'Dứt áo ra đi', Phương Lê 'tuột tay' biệt thự 200 tỷ sau khi ly hôn với chồng đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao?

Ngôi nhà 200 tỷ mà vợ chồng và các con cô từng sinh sống ở Quận 2 (TPHCM) từng gây sốt, vì độ hoành tráng chẳng khác gì cung điện. Sau khi Phương Lê thông báo ly hôn, nhiều người không khỏi tò mò căn nhà trăm tỷ liệu sẽ phân chia như thế nào, cô có được thừa hưởng gia sản này hay không...?

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, cô có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên ông xã đại gia và 3 cô con gái nhỏ. Chồng của Phương Lê được biết đến là một doanh nhân giàu có, thế nên từ khi về chung một nhà với bố của các con, Phương Lê nhận không ít lời đàm tiếu về việc nương tựa đại gia. Thế nhưng, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 khẳng định cô tự chủ được tài chính, là đại gia của chính mình.

"Tôi nói mấy bà nghe nè, cái nhà đó là của con gái lớn của tôi - bé Victoria. Nhà đó đợt trước hai vợ chồng mua đất, mua nhà tặng cho con nhỏ, vì nó là đứa con phong thủy của ông ấy.

Trước những thắc mắc từ người hâm mộ, Phương Lê đã lên tiếng cho biết, căn biệt thự đó chồng cũ của cô xác định cho con gái đầu Victoria và sẽ trao lại khi cô bé đủ 18 tuổi. Bà mẹ 3 con cũng đồng thời cho biết, cô không quan tâm tới tài sản. Khi kết hôn, Phương Lê bước vào nhà chồng với "một thân xác" thì lúc ra đi cũng không mang theo gì.

Tôi và ông ấy quyết định cho nó ngôi nhà đấy. Hồi đó tôi và ông ấy chỉ ở ké, đứng tên giùm con. Ngày sinh nhật 18 tuổi sẽ trả lại cho con và cũng viết di chúc rồi, lỡ chúng tôi có sao thì anh chị em cũng không chia chác được cái nhà của con", Phương Lê chia sẻ về căn biệt thự 200 tỷ.

Phương Lê cho biết con gái lớn sẽ được thừa kế căn biệt thự 200 tỷ. Ảnh: Internet

Sau chia sẻ này của Phương Lê, ngỡ tưởng cô và 3 con gái sẽ sinh sống trong căn biệt thự cho đến khi con lớn. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, Hoa hậu cho biết đã dọn ra khỏi nơi ở nhiều năm qua và đang thuê một căn hộ khác để sinh sống. Cô cho biết đây chỉ là nơi ở tạm, sau đó sẽ mua đất và cất nhà theo sở thích cá nhân. Phương Lê cô không thiếu tiền và cực khổ như nhiều người đồn đoán.

"Không được làm nữ hoàng thì ta làm công chúa, có gì đâu phải không mọi người? Tiền là mình kiếm ra chứ có phải tới tháng được ông ấy phát cho đâu mà lo ly hôn không có tiền. Đây là nhà ở tạm thôi, còn sau này tôi dự định mua miếng đất xây dựng lên chỗ ở theo ý của mình. Đấy, mọi người thấy tôi khổ không?", Phương Lê nói trên sóng livestream.

Chỗ ở tạm thời của Phương Lê sau khi dọn ra khỏi biệt thự 200 tỷ. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoa hậu từng có cuộc sống viên mãn bên ông xã đại gia. Ảnh: Internet

Phương Lê và chồng gắn bó 13 năm trước khi ly hôn và có với nhau 3 con gái. Trước khi ly hôn, Phương Lê từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn. Thậm chí, ông xã từng "thưởng" nóng 6 tỉ đồng khi cô giảm cân thành công khiến dân mạng trầm trồ.

Trong một lần chia sẻ, Phương Lê từng thừa nhận phải đối mặt với tin đồn dựa dẫm vào chồng đại gia. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Chính chồng tôi thừa nhận vợ mình tự làm, chồng rất mong muốn phụ vợ, mong vợ xin tiền để được cho tiền, nhưng Phương Lê không xin”.

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới khẳng định cả hai độc lập tài chính, chỉ có những khoản chung để lo cho con. Cô nhấn mạnh 95% trang sức, kim cương, hàng hiệu là cô tự mua bằng tiền của mình.