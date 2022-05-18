HOT: Hoa hậu Phương Lê ly hôn chồng sau thời gian dài gắn bó, nguyên nhân 'tưởng lạ mà quen' được nhiều cặp 'dùng mãi'

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 xác nhận chia tay chồng doanh nhân sau thời gian gắn bó.

Sáng 18/5, Hoa hậu Phương Lê khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn chồng. Nguyên nhân đỗ vỡ được người đẹp tiết lộ là cả hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Cô khẳng định không có người thứ 3 chen chân vào đời sống vợ chồng, cả hai chia tay trong êm đẹp. Dù "đường ai nấy đi", nhưng Phương Lê và chồng vẫn xem nhau là bạn và cùng chăm sóc 3 con gái nhỏ. Phương Lê và chồng quyết định ly hôn sau 13 chung sống và có với nhau 3 người con. Ảnh: Internet "Phương Lê và chồng đã cùng nhau nói chuyện chấp thuận sẽ dừng lại mối quan hệ hôn nhân vì cả hai không có tiếng nói chung trong công việc. Dù không còn là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn là gia đình sẽ là những người bạn cùng chăm sóc 3 con với tình yêu thương chỉ có đong đầy hơn không kém", Phương lê viết trên trang cá nhân.

"Phương Lê hôm nay bước ra từ cuộc hôn nhân thành công với 13 năm hạnh phúc và có 3 con đáng yêu không có gì nuối tiếc và luôn cảm ơn vì đã có. Giờ Phương Lê chỉ muốn tập trung cho công việc để lo cho các con. Phương Lê vẫn ở tâm thế chủ động, tự chủ trong cuộc sống phát triển công việc như định hướng đề ra cho bản thân. Ly hôn không có gì to tát, không có gì trên đời này là mãi mãi. Ly hôn không ghét nhau vẫn vui vẻ nói chuyện vẫn tôn trọng nhau còn đáng quý hơn sống với nhau nhưng tiếng nói khác nhịp. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm và yêu thương", cô bộc bạch. Thông báo ly hôn từ Phương Lê. Ảnh: Chụp màn hình Phương Lê quê ở Trà Vinh. Cô nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017 Phương Lê giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Thời gian qua, người đẹp gây chú ý bởi những phát ngôn mạnh mẽ, thẳng thắn liên quan đến các vấn đề trong showbiz cũng như trong đời sống.

Trước khi ly hôn, Phương Lê từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn. Thậm chí, ông xã từng "thưởng" nóng 6 tỉ đồng khi cô giảm cân thành công khiến dân mạng trầm trồ. Trong một lần chia sẻ, Phương Lê từng thừa nhận phải đối mặt với tin đồn dựa dẫm vào chồng đại gia. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Chính chồng tôi thừa nhận vợ mình tự làm, chồng rất mong muốn phụ vợ, mong vợ xin tiền để được cho tiền, nhưng Phương Lê không xin”.

Hoa hậu Phương Lê đổi đời nhờ chồng đại gia: Con tôi còn nhỏ nhưng cũng có rất nhiều tiền "Chồng tôi đang ở tâm thế rất thèm được giúp đỡ vợ mà vợ không cần. Anh rất mong được cho tiền vợ mà vợ không nhận", hoa hậu Phương Lê nói.

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