em sinh con bé đầu, gia đình rất vui mừng, nói chung thương chú, thương em, thương cháu chứ không có vấn đề gì hết.

Khẳng định là có cưới hỏi đàng hoàng, đã ly dị rồi mới tới với nhau chứ không phải em giật chồng hay gài đẻ đứa con ra để bắt cưới, chuyện đó không có", chị chồng Phương Lê khẳng định.

Phương Lê đưa người thân ra xác nhận, chị gái Đặng Thu Thảo cũng có status ẩn ý trên trang cá nhân. 

Đặng Thùy Trang nói: "Nhà người ta là gia đình truyền thống gốc Huế. Phong thái của con cái nhà giàu từ thời còn quan, tiểu thư Huế đài các khác với kiểu chợ búa. Lừa thiên hạ là giỏi, ôi chị chồng giả mạo. Vốn dĩ nhà người ta kín tiếng mà má làm như mấy bà bán cá ngoài chợ". 

Bị chị gái Đặng Thu Thảo 'bóng gió' quá khứ làm vợ bé, 'phá hoại gia cang', Phương Lê tức tốc mời bà cô bên chồng nói cho ra lẽ - Ảnh 3
Đặng Thùy Trang có chia sẻ "chị chồng giả mạo" giữa lúc Phương Lê mời chị chồng lên livestream nói rõ mọi việc. Ảnh: Chụp màn hình

Dù status không chỉ đích danh ai, song qua lời lẽ dân mạng khẳng định chị gái Đặng Thu Thảo đang mỉa mai Phương Lê sau livestream thanh minh của đàn chị. 

Trước đó, Phương Lê và chị em Đặng Thùy Trang - Đặng Thu Thảo từng xảy ra đấu tố triền miên, liên quan đến cách hành xử trong công việc của Hoa hậu Đại dương 2014.

Họ sử dụng nhiều câu từ khó nghe để nói về nhau. Đỉnh điểm, Phương Lê từng đe dọa "bẻ răng", "lột quần" Đặng Thu Thảo nếu ăn gian nói dối, chỉ trích chị gái của hoa hậu đàn em.

Cho đến hiện tại, mâu thuẫn đôi bên vẫn chưa hạ nhiệt, họ xem nhau như kẻ thù "không đội trời chung".

 

 

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